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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6474647564766477
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:00

  andrijk777 написав:
  drevlyanin написав:Я в цій темі працюю третє десятиліття і кажу вам відповідально: якщо тих умовних 15 людей нема (а багато де їх вже нема ні в своєму ні в сусідніх селах, або працівники вже відмовилися від попередніх домовленостей через опасіння бути мобілізованими прямо в полі або по дорозі, а жінок не скрізь залучиш), то та морква з буряком чи томат з огірком просто не буде посіяна на весні. Саме про це мені вже неодноразово розповідали телефоном фермери.

А підняття зарплати - не варіант?
Тобто у фермерів такий мізерний прибуток що краще взагалі нічого не садити, ніж підняти зарплату?


я так розумію проблема не в зарплаті а в тому що фізично нема людей
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:03

  Letusrock написав:я так розумію проблема не в зарплаті а в тому що фізично нема людей
я думаю это преувеличение. Пускай за 2022-2023 призвали 1,5млн м25-60 но жителей этой категории в разы больше по статистике. Либо статистика оторвана от реальности .
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:11

  холява написав:
  Успіх написав:Пляяяя....
Ну які проблеми?

В нас - жодних проблем нема!!!

В ЗСУ - ЖОДНИХ ПРОБЛЕМ НЕМА!!!

Скоро переможемо!!!

п.с.
А ні, все таки є маленька проблемка - стара діва не пускає свого чоловіка на фронт, чим приторможує мобілізацію! :)


УСПІХ , ви не єдиний хто на службі і на війні .
Коли ви починаєте образи писати , жінці ,мене перекашує .
Спочатку наваяв кучу лайна , навіть про БК , постійно бідкаєтесь , але ж кожного дня в "неті ".
100 відсотків не ГОЛОДНИЙ !
Але кожне повідомлення про лайно . Щоб всі поспівчували , особливо пенсіонери біля під,їзду десь у тамбові чи пермі .Вони же і допоможуть вирішити питання з БК . Прямо тут на форумі .

Героїчний герой .


Ролі в трикутнику Карпмана... Людина грає... :roll:

https://www.coaching-academy.online/trykutnyk-karpmana/
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:23

  Slon_Nosov написав:
Ролі в трикутнику Карпмана... Людина грає... :roll:

https://www.coaching-academy.online/trykutnyk-karpmana/


Так у нас нема ніякого трекутника .
Просто є одна людина яка своїми діями вимагає уваги тільки для себе і своїх дій .
Наприклад ,написанням образ .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:24

  vitaliiangel написав:
  Letusrock написав:я так розумію проблема не в зарплаті а в тому що фізично нема людей
я думаю это преувеличение. Пускай за 2022-2023 призвали 1,5млн м25-60 но жителей этой категории в разы больше по статистике. Либо статистика оторвана от реальности .


Мобілізуали переважно з сіл і в першу чергу тих, хто на видноті-ходив на роботу. Залишилися: жінки; пенсіонери; діти(дуже мало, бо з сіл і так йшов постійний відтік молоді, та багато виїхало разом з мамами за кордон у 2022-2023); конкретні алконавти, котрими навіть ТЦК гидує; не дуже числені "партизани", що сидять по будинках(частіше не за місцем регістрації) і носа на вулицю не потикають. Така куйня.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:29

  drevlyanin написав:не дуже числені "партизани", що сидять по будинках(частіше не за місцем регістрації) і носа на вулицю не потикають. Така куйня.
недавно ехал в поезде, купейный вагон забит, но на выходе обнаружил странную дичь, из категории м25-50 был я один. Еще было несколько студентов и пенсов, остальные ж. разных категорий, с детьми и без.
vitaliiangel
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  #<1 ... 6474647564766477
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