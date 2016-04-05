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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 647964806481648264836484>
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 17:02

  Andrey2512 написав:Water Та да... Тут что-то явно мутное, раз наши и партнёры так тянут с прямыми ответами

що значить тягнуть?

взагалі-то в таких випадках не можуть дати відразу якийсь висновки, потрібен час. особливо, коли немає доступу до місця аварії.

а американці взагалі не кажуть, що бачать, щоб не викрити можливості своїх супутників...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 17:10

  Water написав:Стосовно літака. Якщо з того списку полонених, які "летіли" на тому літаку, 17 людей обміняли ще 3 січня, чому-б сьогодні не записать відео хоч з одним з тих обміняних, шоб показать шо список це фейк. Чи це козир, який буде розіграний в міжнародному суді після міжнародного розслідування через стопіццот років?

https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/25/7438869/
апд...
https://lb.ua/society/2024/01/25/595427 ... uvati.html

читать меееедленно шевеля губами...
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 25 січ, 2024 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 17:11

  fler написав: Тільки 65+ тіл ніяк не знаходяться - ні цілком, ні частинами...? Літак же розкидало аж на 5км, як пишуть. Де тіла людей? Чому рф замовчує про них? Мали б показати фото на весь світ із усіх ракурсів, нє?

Саме так. Про тіла навіть не чути.

Але може ключове з цим літаком все ж таки інше? Наприклад, а чиїми ракетами було збито, якщо це наші збили?
Бо якщо ракети партнерів, то це пряме безпосереднє застосування зброї партнерів по території ріфляндії. Чи вже були такі прецеденти?
Якщо ні, то може тому отакі непонятки поки відбуваються. З обох сторін.

Десь така версія розглядалася? Хто там слідкує за цією подією з літаком, підкажіть.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 17:18

  Прохожий написав:
  Water написав:Стосовно літака. Якщо з того списку полонених, які "летіли" на тому літаку, 17 людей обміняли ще 3 січня, чому-б сьогодні не записать відео хоч з одним з тих обміняних, шоб показать шо список це фейк. Чи це козир, який буде розіграний в міжнародному суді після міжнародного розслідування через стопіццот років?

https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/25/7438869/

читай меееедленно шевеля губами...

Якийсь дитячий садочок...

*
3 жовтня 2023
У ГУР МО прокоментували істерику Симоньян і її пропозицію завдати ядерного удару над Сибіром. Представник розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що тепер фраза "бомбити Воронеж" заграла новими фарбами.*
https://24tv.ua/simonyan-proponuye-vlas ... o_n2404577
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 17:29

Цивільний стає солдатом

Поки обговорення про літак , Гугл запропонував почитати як достатньо мати особисту інформацію і цивільного зробити рабом ... Вибачте солдатом.
https://www.poglyad.info/2024/01/24/vyk ... annya/amp/
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 17:34

  Bobua написав:
22міс*2+1=45міс в декого вже мало би бути. Ще лишалось би 1.5міс УБД до звільнення.
Для чого та мерзенна примітка?
Якщо початковою ідеєю було покарати тилових сиднів (карпатський котел, герої поліських оборон і т.п.) то хай би їм було 48міс.
Але 24міс УБД мали би бути всі з коеф.=2, а отже 48міс і демобілізація.
А інакше де єьсуттєве покарання хитродупих військ у тилах? Всього на рік більше (4 а не 3), в безпеці і без переміщень...

Та да.
Щось вони тут намудрили.
Воно б мало сенс, якщо було б обмеження -- на нулі не більше 12 міс.

Стоп!
Почекайте. Там же є: 1 місяць безпосередньої участі у БД -- за 2 міс.
Тобто 18 міс. в БД (на нулі) і дембель. Бо це дорівнює 36 загальним з наявністю 12 міс. на нулі.
То якщо нема 12 місяців на нулі, а є менше, то треба 48 загальних мати.

Успіх вже підходить на дембеля. Хоча ні. Все ж таки не на нулі. Йому рахувати безпосередньо по виїздах на "роботу".

А от якщо *нуль* не дорівнює безпосередній участі в БД, то да -- там рахувати і рахувати. І несправедливо це якось.

Приблизно картинко стає зрозумілою...
Що сказати -- хитро.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 25 січ, 2024 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 17:44

  sens написав:Поки обговорення про літак , Гугл запропонував почитати як достатньо мати особисту інформацію і цивільного зробити рабом ... Вибачте солдатом.
https://www.poglyad.info/2024/01/24/vyk ... annya/amp/


А чого ви не викладаєте приклади коли підробні довідки на кордоні пред,являють ? Тисячами , мульенами....
Шо вас корчить ?
Треба трохи зачекати і скоріш за все (судячи з ваших настрїв в написанні )вам буде честь , захищати Батьківщину .
Трохи залишилось .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 17:48

  sens написав:Поки обговорення про літак , Гугл запропонував почитати як достатньо мати особисту інформацію і цивільного зробити рабом ... Вибачте солдатом.
https://www.poglyad.info/2024/01/24/vyk ... annya/amp/

Якийсь сюр - цілий букет кримінальних правопорушень ТЦК - від незаконного затримання, викрадення людини, незаконного позбавлення волі до службового підроблення. Якщо він дійсно, як заявляє, нічого не підписував, то хтось за нього підписав погодження (ознайомлення) з результатами медкомісії, повістку, мобілізаційне розпорядження і так далі - купа підписів. Хороший адвокат і посадовим особам, які це вчинили, піпець, але це не точно.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 25 січ, 2024 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 17:59

  холява написав:
А чого ви не викладаєте приклади коли підробні довідки на кордоні пред,являють ? Тисячами , мульенами....
Шо вас корчить ?

Вибачайте, але таке враження, що ви тролите.
Хто на сторожі законів та правопорядку в державі стоїть?
Порушники чи держслужбовці?)))
І повноваження (впритул до фізичного впливу) надані саме другим. Чому?)))

Це як поліцейський на зауваження про його порушення реагував би --- так і ви порушуєте.

Саме тому вимоги до представників влади на порядки вищі, ніж до інших.
Бо якщо громадянини застосують такий же принцип (а держслужбовці порушують, то і ми тим паче можемо, будемо), буде торба.

Несиметричність тут апріорі закладена.

Що означає ваше "мільйони підробок", яке ви використали в якості аргументу, я промовчу.
Бо на фоні ваших порад іншим "не писати тут про негаразди" це буде, ну самі розумієте..
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 25 січ, 2024 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:14

Такі закони треба приймати після проведення 6міс в зоні БД!

  detroytred написав:Щось вони тут намудрили
Куйню вони порять! І то жостко!
  detroytred написав:Почекайте. Там же є: 1 місяць безпосередньої участі у БД -- за 2 міс.
Тобто 18 міс. в БД (на нулі) і дембель. Бо це дорівнює 36 загальним з наявністю 12 міс. на нулі.
То якщо нема 12 місяців на нулі, а є менше, то треба 48 загальних мати.
18міс на нулі, це овердокуя!
18міс в зоні БД - теж забагато, але в крайньому випадку можна натягнути сову на глобус...
18міс. безпосередньо приймати участь в Бойових Діях - теж овердокуя!
  detroytred написав:Успіх вже підходить на дембеля. Хоча ні. Все ж таки не на нулі. Йому рахувати безпосередньо по виїздах на "роботу".

Я вже писав:
- приблизно, 13міс. ОФІЦІЙНО приймаю участь в Бойових Діях!
НЕ офіційно - 20міс!(приймаю участь в БД)
3міс. - в тилу + поїздки у відпустки

Тож, якщо офіційно рахувати, то 13міс. х2(день за два) = 26міс + 10міс(офіційно "звичайних") = 36міс.

Тобто, офіційно я "проходжу" лише під закон 36міс і то, якщо такий приймуть і правильно мені порахують, а не з випендрожжю!

А під 48міс?
А під 48міс. нехай йдуть нах і самі служать!
В принципі - я і з 36міс посилаю їх нах!
Бо це НЕ повага до воїнів ЗСУ, які справді положили - хто тіло, а хто душу!
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