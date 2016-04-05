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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64806481648264836484>
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Шо вас корчить ?


розчинна кава
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:16

  detroytred написав:Хто на сторожі законів та правопорядку в державі стоїть?
Порушники чи держслужбовці?)))
І повноваження (впритул до фізичного впливу) надані саме другим. Чому?)))
Що має робити працівник силових органів?
Фіксувати правопорушення
чи
Діяти для унеможливлення правопорушення?

Що повинен робити законотворець
Писати закон згідно якого 70% мешканців Держави можна визнати правопорушником
Чи формулювати Закон таким чином щоб кількість правопорушників була в рази менша ніж законослухняних

Що повинен робити виборець
Вимагати Закон по якому можна посадити всіх?
Чи
Вимагати Закон по якому в правопорушники потрапить меншість?

От і виходить
Якщо спочатку проголосували за того хто не збирався воювати і той за кого проголосували робив вигляд 3 роки що він до війни не готується - то чи можна сказати
Бачили очі що вибирали - тепер їжте...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:20

Ні, Успіх, ні.
Під 36 міс. Ви не підходите!
Бо там умова - 12 міс. на нулі.
Саме на нулі.
А не в безпосередній участі у БД.

У Вас 13 міс. БД.
А от співпадають вони з перебуванням на нулі (хоча б 12 з них) --- ?
Дивіться самі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:23

  sens написав:Поки обговорення про літак , Гугл запропонував почитати як достатньо мати особисту інформацію і цивільного зробити рабом ... Вибачте солдатом.
https://www.poglyad.info/2024/01/24/vyk ... annya/amp/



Ну не тупіть, не тупіть же ж аж так...


У Кам’янському РТЦК та СП підтвердили, що по книзі призовників у 2021 році він був визнаний непридатним по статті 74в (непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час).


А підпункт “в” -- це майже ні про ніщо...
Це “з незначними порушеннями функцій”

Для гарантованої непридатності треба підпункт “а” (навіть не “б”)
Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення (Q00-Q99), їх наслідки
Стаття 74
...
полікістоз нирок зі значними порушеннями функцій або хронічною нирковою недостатністю незалежно від ступеня;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n1523




Ми повинні за кожне ухилянтське хитродупне тіло тут переживати?
І ті ми, що вже після поранень..?
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Хороший адвокат і посадовим особам, які це вчинили, піпець, але це не точно


все що вірно зробив - це власноруч підпис , вважаю що в статті немає інформації при яких обставинах було встановлено особу - паспорт , смартфон , водійські права тощо .

в будь-якому випадку порушені права можна лише в суді відстояти - для цього треба гроші , юрист і час .
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:27

А слабо?©)))

  detroytred написав:Саме тому вимоги до представників влади на порядки вищі, ніж до інших.
От би приїхали хоч відносно недалеко лінії фронту, але не піарити/медальки-грамоти вручати(як деколи так приїзджають, навіть, великі високопосадовці) - а приїхати до нас, зібрати нас десь хоч сотню солдат з автоматами, і перед всіма нами сміливо заявити, що от ми хочемо підписати закон про 36 чи 48міс!
Як ви на це, панове солдати, дивитесь? :mrgreen:

Думаю, що від радості, було б чути черги автоматів! :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:32

Суд визнав право свідка Єгови не проходити військову службу під час воєнного стану
Суд виправдав громадянина, який звинувачувався в ухиленні від військової служби

https://varta1.com.ua/news/sud-viznav-p ... 76091.html
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:33

  Bobua написав:
  sens написав:Поки обговорення про літак , Гугл запропонував почитати як достатньо мати особисту інформацію і цивільного зробити рабом ... Вибачте солдатом.
https://www.poglyad.info/2024/01/24/vyk ... annya/amp/



Ну не тупіть, не тупіть же ж аж так...


У Кам’янському РТЦК та СП підтвердили, що по книзі призовників у 2021 році він був визнаний непридатним по статті 74в (непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час).


А підпункт “в” -- це майже ні про ніщо...
Це “з незначними порушеннями функцій”

Для гарантованої непридатності треба підпункт “а” (навіть не “б”)
Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення (Q00-Q99), їх наслідки
Стаття 74
...
полікістоз нирок зі значними порушеннями функцій або хронічною нирковою недостатністю незалежно від ступеня;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n1523




Ми повинні за кожне ухилянтське хитродупне тіло тут переживати?
І ті ми, що вже після поранень..?


для початку виконайте операцію математичного ділення : розділить воєнний час ( період фактичного перебування держави у стані війни з іншою державою ) на військовий стан ( особливий правовий режим, що вводиться в Державі або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу ) = :?: ,якщо :?: не дорівнює 1 , то це не суміжні речі .

Ось тепер робить ВИСНОВКИ :!:
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:36

  Успіх написав:
  detroytred написав:Саме тому вимоги до представників влади на порядки вищі, ніж до інших.
От би приїхали хоч відносно недалеко лінії фронту, але не піарити/медальки-грамоти вручати(як деколи так приїзджають, навіть, великі високопосадовці) - а приїхати до нас, зібрати нас десь хоч сотню солдат з автоматами, і перед всіма нами сміливо заявити, що от ми хочемо підписати закон про 36 чи 48міс!
Як ви на це, панове солдати, дивитесь? :mrgreen:

Думаю, що від радості, було б чути черги автоматів! :lol: :mrgreen:

Система можновладців, влади відпрацьована століттями))
Щоб так необачно зробити.

Якщо буде безпосередній зв'язок з обраними, з можновладцями, то можна обирати хоч кота, але потім ... впливати на нього, на його рішення.


А поки --- як в магазині задурили голови рекламою та іншими засобами впливу; змахлювали, як шулери, скривши повну інформацію; обиралися.

Якщо б жертва обману, шахрайства мала б провину, то не було б тоді в КПК за це статті.
Вибори -- вони були, є і будуть таким собі легалізованим шахрайством.
Іншого кращого варіанту нема. Але це ніяк не відміняє факту обману.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:38

  detroytred написав:
  Bobua написав:
22міс*2+1=45міс в декого вже мало би бути. Ще лишалось би 1.5міс УБД до звільнення.
Для чого та мерзенна примітка?
Якщо початковою ідеєю було покарати тилових сиднів (карпатський котел, герої поліських оборон і т.п.) то хай би їм було 48міс.
Але 24міс УБД мали би бути всі з коеф.=2, а отже 48міс і демобілізація.
А інакше де єьсуттєве покарання хитродупих військ у тилах? Всього на рік більше (4 а не 3), в безпеці і без переміщень...

Та да.
Щось вони тут намудрили.
Воно б мало сенс, якщо було б обмеження -- на нулі не більше 12 міс.

Стоп!
Почекайте. Там же є: 1 місяць безпосередньої участі у БД -- за 2 міс.
Тобто 18 міс. в БД (на нулі) і дембель. Бо це дорівнює 36 загальним з наявністю 12 міс. на нулі.
То якщо нема 12 місяців на нулі, а є менше, то треба 48 загальних мати.

Успіх вже підходить на дембеля. Хоча ні. Все ж таки не на нулі. Йому рахувати безпосередньо по виїздах на "роботу".

А от якщо *нуль* не дорівнює безпосередній участі в БД, то да -- там рахувати і рахувати. І несправедливо це якось.

Приблизно картинко стає зрозумілою...
Що сказати -- хитро.


Я зрозумів не так... :(
Я зрозумів це як календарні строки... :(
36міс = 12убд(які помножать на два)+24. І в сумі буде 48міс“потрібних”.
Чому більше 12 не помножать??

Ваше розуміння приємніше (12*2+12=36міс і демобіліз)? це вже навесні мали би відпускати, але малоймовірне...

Та тупа привладна мерзота не може навіть чітко прописати алгоритм розрахунку, аби всі розуміли однаково, але бере на себе право розпоряджатись людськими життями...
Як жити в такому світі... :(

І ще...
Торік ще видавали форму5 з вказанням періоду УБД.
Тепер вже ні... :(
Bobua
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