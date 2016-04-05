Права людини важливі, тільки якщо ти ухилянт.

Пропонуємо кожному, хто має відношення до пропозицій в законопроекті про демобілізацію щодо 48 місяців безперервної служби, прямо зараз скласти свої повноваження і піти на фронт

особистим прикладом показати службу в 4 роки

Демобілізація / встановлення термінів службиВони не виживуть, але яка всім різниця?Ми не дозволимо влаштовувати гру, чи заслуговують наші рідні, захисники України життя., на передову, щоб своїмЩоденно наші рідні захищають ваші права, життя, можливості, ваших дітей. Як подяку ви вирішили нагадати, що герої не варті нічого. Ідіть і доведіть, що термін служби в 48 місяців, очі в очі з ворогом , це не свідоме винищення захисників України!zakonoproyekt_pro_mobilizatsiyu_rada_zavtra_golosuvatyme_za_doopratsovanyyi_proyekt_zakonu_djerelo_dokument# демобілізаціяВерховна Рада УкраїниІрина Фріз / Iryna FrizГоловнокомандувач ЗС України / CinC AF of UkraineСоломія БобровськаАндрій ПарубійРустем Умєров / Rustem UmerovМихайло ЦимбалюкВадим Івченко - Vadym IvchenkoЦензор.НЕТ