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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6477647864796480
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 15:55

Хто/чиї бажання мають бути в приоритеті? Хто захищає Україну

  Bobua написав:От скоти... :(


Демобілізація / встановлення термінів служби
Вони не виживуть, але яка всім різниця? Права людини важливі, тільки якщо ти ухилянт.
Ми не дозволимо влаштовувати гру, чи заслуговують наші рідні, захисники України життя. Пропонуємо кожному, хто має відношення до пропозицій в законопроекті про демобілізацію щодо 48 місяців безперервної служби, прямо зараз скласти свої повноваження і піти на фронт, на передову, щоб своїм особистим прикладом показати службу в 4 роки.
Щоденно наші рідні захищають ваші права, життя, можливості, ваших дітей. Як подяку ви вирішили нагадати, що герої не варті нічого. Ідіть і доведіть, що термін служби в 48 місяців, очі в очі з ворогом , це не свідоме винищення захисників України!
https://m.censor.net/ua/news/3469572/
zakonoproyekt_pro_mobilizatsiyu_rada_zavtra_go
losuvatyme_za_doopratsovanyyi_proyekt_zakonu_
djerelo_dokument
# демобілізація
Верховна Рада України
Ірина Фріз / Iryna Friz
Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
Соломія Бобровська
Андрій Парубій
Рустем Умєров / Rustem Umerov
Михайло Цимбалюк
Вадим Івченко - Vadym Ivchenko
Цензор.НЕТ


Демобілізація / встановлення термінів служби

Українська кріпацька армія або як розгубити повагу однією пропозицією?
Пани в зручних кабінетах, дійсно, пропонують строк у 48 місяців.
Пани, що майже кожну ніч сплять в зручних ліжках.
Пани, що снідають з сімʼєю.
Пани, що мають гарні ванни і теплу воду.
Пани, для яких зимовий одяг з колекції «європейська зима»
Навіщо виправляти власні помилки щодо мобілізаційних процесів, якщо можна просто повернути кріпацтво, а за втому дати 10 років тюрми?
Парадокс, якщо б кожен захисник, що зараз стоїть на захисті нашої держави, не сів в автобус на фронт, він би відсидів раніше, ніж демобілізувався.
А захисник повинен розуміти, терпіти, а захисник ПОВИНЕН, ПОВИНЕН, ПОВИНЕН...
Ні, панство.
Майбутні 24 місяці з 48 ви будете захищати себе самі, в курточці та кросівках «європейська зима». Захисники вже надали вам за свої два роки можливість і курточку, і кросівочки придбати, і навіть яйця по 17.
А український захисник в 2024 не має панів.
# Зеленський
Верховна Рада України
Олександр Завітневич
Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
Роман Костенко
Михайло Цимбалюк
Вадим Івченко - Vadym Ivchenko
Рустем Умєров / Rustem Umerov
Генеральний штаб Збройних Сил України
Андрій Парубій
Соломія Бобровська
Дмитро Разумков
Ірина Фріз / Iryna Friz
Юлія Тимошенко
Цензор.НЕТ
# демобілізація
# dvvd2023

Ухилянтам - все!
Фронтовикам - закон!🤦🏻🤦‍♂️🤦

З ухилянтами сюсюкаються/стараються враховувати їхні права...
А фронтовики?
А фронтовики можуть ще 100500років воювати! Так як ми - незламні, найкращі, цвіт і гордість нації! :lol:
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