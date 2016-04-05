Демобілізація / встановлення термінів служби Вони не виживуть, але яка всім різниця? Права людини важливі, тільки якщо ти ухилянт. Ми не дозволимо влаштовувати гру, чи заслуговують наші рідні, захисники України життя. Пропонуємо кожному, хто має відношення до пропозицій в законопроекті про демобілізацію щодо 48 місяців безперервної служби, прямо зараз скласти свої повноваження і піти на фронт, на передову, щоб своїм особистим прикладом показати службу в 4 роки. Щоденно наші рідні захищають ваші права, життя, можливості, ваших дітей. Як подяку ви вирішили нагадати, що герої не варті нічого. Ідіть і доведіть, що термін служби в 48 місяців, очі в очі з ворогом , це не свідоме винищення захисників України! https://m.censor.net/ua/news/3469572/ zakonoproyekt_pro_mobilizatsiyu_rada_zavtra_go losuvatyme_za_doopratsovanyyi_proyekt_zakonu_ djerelo_dokument # демобілізація Верховна Рада України Ірина Фріз / Iryna Friz Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Соломія Бобровська Андрій Парубій Рустем Умєров / Rustem Umerov Михайло Цимбалюк Вадим Івченко - Vadym Ivchenko Цензор.НЕТ
Демобілізація / встановлення термінів служби
Українська кріпацька армія або як розгубити повагу однією пропозицією? Пани в зручних кабінетах, дійсно, пропонують строк у 48 місяців. Пани, що майже кожну ніч сплять в зручних ліжках. Пани, що снідають з сімʼєю. Пани, що мають гарні ванни і теплу воду. Пани, для яких зимовий одяг з колекції «європейська зима» Навіщо виправляти власні помилки щодо мобілізаційних процесів, якщо можна просто повернути кріпацтво, а за втому дати 10 років тюрми? Парадокс, якщо б кожен захисник, що зараз стоїть на захисті нашої держави, не сів в автобус на фронт, він би відсидів раніше, ніж демобілізувався. А захисник повинен розуміти, терпіти, а захисник ПОВИНЕН, ПОВИНЕН, ПОВИНЕН... Ні, панство. Майбутні 24 місяці з 48 ви будете захищати себе самі, в курточці та кросівках «європейська зима». Захисники вже надали вам за свої два роки можливість і курточку, і кросівочки придбати, і навіть яйця по 17. А український захисник в 2024 не має панів. # Зеленський Верховна Рада України Олександр Завітневич Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Роман Костенко Михайло Цимбалюк Вадим Івченко - Vadym Ivchenko Рустем Умєров / Rustem Umerov Генеральний штаб Збройних Сил України Андрій Парубій Соломія Бобровська Дмитро Разумков Ірина Фріз / Iryna Friz Юлія Тимошенко Цензор.НЕТ # демобілізація # dvvd2023
Вони що, єпанати?!!!! Їм же казали, що 36міс - це забагато, так вони 48міс висувають?
Плять, вони дочекаються, що деяким фронтовикам знесе кукуху, і буде у ВР так, як було місяць тому в центрі Праги в універі! Тра-та-та-та-та-та-та!!!
vitaliiangel написав:Росіяни публікують кадри зі старої підземної труби, в якій змогли пропилити проходи та зайти в тил українським військовим неподалік на півдні Авдіївки Група зі 150 військових подолала два кілометри та вилізла за спинами ЗСУ
Очевидно, що це за підказкою місцевих, які знають, що та труба там є, в якому стані та куди виходить. + ця історія із вагітною із Маріуполя...
Главное из интервью наших бойцов: ▫️Если завтра солдату нужно вернуться на нулевую позицию, сегодня вечером он перестанет есть и ничего не будут есть 4 дня. Пойти в туалет — это смерть: большинство наших друзей попали под огонь беспилотника или артиллерийского огня, когда выходили из траншеи, чтобы сходить в туалет. ▫️У нас уже нет достаточного количества боеприпасов, чтобы обстреливать позиции русских, как это было раньше. У нас есть только 40% необходимых боеприпасов. Если русские начнут серьезное наступление, мы не удержимся. У нас достаточно снарядов, чтобы удержать оборону, но, если нас попросят атаковать, мы будем атаковать. Правда, это было бы самоубийством. ▫️Нам не хватает мужчин, но понемногу прибывают новые рекруты.
кстати, кто-то на форуме писал (ещё год назад), что помощь будут постепенно сокращать. Так что ожидаемо.
Hennady написав:Очевидно, що це за підказкою місцевих, які знають, що та труба там є, в якому стані та куди виходить. + ця історія із вагітною із Маріуполя...
Місцеві всіма силами наближають "асвабаждєніє"
Стосовно місцевих, Вже не раз чув від знайомих хто на Сумському-Чернігівському кордоні і на Запорізькому (Оріхово), що кількість місцевих колаборантів просто нереальна, і позиції зливають кацапам і узкій мір чекають.
Так що наратив, що то тільки в "дирії" лишились маргінали що за кацапів, в реальності досить інший. Тут їх не менше, а мо й більше
vitaliiangel написав:утренние ванны? ну там чистят зубы, молятся, завтракают в постеле.
Жарти-жартами, але питання було підв'язане до того, що в нас "забагато" снарядів
Ну а чого ви так слабесенько усіх сповіщаєте про "забагато" снарядів . Ви ж зараз майже героїчний подвіг створили ! Треба ще добавити ваші коордінати , кількість солдат , техніки і все . Щоб один раз прйшла благодарочка за відкритий писок , чі піз Д ак .
Звісно , що тільки тут ,на форумі вирішуєтся питання з БК .
Главное из интервью наших бойцов: ▫️Если завтра солдату нужно вернуться на нулевую позицию, сегодня вечером он перестанет есть и ничего не будут есть 4 дня. Пойти в туалет — это смерть: большинство наших друзей попали под огонь беспилотника или артиллерийского огня, когда выходили из траншеи, чтобы сходить в туалет. ▫️У нас уже нет достаточного количества боеприпасов, чтобы обстреливать позиции русских, как это было раньше. У нас есть только 40% необходимых боеприпасов. Если русские начнут серьезное наступление, мы не удержимся. У нас достаточно снарядов, чтобы удержать оборону, но, если нас попросят атаковать, мы будем атаковать. Правда, это было бы самоубийством. ▫️Нам не хватает мужчин, но понемногу прибывают новые рекруты.
кстати, кто-то на форуме писал (ещё год назад), что помощь будут постепенно сокращать. Так что ожидаемо.
Знову якесь іпсо для залякування тилів... І зриву мобілізації. А як вони доходять до нуля? У нас ніби нема багатокілометрових траншей аж до нулів. А якщо в туалет ходити ризиково, то треба мислити тактично... Катапульту треба на передову. Сходили на газетку, зарядили в катапульту, і по москвинських позиціях. Хай відчують наслідки і арти, і безпілотників...
Hotab написав:Зеленский отказался от поздравлений завтра. Неужели таки были на борту пленные.
Не вірю, що були. Встановлено, що борт летів із Бєлгорода на мацкву. З якого переляку туди везти 63 чи скільки полонених? А снаряди для ППО - це зовсім інша тема, цілком логічна для військового транспортного літака та поточної ситуації з необхідністю захищати глибокий кацапський тил від бобрів і т.п. Також вірю, що в літаку могла бути пееговорна група кацапських офіцерів, яка верталася до мацкви, але не судилося. Через втрати (літака, снарядів і офіцерів) кацапня могла розлютитись і відмінити обмін полоненими - наших десь розстріляти і спалити у помсту. Однак, це лише моя думка.