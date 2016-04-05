Успіх написав:Главное из интервью наших бойцов: ▫️Если завтра солдату нужно вернуться на нулевую позицию, сегодня вечером он перестанет есть и ничего не будут есть 4 дня. Пойти в туалет — это смерть: большинство наших друзей попали под огонь беспилотника или артиллерийского огня, когда выходили из траншеи, чтобы сходить в туалет.
Це дійсно проблема, але хлопці їдять сухпаї і гадять в пакети з них викидаючи назовні... Іноді, коли немає заміни, забирають їжу та воду у вбитих орків. Також майже не сплять 3-4 доби, але все одно рубить відключитись незважаючи на зовнішні фактори.
drevlyanin написав:Я в цій темі працюю третє десятиліття і кажу вам відповідально: якщо тих умовних 15 людей нема (а багато де їх вже нема ні в своєму ні в сусідніх селах, або працівники вже відмовилися від попередніх домовленостей через опасіння бути мобілізованими прямо в полі або по дорозі, а жінок не скрізь залучиш), то та морква з буряком чи томат з огірком просто не буде посіяна на весні. Саме про це мені вже неодноразово розповідали телефоном фермери. Стосується овочів, фруктів, ягід. Може на півдні ситуація краща але сумніваюся.
Жінку ні в Джон Дір ні в Белорус ні Газон не посадиш. Жінки не змонтують та налагодять систему поливу, розрахують схему підживлення та захисту, не обріжуть сад чи ягідні кущі, не будуть ходити з ранцевим мотообприскувачем овер 20 кг вагою, не натягнуть плівку на теплицю і т.п. Звичайно існують і виключення але...
Востаннє редагувалось drevlyanin в Чет 25 січ, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
drevlyanin написав:Я в цій темі працюю третє десятиліття і кажу вам відповідально: якщо тих умовних 15 людей нема (а багато де їх вже нема ні в своєму ні в сусідніх селах, або працівники вже відмовилися від попередніх домовленостей через опасіння бути мобілізованими прямо в полі або по дорозі, а жінок не скрізь залучиш), то та морква з буряком чи томат з огірком просто не буде посіяна на весні. Саме про це мені вже неодноразово розповідали телефоном фермери. Стосується овочів, фруктів, ягід. Може на півдні ситуація краща але сумніваюся. Як там із зерновими я хз, до того сегменту майже не торкаюсь. Навіть в нашому комунальному господарстві мобілізували вже всіх водіїв та трактористів до 60 років. Сніг зараз чистять та вивозять сміття вкрай нерегулярно, бо пенсіонери не можуть дати раду ні сучасній техніці ні старій радянській, котру потрібно постійно ремонтувати.
А підняття зарплати - не варіант? Тобто у фермерів такий мізерний прибуток що краще взагалі нічого не садити, ніж підняти зарплату?
п.с. А ні, все таки є маленька проблемка - стара діва не пускає свого чоловіка на фронт, чим приторможує мобілізацію!
УСПІХ , ви не єдиний хто на службі і на війні . Коли ви починаєте образи писати , жінці ,мене перекашує . Спочатку наваяв кучу лайна , навіть про БК , постійно бідкаєтесь , але ж кожного дня в "неті ". 100 відсотків не ГОЛОДНИЙ ! Але кожне повідомлення про лайно . Щоб всі поспівчували , особливо пенсіонери біля під,їзду десь у тамбові чи пермі .Вони же і допоможуть вирішити питання з БК . Прямо тут на форумі .