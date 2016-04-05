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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 25 січ, 2024 18:59
Hotab написав:_hunter
,
не поверите, но ВПП по земле перемещаться не умеют
-- летел, начал разворачиваться, но не успел.
Чистокровный рашезвездеж.
60 км на северо-восток от аэропорта, направление полета от аэропорта. Это куда он разворачивался? Это какая схема захода такая?
В прифронтовых аэропортах заходят на посадку с предельной высоты и сходу, не выкручивая пируэты на 60 км в направлении ОТ него. И даже в неприфронтлвых не выкручивают.
Это сильно принципиально? -- штурман был пьян (сильно) и летел такой "прямой".
60 км -- это сколько? -- минут 10 полета?
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Додано: Чет 25 січ, 2024 18:59
sens написав: pesikot написав:
Bobua
достатньо визнати свою помилку що між Державами немає стану війни і тому рішення ВЛК є незаконною
Ще один "немає стану війни" ... іди за кораблем ...
Війна є. Де-факто. Стосовно війни, це і де-юре
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Додано: Чет 25 січ, 2024 19:00
andrijk777 написав:
Украину уведомили, что самолет перевозит ВП куда?
_hunter написав:
Проблема ровно в том же, как и обстрел военных госпиталей, например. Если, конечно, Украину уведомили, что самолет перевозит ВП.
А судя по реакции властей -- уведомление таки нашлось...
Куди ИЛ перевозив воєннополонених?
Перевозил "оттуда" и "вон туда". К чему вопрос??? -- есть какая-то запрещающая это делать Конвенция?
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Додано: Чет 25 січ, 2024 19:02
pesikot написав: Успіх написав: detroytred написав:
Ні, Успіх, ні.
Під 36 міс. Ви не підходите!Бо там умова - 12 міс. на нулі.
Саме на нулі.
А не в безпосередній участі у БД.
У Вас 13 міс. БД.
А от співпадають вони з перебуванням на нулі (хоча б 12 з них) --- ?
Дивіться самі.
Я розумію, про що ви пишете...
Але хочу просто сказати, чи навіть, крикнути: "У нас були 200ті і 300ті, і ще пловина/більша половина контужених... - то що, це все від сильного вітру?!!!"
Цим☝️ я також хочу втикнути тим, які тут мені витикають, що мовляв "Успіх 23міс лежить на печі біля старлінку і їсть калачі!"
Ходіть сюди - гризнете моїх калачів!!!
Долярчик, тебе знову за вушком почухали і ти вже гавкаєшь в інший бік
А чого у тебе немає претензій до цього "військового мирного часу" ?
У тебе претензії до тих, хто каже тобі про реалність ... до якої треба звикати
Ти трошки спотворюєш.
На реальність вказую я.
Що по оцим цифрам, що по тому --- ми з ним якось не перетикаємось, щоб мати претензії.
Ще раз: гугли *контракт всл*, скачуй, читай уважно, а потім генерь про "всл мирного часу" і претензії. Навіщо голі хатєлки зі стелі сунути? Вже мабуть п'ятого питаю.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 25 січ, 2024 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 19:04
Shaman написав: Andrey2512 написав:Water
Та да... Тут что-то явно мутное, раз наши и партнёры так тянут с прямыми ответами
що значить тягнуть?
...
То и значит: вчера УП бодро отрапортовала "по источникам в ЗСУ -- збили ЗСУ".
Потом зеля записал "суровый видосик" с посылом "я всех начальников ЗСУ на ковер вызвал -- щас они мне все пояснят".
День прошел уже -- а видосика "это точно не мы -- это все подстава" что-то так и нет
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Додано: Чет 25 січ, 2024 19:08
холява написав: pesikot написав:
Ти вже до обмежено придатних доколупуєшься, тільки щоб тобі було добре
Ти згоден відправити до війська кривих, хворих.
І це все на радість російської пропаганди, щоб вони потім казали, що в Україні забирають навіть хворих
Ти розумієшь, що ти своєю дурною макитрою, працюєшь на російську пропаганду ?
Чи макитра зовсім дурна ?
Пане" pesikot" чого це він дурний ?
В нього є протоколи (МО)згідно яких він у документальний спосіб довів що хлопець не має відсрочки від служби .
Закони затвержені Мін Оборони .
Він просто констатує .
Ми повинні за кожне ухилянтське хитродупне тіло тут переживати?
Ось за це він дурний - у нього всі ухилянти, всі хитродупні.
А не за те, що констатує ...
Може йому збавити обороти та трохи пельку заткнути ...
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Додано: Чет 25 січ, 2024 19:08
вот как раз если вот это "читать меееедленно шевеля губами":
на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.
За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії.
Закрадывается подозрение: а не провал ли это?..
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