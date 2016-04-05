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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6476647764786479>
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 12:12

Schmit , партнери знають. Брехню можуть не підтримати
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 12:18

  Xenon написав:
  Hennady написав:Очевидно, що це за підказкою місцевих, які знають, що та труба там є, в якому стані та куди виходить.
+ ця історія із вагітною із Маріуполя...

Місцеві всіма силами наближають "асвабаждєніє" :(

Стосовно місцевих,
Вже не раз чув від знайомих хто на Сумському-Чернігівському кордоні і на Запорізькому (Оріхово), що кількість місцевих колаборантів просто нереальна, і позиції зливають кацапам і узкій мір чекають.

Так що наратив, що то тільки в "дирії" лишились маргінали що за кацапів, в реальності досить інший. Тут їх не менше, а мо й більше

Ничего удивительного: одни бусики чего стоят. Да даже эту ветку почитайте -- казалось бы свои же так "облаивают", что иногда нехорошие мысли в голову лезут...
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 12:19

  vitaliiangel написав:
  Letusrock написав:я так розумію проблема не в зарплаті а в тому що фізично нема людей
я думаю это преувеличение. Пускай за 2022-2023 призвали 1,5млн м25-60 но жителей этой категории в разы больше по статистике. Либо статистика оторвана от реальности .

Так и на дворе чай не 90е -- вы соотношение сельского к городскому населению посмотрите...
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 13:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Тогда напрашивается встречная мысль. Если ЗСУ обороняют Авдеевку с 2014 года, тогда должны быть карты/чертежи всех подземных сооружений. Да, кто то из местных сдал. Но объект такого масштаба не может быть незаметным. Почему военные не предприняли попытку уничтожить трубу путем подрыва... Результат налицо


Я не представляю какая труба была из Крыма в Херсон тогда)))

  hume написав:Очень много гениальных командиров уровня советской школы.


А причём тут советская школа?))) Тут банально командир осёл )) Который даже в детстве не играл на компе в стратежки, что не смог привильно юнитов подобрать ))
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 14:00

  Schmit написав:Сказали б "це не ми, це москальське ППО" тай усе, забули.
Але ні, грають на руку москальській версії.

А чому "це не ми"? Воєнний літак - воєнна ціль. Які проблеми?
В чому проблема просто сказати правду?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 14:01

  Hennady написав:історія із вагітною із Маріуполя...
(



це була радистка Кет (Штірліц сидів у Донецьку), до нього вона і поїхала,
потім давала вью каналам (ДНР)
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 14:17



навпаки, сказали що ми і завтра ще завалимо не одного вашого мессера
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 14:18

  andrijk777 написав:А чому "це не ми"? Воєнний літак - воєнна ціль. Які проблеми?
В чому проблема просто сказати правду?

я тоже не понимаю, и в голову лезут плохие мысли, что всё тут разыгрывается по заранее написанному сценарию, а простолюдину ничего знать не положено, ему только мясорубка или на завод
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 14:20

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:Сказали б "це не ми, це москальське ППО" тай усе, забули.
Але ні, грають на руку москальській версії.

А чому "це не ми"? Воєнний літак - воєнна ціль. Які проблеми?
В чому проблема просто сказати правду?

Проблема ровно в том же, как и обстрел военных госпиталей, например. Если, конечно, Украину уведомили, что самолет перевозит ВП. А судя по реакции властей -- уведомление таки нашлось...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 14:24

  _hunter написав:А судя по реакции властей -- уведомление таки нашлось...

это предположение, или кто-то озвучил официально?
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