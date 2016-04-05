Игорь Стрелков (Гиркин), которого Московский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, отреагировал на приговор фразой «Служу Отечеству». Об этом сообщил корреспондент «Радио 1» из зала суда.
Стрелкова признали виновным в призывах к экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК). Гособвинение запрашивало для него четыре года и 11 месяцев колонии. Адвокаты Стрелкова просили его оправдать.
Стрелкова задержали в июле 2023 года. Источники РБК сообщали, что задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». В том же месяце Стрелкова арестовали. Прокурор в ходатайстве об аресте отметил, что обвиняемый обладает навыками конспирации.
Арестованный утверждал, что его преследование связано с постами в телеграм-канале. В начале августа материалы дела Стрелкова засекретили.
_hunter написав:Проблема ровно в том же, как и обстрел военных госпиталей, например. Если, конечно, Украину уведомили, что самолет перевозит ВП. А судя по реакции властей -- уведомление таки нашлось...
врешь...какие госпиталя, самолет летел на север-восток (в сторону москвы?)
_hunter написав:Проблема ровно в том же, как и обстрел военных госпиталей, например. Если, конечно, Украину уведомили, что самолет перевозит ВП. А судя по реакции властей -- уведомление таки нашлось...
какие госпиталя, самолет летел на север-восток (в сторону москвы?)
не поверите, но ВПП по земле перемещаться не умеют -- летел, начал разворачиваться, но не успел.
за видосик спасибо, конечно, но их сейчас все, кому не лень снимают на эту тему.
не поверите, но ВПП по земле перемещаться не умеют -- летел, начал разворачиваться, но не успел.
Чистокровный рашезвездеж. 60 км на северо-восток от аэропорта, направление полета от аэропорта. Это куда он разворачивался? Это какая схема захода такая? В прифронтовых аэропортах заходят на посадку с предельной высоты и сходу, не выкручивая пируэты на 60 км в направлении ОТ него. И даже в неприфронтлвых не выкручивают.
_hunter написав:Проблема ровно в том же, как и обстрел военных госпиталей, например. Если, конечно, Украину уведомили, что самолет перевозит ВП. А судя по реакции властей -- уведомление таки нашлось...
Украину уведомили, что самолет перевозит ВП куда? Куди ИЛ перевозив воєннополонених?
Успіху і не тільки ""Завдяки СБУ та Міноборони до бюджету України повернули майже 1,5 млрд грн, які намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів для ЗСУ
Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора та у співпраці з Міністерством оборони України запобігла розкраданню державних коштів, виділених на придбання артснарядів для ЗСУ.
У результаті комплексних заходів до бюджету повернуто майже 1,5 млрд гривень, які були незаконно виведені за кордон під час закупівлі оптової партії боєприпасів.
Нагадаємо, що військова контррозвідка СБУ викрила цю оборудку у грудні 2023 року. Тоді за сприяння керівництва Міноборони було затримано організатора «схеми» – керівника одного з Головних управлінь Міністерства оборони.
За даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб українських військ.
Для цього він організував переведення з балансу Міноборони на зарубіжні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 млрд грн за придбання артилерійських снарядів.
Ця сума на 30% перевищила вартість іншого, альтернативного контракту, який уклала новостворена на той момент Агенція оборонних закупівель.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили військовому чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою осіб).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.
Розслідування проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора."" https://t.me/SBUkr/10980
російський літак Іл-76 з великою ймовірністю збила ракета С-300, яка була направлена на Харків. Про це повідомив військовий експерт Роман Світан у коментарі Укрінформу.
Маячня рідкісна. В С-300 навіактивне наведення з підсвіткою з радара. ЩОб вона випадково влучали в літак, в нього треба було цілитися. Зплутати будинок в Харкові з літаком, який летить, не міг навіть найтупіший срочник. Щодо всього іншого - можливо хтось вже писав - осінтери кажуть, що він злітав, а не сідав. В подробиці сильно не вникав, але не бачу причин їм не вірити. Фото/відео матеріалів з тілами нема на місці авіакатастрофи нема. Тому причин вірити в історію з військовополоненими я не бачу. На жаль, знову зірвано обміни на невизначений термін. Не виключаю, що підари можуть вбити людей, які мали йти на обмін.