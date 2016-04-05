drevlyanin написав:Я в цій темі працюю третє десятиліття і кажу вам відповідально: якщо тих умовних 15 людей нема (а багато де їх вже нема ні в своєму ні в сусідніх селах, або працівники вже відмовилися від попередніх домовленостей через опасіння бути мобілізованими прямо в полі або по дорозі, а жінок не скрізь залучиш), то та морква з буряком чи томат з огірком просто не буде посіяна на весні. Саме про це мені вже неодноразово розповідали телефоном фермери.
А підняття зарплати - не варіант? Тобто у фермерів такий мізерний прибуток що краще взагалі нічого не садити, ніж підняти зарплату?
я так розумію проблема не в зарплаті а в тому що фізично нема людей
п.с. А ні, все таки є маленька проблемка - стара діва не пускає свого чоловіка на фронт, чим приторможує мобілізацію!
УСПІХ , ви не єдиний хто на службі і на війні . Коли ви починаєте образи писати , жінці ,мене перекашує . Спочатку наваяв кучу лайна , навіть про БК , постійно бідкаєтесь , але ж кожного дня в "неті ". 100 відсотків не ГОЛОДНИЙ ! Але кожне повідомлення про лайно . Щоб всі поспівчували , особливо пенсіонери біля під,їзду десь у тамбові чи пермі .Вони же і допоможуть вирішити питання з БК . Прямо тут на форумі .
Letusrock написав:я так розумію проблема не в зарплаті а в тому що фізично нема людей
я думаю это преувеличение. Пускай за 2022-2023 призвали 1,5млн м25-60 но жителей этой категории в разы больше по статистике. Либо статистика оторвана от реальности .
Мобілізуали переважно з сіл і в першу чергу тих, хто на видноті-ходив на роботу. Залишилися: жінки; пенсіонери; діти(дуже мало, бо з сіл і так йшов постійний відтік молоді, та багато виїхало разом з мамами за кордон у 2022-2023); конкретні алконавти, котрими навіть ТЦК гидує; не дуже числені "партизани", що сидять по будинках(частіше не за місцем регістрації) і носа на вулицю не потикають. Така куйня.