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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6475647664776478>
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:00

  andrijk777 написав:
  drevlyanin написав:Я в цій темі працюю третє десятиліття і кажу вам відповідально: якщо тих умовних 15 людей нема (а багато де їх вже нема ні в своєму ні в сусідніх селах, або працівники вже відмовилися від попередніх домовленостей через опасіння бути мобілізованими прямо в полі або по дорозі, а жінок не скрізь залучиш), то та морква з буряком чи томат з огірком просто не буде посіяна на весні. Саме про це мені вже неодноразово розповідали телефоном фермери.

А підняття зарплати - не варіант?
Тобто у фермерів такий мізерний прибуток що краще взагалі нічого не садити, ніж підняти зарплату?


я так розумію проблема не в зарплаті а в тому що фізично нема людей
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:03

  Letusrock написав:я так розумію проблема не в зарплаті а в тому що фізично нема людей
я думаю это преувеличение. Пускай за 2022-2023 призвали 1,5млн м25-60 но жителей этой категории в разы больше по статистике. Либо статистика оторвана от реальности .
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:11

  холява написав:
  Успіх написав:Пляяяя....
Ну які проблеми?

В нас - жодних проблем нема!!!

В ЗСУ - ЖОДНИХ ПРОБЛЕМ НЕМА!!!

Скоро переможемо!!!

п.с.
А ні, все таки є маленька проблемка - стара діва не пускає свого чоловіка на фронт, чим приторможує мобілізацію! :)


УСПІХ , ви не єдиний хто на службі і на війні .
Коли ви починаєте образи писати , жінці ,мене перекашує .
Спочатку наваяв кучу лайна , навіть про БК , постійно бідкаєтесь , але ж кожного дня в "неті ".
100 відсотків не ГОЛОДНИЙ !
Але кожне повідомлення про лайно . Щоб всі поспівчували , особливо пенсіонери біля під,їзду десь у тамбові чи пермі .Вони же і допоможуть вирішити питання з БК . Прямо тут на форумі .

Героїчний герой .


Ролі в трикутнику Карпмана... Людина грає... :roll:

https://www.coaching-academy.online/trykutnyk-karpmana/
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:23

  Slon_Nosov написав:
Ролі в трикутнику Карпмана... Людина грає... :roll:

https://www.coaching-academy.online/trykutnyk-karpmana/


Так у нас нема ніякого трекутника .
Просто є одна людина яка своїми діями вимагає уваги тільки для себе і своїх дій .
Наприклад ,написанням образ .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:24

  vitaliiangel написав:
  Letusrock написав:я так розумію проблема не в зарплаті а в тому що фізично нема людей
я думаю это преувеличение. Пускай за 2022-2023 призвали 1,5млн м25-60 но жителей этой категории в разы больше по статистике. Либо статистика оторвана от реальности .


Мобілізуали переважно з сіл і в першу чергу тих, хто на видноті-ходив на роботу. Залишилися: жінки; пенсіонери; діти(дуже мало, бо з сіл і так йшов постійний відтік молоді, та багато виїхало разом з мамами за кордон у 2022-2023); конкретні алконавти, котрими навіть ТЦК гидує; не дуже числені "партизани", що сидять по будинках(частіше не за місцем регістрації) і носа на вулицю не потикають. Така куйня.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:29

  drevlyanin написав:не дуже числені "партизани", що сидять по будинках(частіше не за місцем регістрації) і носа на вулицю не потикають. Така куйня.
недавно ехал в поезде, купейный вагон забит, но на выходе обнаружил странную дичь, из категории м25-50 был я один. Еще было несколько студентов и пенсов, остальные ж. разных категорий, с детьми и без.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:35

Іл-76

"Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака ПКС РФ Іл-76 у Бєлгородській області, розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ в четвер.

це пздц...
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:52

  pesikot написав:
  Goodman написав:
  Bobua написав:Зараз вже було би в тилах 4млн осіб з досвідом війни.

це чорний, страшний сон любої влади.
ніхто і ніколи на це не піде.

Ага, місяць на передовій ... прям офігенний досвід війни ...

За місяць не буде ніякого досвіду. Взагалі.

За місяць можно, хіба що, отримати досвід Долярчика по переносу снарядів

4 млн осіб з досвідом переносу снарядів - це прям "страшна" та "потужна" сила


Тилове марення про фронт.

1міс досвіду сидіння у ямах під час всіляких бомбардувань -- більш ніж досить...
Далі “досвід” надмірний і його посилено пропивають...
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 12:06


Сказали б "це не ми, це москальське ППО" тай усе, забули.
Але ні, грають на руку москальській версії.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 12:12

  Hennady написав:
  vitaliiangel написав:Росіяни публікують кадри зі старої підземної труби, в якій змогли пропилити проходи та зайти в тил українським військовим неподалік на півдні Авдіївки
Група зі 150 військових подолала два кілометри та вилізла за спинами ЗСУ


Очевидно, що це за підказкою місцевих, які знають, що та труба там є, в якому стані та куди виходить.
+ ця історія із вагітною із Маріуполя...

Місцеві всіма силами наближають "асвабаждєніє" :(

Тогда напрашивается встречная мысль. Если ЗСУ обороняют Авдеевку с 2014 года, тогда должны быть карты/чертежи всех подземных сооружений. Да, кто то из местных сдал. Но объект такого масштаба не может быть незаметным. Почему военные не предприняли попытку уничтожить трубу путем подрыва... Результат налицо. Так же как штурмовать операторами дронов. Очень много гениальных командиров уровня советской школы.
Востаннє редагувалось hume в Чет 25 січ, 2024 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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