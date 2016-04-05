Демобілізація / встановлення термінів служби Вони не виживуть, але яка всім різниця? Права людини важливі, тільки якщо ти ухилянт. Ми не дозволимо влаштовувати гру, чи заслуговують наші рідні, захисники України життя. Пропонуємо кожному, хто має відношення до пропозицій в законопроекті про демобілізацію щодо 48 місяців безперервної служби, прямо зараз скласти свої повноваження і піти на фронт, на передову, щоб своїм особистим прикладом показати службу в 4 роки. Щоденно наші рідні захищають ваші права, життя, можливості, ваших дітей. Як подяку ви вирішили нагадати, що герої не варті нічого. Ідіть і доведіть, що термін служби в 48 місяців, очі в очі з ворогом , це не свідоме винищення захисників України! https://m.censor.net/ua/news/3469572/ zakonoproyekt_pro_mobilizatsiyu_rada_zavtra_go losuvatyme_za_doopratsovanyyi_proyekt_zakonu_ djerelo_dokument # демобілізація Верховна Рада України Ірина Фріз / Iryna Friz Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Соломія Бобровська Андрій Парубій Рустем Умєров / Rustem Umerov Михайло Цимбалюк Вадим Івченко - Vadym Ivchenko Цензор.НЕТ
Демобілізація / встановлення термінів служби
Українська кріпацька армія або як розгубити повагу однією пропозицією? Пани в зручних кабінетах, дійсно, пропонують строк у 48 місяців. Пани, що майже кожну ніч сплять в зручних ліжках. Пани, що снідають з сімʼєю. Пани, що мають гарні ванни і теплу воду. Пани, для яких зимовий одяг з колекції «європейська зима» Навіщо виправляти власні помилки щодо мобілізаційних процесів, якщо можна просто повернути кріпацтво, а за втому дати 10 років тюрми? Парадокс, якщо б кожен захисник, що зараз стоїть на захисті нашої держави, не сів в автобус на фронт, він би відсидів раніше, ніж демобілізувався. А захисник повинен розуміти, терпіти, а захисник ПОВИНЕН, ПОВИНЕН, ПОВИНЕН... Ні, панство. Майбутні 24 місяці з 48 ви будете захищати себе самі, в курточці та кросівках «європейська зима». Захисники вже надали вам за свої два роки можливість і курточку, і кросівочки придбати, і навіть яйця по 17. А український захисник в 2024 не має панів. # Зеленський Верховна Рада України Олександр Завітневич Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Роман Костенко Михайло Цимбалюк Вадим Івченко - Vadym Ivchenko Рустем Умєров / Rustem Umerov Генеральний штаб Збройних Сил України Андрій Парубій Соломія Бобровська Дмитро Разумков Ірина Фріз / Iryna Friz Юлія Тимошенко Цензор.НЕТ # демобілізація # dvvd2023
Ухилянтам - все! Фронтовикам - закон!🤦🏻🤦♂️🤦
З ухилянтами сюсюкаються/стараються враховувати їхні права... А фронтовики? А фронтовики можуть ще 100500років воювати! Так як ми - незламні, найкращі, цвіт і гордість нації!