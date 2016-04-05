|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 25 січ, 2024 12:12
Schmit , партнери знають. Брехню можуть не підтримати
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10795
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2144 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 25 січ, 2024 12:18
Xenon написав: Hennady написав:
Очевидно, що це за підказкою місцевих, які знають, що та труба там є, в якому стані та куди виходить.
+ ця історія із вагітною із Маріуполя...
Місцеві всіма силами наближають "асвабаждєніє"
Стосовно місцевих,
Вже не раз чув від знайомих хто на Сумському-Чернігівському кордоні і на Запорізькому (Оріхово), що кількість місцевих колаборантів просто нереальна, і позиції зливають кацапам і узкій мір чекають.
Так що наратив, що то тільки в "дирії" лишились маргінали що за кацапів, в реальності досить інший. Тут їх не менше, а мо й більше
Ничего удивительного: одни бусики чего стоят. Да даже эту ветку почитайте -- казалось бы свои же так "облаивают", что иногда нехорошие мысли в голову лезут...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7556
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 25 січ, 2024 12:19
vitaliiangel написав: Letusrock написав:
я так розумію проблема не в зарплаті а в тому що фізично нема людей
я думаю это преувеличение. Пускай за 2022-2023 призвали 1,5млн м25-60 но жителей этой категории в разы больше по статистике. Либо статистика оторвана от реальности .
Так и на дворе чай не 90е -- вы соотношение сельского к городскому населению посмотрите...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7556
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1490
|165418
|
Вів 23 січ, 2024 00:28
Hotab
|
|6076
|553789
|
|
|1
|22096
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|