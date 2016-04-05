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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6474647564766477>
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 09:59

  Успіх написав:Главное из интервью наших бойцов:
▫️Если завтра солдату нужно вернуться на нулевую позицию, сегодня вечером он перестанет есть и ничего не будут есть 4 дня. Пойти в туалет — это смерть: большинство наших друзей попали под огонь беспилотника или артиллерийского огня, когда выходили из траншеи, чтобы сходить в туалет.



Це дійсно проблема, але хлопці їдять сухпаї і гадять в пакети з них викидаючи назовні...
Іноді, коли немає заміни, забирають їжу та воду у вбитих орків.
Також майже не сплять 3-4 доби, але все одно рубить відключитись незважаючи на зовнішні фактори.

Насправді, умови Успіха досить комфортні...

ось трофейна вода, наприклад:

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Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 10:03

Залежно як порівнювати ;)

  Slon_Nosov написав:Насправді, умови Успіха досить комфортні...
А я завжди казав, що піхоті і штурмовикам на багато/в рази гірше, ніж мені!

Але!

Але, мені теж на багато/в рази гірше, ніж ухилянтам в тилу! ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 10:03

  холява написав:Звісно , що тільки тут ,на форумі вирішуєтся питання з БК .

А також з усіма іншими проблемами, які він регулярно описує, щоб ворог мав змогу робити висновки, а ухилянти мріяли йти на фронт.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 10:09

  Xenon написав:
Зеленский: Нужно международное расследование крушения Ил-76

https://www.dw.com/ru/vladimir-zelenski ... a-68077537

Цікаво, вимагати міжнародного розслідування чього?
Збиття війскового літака противника силами ЗСУ який перевозив зброю/ракети?

ви постите лише щось погане про Україну...

розслідування, хто був на тому літаку. й поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за збиття.

як варіант, кацапи завантажили наших полонених на борт, а потім його збили - взагалі не питання для кацапів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 10:10

Все буде Україна!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 25 січ, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 10:15

  Hotab написав:vitaliiangel
,
кстати, кто-то на форуме писал (ещё год назад), что помощь будут постепенно сокращать

«До лета 2023»
«До конца года 2023»

молодец, держи конфетку!
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 10:46

  vitaliiangel написав:
  drevlyanin написав:Я в цій темі працюю третє десятиліття і кажу вам відповідально: якщо тих умовних 15 людей нема (а багато де їх вже нема ні в своєму ні в сусідніх селах, або працівники вже відмовилися від попередніх домовленостей через опасіння бути мобілізованими прямо в полі або по дорозі, а жінок не скрізь залучиш), то та морква з буряком чи томат з огірком просто не буде посіяна на весні. Саме про це мені вже неодноразово розповідали телефоном фермери. Стосується овочів, фруктів, ягід. Може на півдні ситуація краща але сумніваюся.
а женщины где? судя по графику их у нас большой переизбыток.
viewtopic.php?p=5677628#p5677628


Жінку ні в Джон Дір ні в Белорус ні Газон не посадиш. Жінки не змонтують та налагодять систему поливу, розрахують схему підживлення та захисту, не обріжуть сад чи ягідні кущі, не будуть ходити з ранцевим мотообприскувачем овер 20 кг вагою, не натягнуть плівку на теплицю і т.п. Звичайно існують і виключення але...
Востаннє редагувалось drevlyanin в Чет 25 січ, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Партнери готові надавати нам техніку. Питання в тому, чи все готове, щоб вона працювала в Україні", - сказав він.

Ігнат наголосив, що для передачі F-16 повинні бути готові пілоти, інфраструктура, інженери та "інші чинники, про які менше говорять".
https://www.rbc.ua/rus/news/partneri-go ... 69995.html
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 10:58

  drevlyanin написав:Я в цій темі працюю третє десятиліття і кажу вам відповідально: якщо тих умовних 15 людей нема (а багато де їх вже нема ні в своєму ні в сусідніх селах, або працівники вже відмовилися від попередніх домовленостей через опасіння бути мобілізованими прямо в полі або по дорозі, а жінок не скрізь залучиш), то та морква з буряком чи томат з огірком просто не буде посіяна на весні. Саме про це мені вже неодноразово розповідали телефоном фермери. Стосується овочів, фруктів, ягід. Може на півдні ситуація краща але сумніваюся.
Як там із зерновими я хз, до того сегменту майже не торкаюсь.
Навіть в нашому комунальному господарстві мобілізували вже всіх водіїв та трактористів до 60 років. Сніг зараз чистять та вивозять сміття вкрай нерегулярно, бо пенсіонери не можуть дати раду ні сучасній техніці ні старій радянській, котру потрібно постійно ремонтувати.

А підняття зарплати - не варіант?
Тобто у фермерів такий мізерний прибуток що краще взагалі нічого не садити, ніж підняти зарплату?
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 10:59

  Успіх написав:Пляяяя....
Ну які проблеми?

В нас - жодних проблем нема!!!

В ЗСУ - ЖОДНИХ ПРОБЛЕМ НЕМА!!!

Скоро переможемо!!!

п.с.
А ні, все таки є маленька проблемка - стара діва не пускає свого чоловіка на фронт, чим приторможує мобілізацію! :)


УСПІХ , ви не єдиний хто на службі і на війні .
Коли ви починаєте образи писати , жінці ,мене перекашує .
Спочатку наваяв кучу лайна , навіть про БК , постійно бідкаєтесь , але ж кожного дня в "неті ".
100 відсотків не ГОЛОДНИЙ !
Але кожне повідомлення про лайно . Щоб всі поспівчували , особливо пенсіонери біля під,їзду десь у тамбові чи пермі .Вони же і допоможуть вирішити питання з БК . Прямо тут на форумі .

Героїчний герой .
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