Додано: Чет 25 січ, 2024 19:02

pesikot написав: Успіх написав: detroytred написав: Ні, Успіх, ні.

Під 36 міс. Ви не підходите!

Бо там умова - 12 міс. на нулі.

Саме на нулі.

А не в безпосередній участі у БД .



У Вас 13 міс. БД.

А от співпадають вони з перебуванням на нулі (хоча б 12 з них) --- ?

Дивіться самі. Ні, Успіх, ні.Під 36 міс. Ви не підходите!У Вас 13 міс. БД.А от співпадають вони з перебуванням на нулі (хоча б 12 з них) --- ?Дивіться самі.

Я розумію, про що ви пишете...



Але хочу просто сказати, чи навіть, крикнути: "У нас були 200ті і 300ті, і ще пловина/більша половина контужених... - то що, це все від сильного вітру?!!!"



Цим☝️ я також хочу втикнути тим, які тут мені витикають, що мовляв "Успіх 23міс лежить на печі біля старлінку і їсть калачі!"

Ходіть сюди - гризнете моїх калачів!!! Я розумію, про що ви пишете...Але хочу просто сказати, чи навіть, крикнути: "У нас були 200ті і 300ті, і ще пловина/більша половина контужених... - то що, це все від сильного вітру?!!!"Цим☝️ я також хочу втикнути тим, які тут мені витикають, що мовляв "Успіх 23міс лежить на печі біля старлінку і їсть калачі!"Ходіть сюди - гризнете моїх калачів!!!

Долярчик, тебе знову за вушком почухали і ти вже гавкаєшь в інший бік



А чого у тебе немає претензій до цього "військового мирного часу" ?



У тебе претензії до тих, хто каже тобі про реалність ... до якої треба звикати Долярчик, тебе знову за вушком почухали і ти вже гавкаєшь в інший бікА чого у тебе немає претензій до цього "військового мирного часу" ?У тебе претензії до тих, хто каже тобі про реалність ... до якої треба звикати

Ти трошки спотворюєш.На реальність вказую я.Що по оцим цифрам, що по тому --- ми з ним якось не перетикаємось, щоб мати претензії.Ще раз: гугли *контракт всл*, скачуй, читай уважно, а потім генерь про "всл мирного часу" і претензії. Навіщо голі хатєлки зі стелі сунути? Вже мабуть п'ятого питаю. Чого мовчите-то???І знов наголошую на ваші совдепівські претензії, що згідно нашим українським саме так і є: поки контракт ти всл (мирного часу - якщо контракт в мирний час. І платять тобі саме, як у мирний час; воєнного часу - якщо контракт у воєнний час. І платять тобі, льготи, вислуга і т.д., як у воєнний час) контракт скічився - ти цивільний.Що не так-то, совкі ви дрємучі.Це ж ваші, цивільних, побажання до військових збулися. Ви їх проштовхнули.Щоб кашкета вдягнув (контракт підписав) - і бац всл; контракт скінчився (робу вантажника націпив) і бац вантажник.