Демобілізація / встановлення термінів служби Вони не виживуть, але яка всім різниця? Права людини важливі, тільки якщо ти ухилянт. Ми не дозволимо влаштовувати гру, чи заслуговують наші рідні, захисники України життя. Пропонуємо кожному, хто має відношення до пропозицій в законопроекті про демобілізацію щодо 48 місяців безперервної служби, прямо зараз скласти свої повноваження і піти на фронт, на передову, щоб своїм особистим прикладом показати службу в 4 роки. Щоденно наші рідні захищають ваші права, життя, можливості, ваших дітей. Як подяку ви вирішили нагадати, що герої не варті нічого. Ідіть і доведіть, що термін служби в 48 місяців, очі в очі з ворогом , це не свідоме винищення захисників України! https://m.censor.net/ua/news/3469572/ zakonoproyekt_pro_mobilizatsiyu_rada_zavtra_go losuvatyme_za_doopratsovanyyi_proyekt_zakonu_ djerelo_dokument # демобілізація Верховна Рада України Ірина Фріз / Iryna Friz Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Соломія Бобровська Андрій Парубій Рустем Умєров / Rustem Umerov Михайло Цимбалюк Вадим Івченко - Vadym Ivchenko Цензор.НЕТ
Демобілізація / встановлення термінів служби
Українська кріпацька армія або як розгубити повагу однією пропозицією? Пани в зручних кабінетах, дійсно, пропонують строк у 48 місяців. Пани, що майже кожну ніч сплять в зручних ліжках. Пани, що снідають з сімʼєю. Пани, що мають гарні ванни і теплу воду. Пани, для яких зимовий одяг з колекції «європейська зима» Навіщо виправляти власні помилки щодо мобілізаційних процесів, якщо можна просто повернути кріпацтво, а за втому дати 10 років тюрми? Парадокс, якщо б кожен захисник, що зараз стоїть на захисті нашої держави, не сів в автобус на фронт, він би відсидів раніше, ніж демобілізувався. А захисник повинен розуміти, терпіти, а захисник ПОВИНЕН, ПОВИНЕН, ПОВИНЕН... Ні, панство. Майбутні 24 місяці з 48 ви будете захищати себе самі, в курточці та кросівках «європейська зима». Захисники вже надали вам за свої два роки можливість і курточку, і кросівочки придбати, і навіть яйця по 17. А український захисник в 2024 не має панів. # Зеленський Верховна Рада України Олександр Завітневич Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Роман Костенко Михайло Цимбалюк Вадим Івченко - Vadym Ivchenko Рустем Умєров / Rustem Umerov Генеральний штаб Збройних Сил України Андрій Парубій Соломія Бобровська Дмитро Разумков Ірина Фріз / Iryna Friz Юлія Тимошенко Цензор.НЕТ # демобілізація # dvvd2023
Ухилянтам - все! Фронтовикам - закон!🤦🏻🤦♂️🤦
З ухилянтами сюсюкаються/стараються враховувати їхні права... А фронтовики? А фронтовики можуть ще 100500років воювати! Так як ми - незламні, найкращі, цвіт і гордість нації!
Стосовно літака. Якщо з того списку полонених, які "летіли" на тому літаку, 17 людей обміняли ще 3 січня, чому-б сьогодні не записать відео хоч з одним з тих обміняних, шоб показать шо список це фейк. Чи це козир, який буде розіграний в міжнародному суді після міжнародного розслідування через стопіццот років?
Питання ще і тому, що вони вважатимуть за “безпосередню участь у бойових діять”. А “посередня” -- це яка?
Наразі УБД отримують і військ.люди, що були на нулі, і тилові за 10-20 км від нуля. Коеф. 2 тривалості життя у війську так само всім дадуть??
Бачите? Людям тут до звіздИ, що планують законотворці. Чи 36, чи 48міс, чи взагалі 96міс - тут всім до звіздИ! Їх це зараз не стосується, от і їм добре. Їм це - НЕ цікаво!
Їм от цікаво два дні мусолити за Іл-76...
А ми ще хочемо, щоб вони щось в тилу вимагали/стукали у всі двері... - якщо навіть тут їм пох! Їм байдуже!
Ну нічого, бусіки незламності всіх знайдуть - порядок наведуть!
Дійсно. Я можу зрозуміти, що наразі їм краще, коли нам гірше (довший строк). Але якщо таки і їх загребуть -- то чи хочуть вони і собі ті 36-48міс? І чому, до речі, 36міс (див. примітку), якщо людина могла бути вже і 22міс в зоні УБД (нас виводили на жалюгідний неповний місяць, та те лише для імітіції тилового “райського життя”, а працювати доводилось у тому “райжитті” в рази більше...)
22міс*2+1=45міс в декого вже мало би бути. Ще лишалось би 1.5міс УБД до звільнення. Для чого та мерзенна примітка? Якщо початковою ідеєю було покарати тилових сиднів (карпатський котел, герої поліських оборон і т.п.) то хай би їм було 48міс. Але 24міс УБД мали би бути всі з коеф.=2, а отже 48міс і демобілізація. А інакше де єьсуттєве покарання хитродупих військ у тилах? Всього на рік більше (4 а не 3), в безпеці і без переміщень...
_hunter написав:... Если, конечно, Украину уведомили, что самолет перевозит ВП. А судя по реакции властей -- уведомление таки нашлось...
Канєшна нашлось, кацапомовний, хто б сумнівався!)) Тільки 65+ тіл ніяк не знаходяться - ні цілком, ні частинами...? Літак же розкидало аж на 5км, як пишуть. Де тіла людей? Чому рф замовчує про них? Мали б показати фото на весь світ із усіх ракурсів, нє?
Water написав:Стосовно літака. Якщо з того списку полонених, які "летіли" на тому літаку, 17 людей обміняли ще 3 січня, чому-б сьогодні не записать відео хоч з одним з тих обміняних, шоб показать шо список це фейк. Чи це козир, який буде розіграний в міжнародному суді після міжнародного розслідування через стопіццот років?
Список і є фейк. Хто вам сказав що цей список - офіційний? В "міжнародному розслідуванню" не буде списку або список буде інший.
Бутусов написав, що досвідчених операторів дронів 74 ОРБ кинули на штурм у якості піхоти, і вони загинули. Пілоти не мали належної підготовки для штурмових дій. На супровід їхніх дій була заборона працювати дронами. На жаль, я маю підтвердження цієї історії, яка викриває давно наявну системну проблему у війську. STERNENKO
А найцікавіше, що зараз в багатьох підрозділах йде скорочення штату арти, мінометок, пілотів та ін., для поповнення піхотних підрозділів. Комбригу ставить задачу вище командування, комбриг комбатам, а комбату нічого не залишається, окрім як виконувати. Чому це відбувається? Через провальні мобілізаційні заходи! Замість того, щоб робити армію технологічною, ми намагаємося тягатися з багатомільйонним противником за принципом: «Мʼясо на мʼясо». Не треба робити козлами відпуску молодших командирів і забувати за тих, хто стоїть вище.
_hunter написав:... Если, конечно, Украину уведомили, что самолет перевозит ВП. А судя по реакции властей -- уведомление таки нашлось...
Канєшна нашлось, кацапомовний, хто б сумнівався!)) Тільки 65+ тіл ніяк не знаходяться - ні цілком, ні частинами...? Літак же розкидало аж на 5км, як пишуть. Де тіла людей? Чому рф замовчує про них? Мали б показати фото на весь світ із усіх ракурсів, нє?
ФЛЕР , привіт . Що він з Суздалі , то зрозуміло , ..... а от 65+ від суздальців і пермяков що хочешь можно очікувати ....то не цифри .