Water написав:Стосовно літака. Якщо з того списку полонених, які "летіли" на тому літаку, 17 людей обміняли ще 3 січня, чому-б сьогодні не записать відео хоч з одним з тих обміняних, шоб показать шо список це фейк. Чи це козир, який буде розіграний в міжнародному суді після міжнародного розслідування через стопіццот років?
fler написав: Тільки 65+ тіл ніяк не знаходяться - ні цілком, ні частинами...? Літак же розкидало аж на 5км, як пишуть. Де тіла людей? Чому рф замовчує про них? Мали б показати фото на весь світ із усіх ракурсів, нє?
Саме так. Про тіла навіть не чути.
Але може ключове з цим літаком все ж таки інше? Наприклад, а чиїми ракетами було збито, якщо це наші збили? Бо якщо ракети партнерів, то це пряме безпосереднє застосування зброї партнерів по території ріфляндії. Чи вже були такі прецеденти? Якщо ні, то може тому отакі непонятки поки відбуваються. З обох сторін.
Десь така версія розглядалася? Хто там слідкує за цією подією з літаком, підкажіть.
Water написав:Стосовно літака. Якщо з того списку полонених, які "летіли" на тому літаку, 17 людей обміняли ще 3 січня, чому-б сьогодні не записать відео хоч з одним з тих обміняних, шоб показать шо список це фейк. Чи це козир, який буде розіграний в міжнародному суді після міжнародного розслідування через стопіццот років?
* 3 жовтня 2023 У ГУР МО прокоментували істерику Симоньян і її пропозицію завдати ядерного удару над Сибіром. Представник розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що тепер фраза "бомбити Воронеж" заграла новими фарбами.* https://24tv.ua/simonyan-proponuye-vlas ... o_n2404577
Bobua написав: 22міс*2+1=45міс в декого вже мало би бути. Ще лишалось би 1.5міс УБД до звільнення. Для чого та мерзенна примітка? Якщо початковою ідеєю було покарати тилових сиднів (карпатський котел, герої поліських оборон і т.п.) то хай би їм було 48міс. Але 24міс УБД мали би бути всі з коеф.=2, а отже 48міс і демобілізація. А інакше де єьсуттєве покарання хитродупих військ у тилах? Всього на рік більше (4 а не 3), в безпеці і без переміщень...
Та да. Щось вони тут намудрили. Воно б мало сенс, якщо було б обмеження -- на нулі не більше 12 міс.
Стоп! Почекайте. Там же є: 1 місяць безпосередньої участі у БД -- за 2 міс. Тобто 18 міс. в БД (на нулі) і дембель. Бо це дорівнює 36 загальним з наявністю 12 міс. на нулі. То якщо нема 12 місяців на нулі, а є менше, то треба 48 загальних мати.