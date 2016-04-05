vitaliiangel написав:Росіяни публікують кадри зі старої підземної труби, в якій змогли пропилити проходи та зайти в тил українським військовим неподалік на півдні Авдіївки Група зі 150 військових подолала два кілометри та вилізла за спинами ЗСУ
Очевидно, що це за підказкою місцевих, які знають, що та труба там є, в якому стані та куди виходить. + ця історія із вагітною із Маріуполя...
Главное из интервью наших бойцов: ▫️Если завтра солдату нужно вернуться на нулевую позицию, сегодня вечером он перестанет есть и ничего не будут есть 4 дня. Пойти в туалет — это смерть: большинство наших друзей попали под огонь беспилотника или артиллерийского огня, когда выходили из траншеи, чтобы сходить в туалет. ▫️У нас уже нет достаточного количества боеприпасов, чтобы обстреливать позиции русских, как это было раньше. У нас есть только 40% необходимых боеприпасов. Если русские начнут серьезное наступление, мы не удержимся. У нас достаточно снарядов, чтобы удержать оборону, но, если нас попросят атаковать, мы будем атаковать. Правда, это было бы самоубийством. ▫️Нам не хватает мужчин, но понемногу прибывают новые рекруты.
кстати, кто-то на форуме писал (ещё год назад), что помощь будут постепенно сокращать. Так что ожидаемо.
Hennady написав:Очевидно, що це за підказкою місцевих, які знають, що та труба там є, в якому стані та куди виходить. + ця історія із вагітною із Маріуполя...
Місцеві всіма силами наближають "асвабаждєніє"
Стосовно місцевих, Вже не раз чув від знайомих хто на Сумському-Чернігівському кордоні і на Запорізькому (Оріхово), що кількість місцевих колаборантів просто нереальна, і позиції зливають кацапам і узкій мір чекають.
Так що наратив, що то тільки в "дирії" лишились маргінали що за кацапів, в реальності досить інший. Тут їх не менше, а мо й більше
vitaliiangel написав:утренние ванны? ну там чистят зубы, молятся, завтракают в постеле.
Жарти-жартами, але питання було підв'язане до того, що в нас "забагато" снарядів
Ну а чого ви так слабесенько усіх сповіщаєте про "забагато" снарядів . Ви ж зараз майже героїчний подвіг створили ! Треба ще добавити ваші коордінати , кількість солдат , техніки і все . Щоб один раз прйшла благодарочка за відкритий писок , чі піз Д ак .
Звісно , що тільки тут ,на форумі вирішуєтся питання з БК .
Главное из интервью наших бойцов: ▫️Если завтра солдату нужно вернуться на нулевую позицию, сегодня вечером он перестанет есть и ничего не будут есть 4 дня. Пойти в туалет — это смерть: большинство наших друзей попали под огонь беспилотника или артиллерийского огня, когда выходили из траншеи, чтобы сходить в туалет. ▫️У нас уже нет достаточного количества боеприпасов, чтобы обстреливать позиции русских, как это было раньше. У нас есть только 40% необходимых боеприпасов. Если русские начнут серьезное наступление, мы не удержимся. У нас достаточно снарядов, чтобы удержать оборону, но, если нас попросят атаковать, мы будем атаковать. Правда, это было бы самоубийством. ▫️Нам не хватает мужчин, но понемногу прибывают новые рекруты.
кстати, кто-то на форуме писал (ещё год назад), что помощь будут постепенно сокращать. Так что ожидаемо.
Знову якесь іпсо для залякування тилів... І зриву мобілізації. А як вони доходять до нуля? У нас ніби нема багатокілометрових траншей аж до нулів. А якщо в туалет ходити ризиково, то треба мислити тактично... Катапульту треба на передову. Сходили на газетку, зарядили в катапульту, і по москвинських позиціях. Хай відчують наслідки і арти, і безпілотників...
Hotab написав:Зеленский отказался от поздравлений завтра. Неужели таки были на борту пленные.
Не вірю, що були. Встановлено, що борт летів із Бєлгорода на мацкву. З якого переляку туди везти 63 чи скільки полонених? А снаряди для ППО - це зовсім інша тема, цілком логічна для військового транспортного літака та поточної ситуації з необхідністю захищати глибокий кацапський тил від бобрів і т.п. Також вірю, що в літаку могла бути пееговорна група кацапських офіцерів, яка верталася до мацкви, але не судилося. Через втрати (літака, снарядів і офіцерів) кацапня могла розлютитись і відмінити обмін полоненими - наших десь розстріляти і спалити у помсту. Однак, це лише моя думка.