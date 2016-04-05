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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6481648264836484>
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:41

  jump написав: Суд визнав право свідка Єгови не проходити військову службу під час воєнного стану
Суд виправдав громадянина, який звинувачувався в ухиленні від військової служби

https://varta1.com.ua/news/sud-viznav-p ... 76091.html


Справа № 359/6608/23

Згідно обвинувального акту, що надійшов до суду, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, а саме ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнав. Пояснив, що з кінця 1998 року він є присвяченим охрещеним служителем Релігійного об?єдання Свідків Єгови в Україні.

покази обвинуваченого, свідків та досліджені докази судом оцінені у відповідності до ч.1 ст. 89 КПК України

Суд вважає, що докази є належними та допустимими, отриманими відповідно до вимог КПК України.

ОСОБА_4 стверджував, що на його переконання, навіть в умовах воєнного стану, статтею 35 Конституції України та ряду інших Законів України, йому як особі, яка входить до релігійної організації, віровчення якої не допускає користування зброєю, гарантовано право виконання військового обов`язку замінити альтернативною (невійськовою) службою.

Вказану позицію обвинуваченого та його заперечення щодо причетності до вчинення злочину, передбаченого ст. 336 КК України, суд бере до уваги на підставі ч. 3 ст. 62 Конституції України та ст. 17 КПК України, враховуючи, що така позиція не спростовується належними та допустимим доказами наданими стороною обвинувачення

ст. 2 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» право на таку службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов`язку суперечить їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.

за відсутності законодавчо визначених обмежень, гарантованих ст. 35 Конституції України прав на свободу світогляду і віросповідання, подання ОСОБА_4 заяви про заміну виконання військового обов`язку альтернативною (невійськовою) службою не може розцінюватися, як ухилення від призову під час мобілізації.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження права громадян на проходження альтернативної служби із зазначенням строку дії цих обмежень.

Таким чином, суд констатує, що положення ст. 35 Конституції України відносно права громадян України на альтернативну (невійськову) службу зважаючи на релігійні переконання в умовах воєнного стану у зв?язкуз з призовом за мобілізацією, законодавчо не врегульовано.

у х в а л и в :

ОСОБА_4 визнати невинуватим у пред`явленому йому обвинуваченні, передбаченому ст. 336 КК України та виправдати у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:42

  jump написав: Суд визнав право свідка Єгови не проходити військову службу під час воєнного стану
Суд виправдав громадянина, який звинувачувався в ухиленні від військової служби

https://varta1.com.ua/news/sud-viznav-p ... 76091.html

Хапайте більш кумедний випадок:
https://24tv.ua/sumshhini-zasudili-chol ... v_n2477389

За ухилення дають 3 роки.
А за *дифірамби очільнику Кремля, жити у Росії краще, ніж в Україні, ностальгував за Януковичем, поширював дезінформаційні наративи щодо Збройних сил України. погрожував одразу здатися у полон і видати росіянам позиції ЗСУ*;

Призовнику по мобілізації суд дав 1 рік умовно.
Цікаво: а призвали-то чи ні?))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:46

  detroytred написав:
  jump написав: Суд визнав право свідка Єгови не проходити військову службу під час воєнного стану
Суд виправдав громадянина, який звинувачувався в ухиленні від військової служби

https://varta1.com.ua/news/sud-viznav-p ... 76091.html

Хапайте більш кумедний випадок:
https://24tv.ua/sumshhini-zasudili-chol ... v_n2477389

За ухилення дають 3 роки.
А за *дифірамби очільнику Кремля, жити у Росії краще, ніж в Україні, ностальгував за Януковичем, поширював дезінформаційні наративи щодо Збройних сил України. погрожував одразу здатися у полон і видати росіянам позиції ЗСУ*;

Призовнику по мобілізації суд дав 1 рік умовно.
Цікаво: а призвали-то чи ні?))


як ви розумієте поняття шоковий стан :?:
людина не усвідомлює своїх дій , тому це важливо
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:48

  Bobua написав:
  sens написав:Поки обговорення про літак , Гугл запропонував почитати як достатньо мати особисту інформацію і цивільного зробити рабом ... Вибачте солдатом.
https://www.poglyad.info/2024/01/24/vyk ... annya/amp/



Ну не тупіть, не тупіть же ж аж так...


У Кам’янському РТЦК та СП підтвердили, що по книзі призовників у 2021 році він був визнаний непридатним по статті 74в (непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час).


А підпункт “в” -- це майже ні про ніщо...
Це “з незначними порушеннями функцій”

Для гарантованої непридатності треба підпункт “а” (навіть не “б”)
Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення (Q00-Q99), їх наслідки
Стаття 74
...
полікістоз нирок зі значними порушеннями функцій або хронічною нирковою недостатністю незалежно від ступеня;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n1523



Ми повинні за кожне ухилянтське хитродупне тіло тут переживати?
І ті ми, що вже після поранень..?

Bobua, не можна бути такою гидотою, як ти

Ти вже до обмежено придатних доколупуєшься, тільки щоб тобі було добре

Ти згоден відправити до війська кривих, хворих.

І це все на радість російської пропаганди, щоб вони потім казали, що в Україні забирають навіть хворих

Ти розумієшь, що ти своєю дурною макитрою, працюєшь на російську пропаганду ?
Чи макитра зовсім дурна ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:50

  Bobua написав:
  detroytred написав:
  Bobua написав:
22міс*2+1=45міс в декого вже мало би бути. Ще лишалось би 1.5міс УБД до звільнення.
Для чого та мерзенна примітка?
Якщо початковою ідеєю було покарати тилових сиднів (карпатський котел, герої поліських оборон і т.п.) то хай би їм було 48міс.
Але 24міс УБД мали би бути всі з коеф.=2, а отже 48міс і демобілізація.
А інакше де єьсуттєве покарання хитродупих військ у тилах? Всього на рік більше (4 а не 3), в безпеці і без переміщень...

Та да.
Щось вони тут намудрили.
Воно б мало сенс, якщо було б обмеження -- на нулі не більше 12 міс.

Стоп!
Почекайте. Там же є: 1 місяць безпосередньої участі у БД -- за 2 міс.
Тобто 18 міс. в БД (на нулі) і дембель. Бо це дорівнює 36 загальним з наявністю 12 міс. на нулі.
То якщо нема 12 місяців на нулі, а є менше, то треба 48 загальних мати.

Успіх вже підходить на дембеля. Хоча ні. Все ж таки не на нулі. Йому рахувати безпосередньо по виїздах на "роботу".

А от якщо *нуль* не дорівнює безпосередній участі в БД, то да -- там рахувати і рахувати. І несправедливо це якось.

Приблизно картинко стає зрозумілою...
Що сказати -- хитро.


Я зрозумів не так... :(
Я зрозумів це як календарні строки... :(
36міс = 12убд(які помножать на два)+24. І в сумі буде 48міс“потрібних”.
Чому більше 12 не помножать??

Ваше розуміння приємніше (12*2+12=36міс і демобіліз)? це вже навесні мали би відпускати, але малоймовірне...

Та тупа привладна мерзота не може навіть чітко прописати алгоритм розрахунку, аби всі розуміли однаково, але бере на себе право розпоряджатись людськими життями...
Як жити в такому світі... :(

І ще...
Торік ще видавали форму5 з вказанням періоду УБД.
Тепер вже ні... :(

36 міс. чітко пов'язані з перебуванням на нулі 12 міс. На нулі.

А участь у БД (*2)--- лише для коєфіцієнту вислуги. Хоч для чого. Помножити на 2.
Їх можна і тиловикам для 48 загальних мати. Наприклад, 1 міс. БД колись мав, то ще один місяць у загальну вислугу додаєш.

Вже більш менш все наявне стає. Що накалякали в проекті.

Там самий цимус це з "тещами інвалідами". Якщо уважно прочитати.
Це купа людей втратить відстрочку...

З кумедного - це заборона виїзду за кордон судом. За порушення обліку.
Наче й так зараз не заборонено))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 25 січ, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:52

Вітром надуло?©

  detroytred написав:Ні, Успіх, ні.
Під 36 міс. Ви не підходите!
Бо там умова - 12 міс. на нулі.
Саме на нулі.
А не в безпосередній участі у БД.

У Вас 13 міс. БД.
А от співпадають вони з перебуванням на нулі (хоча б 12 з них) --- ?
Дивіться самі.

Я розумію, про що ви пишете...

Але хочу просто сказати, чи навіть, крикнути: "У нас були 200ті і 300ті, і ще пловина/більша половина контужених... - то що, це все від сильного вітру?!!!"

Цим☝️ я також хочу втикнути тим, які тут мені витикають, що мовляв "Успіх 23міс лежить на печі біля старлінку і їсть калачі!"
Ходіть сюди - гризнете моїх калачів!!! :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Bobua
достатньо визнати свою помилку що між Державами немає стану війни і тому рішення ВЛК є незаконною . Людину фактично викрали . Примусово доправили до ТЦК . Відношення до громадянина України як до гівн@ . Немає виправданнь діям співробітникам ТЦК які обмежують законні права і фактично будь-яку людину , громадянина України, можуть обмежити і надати незаконний статус , який можливо виправити лише за Рішенням суду .
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:57

  Успіх написав:
  detroytred написав:Ні, Успіх, ні.
Під 36 міс. Ви не підходите!
Бо там умова - 12 міс. на нулі.
Саме на нулі.
А не в безпосередній участі у БД.

У Вас 13 міс. БД.
А от співпадають вони з перебуванням на нулі (хоча б 12 з них) --- ?
Дивіться самі.

Я розумію, про що ви пишете...

Але хочу просто сказати, чи навіть, крикнути: "У нас були 200ті і 300ті, і ще пловина/більша половина контужених... - то що, це все від сильного вітру?!!!"

Цим☝️ я також хочу втикнути тим, які тут мені витикають, що мовляв "Успіх 23міс лежить на печі біля старлінку і їсть калачі!"
Ходіть сюди - гризнете моїх калачів!!! :twisted:

Долярчик, тебе знову за вушком почухали і ти вже гавкаєшь в інший бік

А чого у тебе немає претензій до цього "військового мирного часу" ?

У тебе претензії до тих, хто каже тобі про реалність ... до якої треба звикати
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:57

  Успіх написав:Я розумію, про що ви пишете...

Але хочу просто сказати, чи навіть, крикнути

Та отож...

Кажу ж, що це якось несправедливо.
Могли б для нуля ввести свій коефіцієнт, наприклад, 2,5 або 3.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:57

  pesikot написав:
Ти вже до обмежено придатних доколупуєшься, тільки щоб тобі було добре

Ти згоден відправити до війська кривих, хворих.

І це все на радість російської пропаганди, щоб вони потім казали, що в Україні забирають навіть хворих

Ти розумієшь, що ти своєю дурною макитрою, працюєшь на російську пропаганду ?
Чи макитра зовсім дурна ?


Пане" pesikot" чого це він дурний ?
В нього є протоколи (МО)згідно яких він у документальний спосіб довів що хлопець не має відсрочки від служби .
Закони затвержені Мін Оборони .
Він просто констатує .
холява
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