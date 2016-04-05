не поверите, но ВПП по земле перемещаться не умеют -- летел, начал разворачиваться, но не успел.
Чистокровный рашезвездеж. 60 км на северо-восток от аэропорта, направление полета от аэропорта. Это куда он разворачивался? Это какая схема захода такая? В прифронтовых аэропортах заходят на посадку с предельной высоты и сходу, не выкручивая пируэты на 60 км в направлении ОТ него. И даже в неприфронтлвых не выкручивают.
Это сильно принципиально? -- штурман был пьян (сильно) и летел такой "прямой". 60 км -- это сколько? -- минут 10 полета?
_hunter написав:Проблема ровно в том же, как и обстрел военных госпиталей, например. Если, конечно, Украину уведомили, что самолет перевозит ВП. А судя по реакции властей -- уведомление таки нашлось...
Украину уведомили, что самолет перевозит ВП куда? Куди ИЛ перевозив воєннополонених?
Перевозил "оттуда" и "вон туда". К чему вопрос??? -- есть какая-то запрещающая это делать Конвенция?
detroytred написав:Ні, Успіх, ні. Під 36 міс. Ви не підходите! Бо там умова - 12 міс. на нулі. Саме на нулі. А не в безпосередній участі у БД.
У Вас 13 міс. БД. А от співпадають вони з перебуванням на нулі (хоча б 12 з них) --- ? Дивіться самі.
Я розумію, про що ви пишете...
Але хочу просто сказати, чи навіть, крикнути: "У нас були 200ті і 300ті, і ще пловина/більша половина контужених... - то що, це все від сильного вітру?!!!"
Цим☝️ я також хочу втикнути тим, які тут мені витикають, що мовляв "Успіх 23міс лежить на печі біля старлінку і їсть калачі!" Ходіть сюди - гризнете моїх калачів!!!
Долярчик, тебе знову за вушком почухали і ти вже гавкаєшь в інший бік
А чого у тебе немає претензій до цього "військового мирного часу" ?
У тебе претензії до тих, хто каже тобі про реалність ... до якої треба звикати
Ти трошки спотворюєш. На реальність вказую я. Що по оцим цифрам, що по тому --- ми з ним якось не перетикаємось, щоб мати претензії.
Ще раз: гугли *контракт всл*, скачуй, читай уважно, а потім генерь про "всл мирного часу" і претензії. Навіщо голі хатєлки зі стелі сунути? Вже мабуть п'ятого питаю. Чого мовчите-то???
І знов наголошую на ваші совдепівські претензії, що згідно нашим українським саме так і є: поки контракт ти всл (мирного часу - якщо контракт в мирний час. І платять тобі саме, як у мирний час; воєнного часу - якщо контракт у воєнний час. І платять тобі, льготи, вислуга і т.д., як у воєнний час) контракт скічився - ти цивільний. Що не так-то, совкі ви дрємучі. Це ж ваші, цивільних, побажання до військових збулися. Ви їх проштовхнули. Щоб кашкета вдягнув (контракт підписав) - і бац всл; контракт скінчився (робу вантажника націпив) і бац вантажник.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 25 січ, 2024 19:33, всього редагувалось 4 разів.
Andrey2512 написав:Water Та да... Тут что-то явно мутное, раз наши и партнёры так тянут с прямыми ответами
що значить тягнуть? ...
То и значит: вчера УП бодро отрапортовала "по источникам в ЗСУ -- збили ЗСУ". Потом зеля записал "суровый видосик" с посылом "я всех начальников ЗСУ на ковер вызвал -- щас они мне все пояснят". День прошел уже -- а видосика "это точно не мы -- это все подстава" что-то так и нет
pesikot написав: Ти вже до обмежено придатних доколупуєшься, тільки щоб тобі було добре
Ти згоден відправити до війська кривих, хворих.
І це все на радість російської пропаганди, щоб вони потім казали, що в Україні забирають навіть хворих
Ти розумієшь, що ти своєю дурною макитрою, працюєшь на російську пропаганду ? Чи макитра зовсім дурна ?
Пане" pesikot" чого це він дурний ? В нього є протоколи (МО)згідно яких він у документальний спосіб довів що хлопець не має відсрочки від служби . Закони затвержені Мін Оборони . Він просто констатує .
Bobua написав:Ми повинні за кожне ухилянтське хитродупне тіло тут переживати?
Ось за це він дурний - у нього всі ухилянти, всі хитродупні. А не за те, що констатує ...
Може йому збавити обороти та трохи пельку заткнути ...
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 25 січ, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Water написав:Стосовно літака. Якщо з того списку полонених, які "летіли" на тому літаку, 17 людей обміняли ще 3 січня, чому-б сьогодні не записать відео хоч з одним з тих обміняних, шоб показать шо список це фейк. Чи це козир, який буде розіграний в міжнародному суді після міжнародного розслідування через стопіццот років?
За ухилення дають 3 роки. А за *дифірамби очільнику Кремля, жити у Росії краще, ніж в Україні, ностальгував за Януковичем, поширював дезінформаційні наративи щодо Збройних сил України. погрожував одразу здатися у полон і видати росіянам позиції ЗСУ*;
Призовнику по мобілізації суд дав 1 рік умовно. Цікаво: а призвали-то чи ні?))
У Кам’янському РТЦК та СП підтвердили, що по книзі призовників у 2021 році він був визнаний непридатним по статті 74в (непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час).
А підпункт “в” -- це майже ні про ніщо... Це “з незначними порушеннями функцій”
Для гарантованої непридатності треба підпункт “а” (навіть не “б”)
Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення (Q00-Q99), їх наслідки Стаття 74 ... полікістоз нирок зі значними порушеннями функцій або хронічною нирковою недостатністю незалежно від ступеня;
Ми повинні за кожне ухилянтське хитродупне тіло тут переживати? І ті ми, що вже після поранень..?
...
Ти вже до обмежено придатних доколупуєшься, тільки щоб тобі було добре
Ти згоден відправити до війська кривих, хворих.
І це все на радість російської пропаганди, щоб вони потім казали, що в Україні забирають навіть хворих
... ?
Фу...
Яке кричуще нерозуміння ситуації і нездатність відкрити і почитати документ за посиланням.
Незрозуміло чим відрізняються “а, б, в, г”, і що кожна наступна буква -- то є здоровіший стан? Незрозуміло, що є хворі, є ледь-ледь, а є і просто хитродупі?
Та стаття74в просто дала змогу йому уникнути строкової служби у минулому.
У віці як зараз беруть у військо -- по тій статті такий алгоритм:
Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально
А де факто -- сучасні ВЛК найчастіше визнають придатним... Але тут навряд чи, бо чувак вже зміг проплатити розголос, або працює корисним ідіотом на москвинів, які хочуть зірвати мобілізацію в Україні. Але навіть обмежено придатних мобілізовують, мабуть, бо забагато ухилянтів в Україні й підтримки для них у медіа...