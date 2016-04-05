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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64826483648464856486>
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:59

  Hotab написав:_hunter ,
не поверите, но ВПП по земле перемещаться не умеют :lol: -- летел, начал разворачиваться, но не успел.



Чистокровный рашезвездеж.
60 км на северо-восток от аэропорта, направление полета от аэропорта. Это куда он разворачивался?
Это какая схема захода такая?
В прифронтовых аэропортах заходят на посадку с предельной высоты и сходу, не выкручивая пируэты на 60 км в направлении ОТ него. И даже в неприфронтлвых не выкручивают.

Это сильно принципиально? -- штурман был пьян (сильно) и летел такой "прямой".
60 км -- это сколько? -- минут 10 полета? :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:59

  sens написав:
  pesikot написав:Bobua
достатньо визнати свою помилку що між Державами немає стану війни і тому рішення ВЛК є незаконною

Ще один "немає стану війни" ... іди за кораблем ...

Війна є. Де-факто. Стосовно війни, це і де-юре
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:00

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Проблема ровно в том же, как и обстрел военных госпиталей, например. Если, конечно, Украину уведомили, что самолет перевозит ВП. А судя по реакции властей -- уведомление таки нашлось...

Украину уведомили, что самолет перевозит ВП куда?
Куди ИЛ перевозив воєннополонених?

Перевозил "оттуда" и "вон туда". К чему вопрос??? -- есть какая-то запрещающая это делать Конвенция?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:02

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  detroytred написав:Ні, Успіх, ні.
Під 36 міс. Ви не підходите!
Бо там умова - 12 міс. на нулі.
Саме на нулі.
А не в безпосередній участі у БД.

У Вас 13 міс. БД.
А от співпадають вони з перебуванням на нулі (хоча б 12 з них) --- ?
Дивіться самі.

Я розумію, про що ви пишете...

Але хочу просто сказати, чи навіть, крикнути: "У нас були 200ті і 300ті, і ще пловина/більша половина контужених... - то що, це все від сильного вітру?!!!"

Цим☝️ я також хочу втикнути тим, які тут мені витикають, що мовляв "Успіх 23міс лежить на печі біля старлінку і їсть калачі!"
Ходіть сюди - гризнете моїх калачів!!! :twisted:

Долярчик, тебе знову за вушком почухали і ти вже гавкаєшь в інший бік

А чого у тебе немає претензій до цього "військового мирного часу" ?

У тебе претензії до тих, хто каже тобі про реалність ... до якої треба звикати

Ти трошки спотворюєш.
На реальність вказую я.
Що по оцим цифрам, що по тому --- ми з ним якось не перетикаємось, щоб мати претензії.

Ще раз: гугли *контракт всл*, скачуй, читай уважно, а потім генерь про "всл мирного часу" і претензії. Навіщо голі хатєлки зі стелі сунути? Вже мабуть п'ятого питаю. Чого мовчите-то???

І знов наголошую на ваші совдепівські претензії, що згідно нашим українським саме так і є: поки контракт ти всл (мирного часу - якщо контракт в мирний час. І платять тобі саме, як у мирний час; воєнного часу - якщо контракт у воєнний час. І платять тобі, льготи, вислуга і т.д., як у воєнний час) контракт скічився - ти цивільний.
Що не так-то, совкі ви дрємучі.
Це ж ваші, цивільних, побажання до військових збулися. Ви їх проштовхнули.
Щоб кашкета вдягнув (контракт підписав) - і бац всл; контракт скінчився (робу вантажника націпив) і бац вантажник.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 25 січ, 2024 19:33, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:04

  Shaman написав:
  Andrey2512 написав:Water Та да... Тут что-то явно мутное, раз наши и партнёры так тянут с прямыми ответами

що значить тягнуть?
...

То и значит: вчера УП бодро отрапортовала "по источникам в ЗСУ -- збили ЗСУ".
Потом зеля записал "суровый видосик" с посылом "я всех начальников ЗСУ на ковер вызвал -- щас они мне все пояснят".
День прошел уже -- а видосика "это точно не мы -- это все подстава" что-то так и нет :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:08

  холява написав:
  pesikot написав:
Ти вже до обмежено придатних доколупуєшься, тільки щоб тобі було добре

Ти згоден відправити до війська кривих, хворих.

І це все на радість російської пропаганди, щоб вони потім казали, що в Україні забирають навіть хворих

Ти розумієшь, що ти своєю дурною макитрою, працюєшь на російську пропаганду ?
Чи макитра зовсім дурна ?


Пане" pesikot" чого це він дурний ?
В нього є протоколи (МО)згідно яких він у документальний спосіб довів що хлопець не має відсрочки від служби .
Закони затвержені Мін Оборони .
Він просто констатує .

  Bobua написав:Ми повинні за кожне ухилянтське хитродупне тіло тут переживати?

Ось за це він дурний - у нього всі ухилянти, всі хитродупні.
А не за те, що констатує ...

Може йому збавити обороти та трохи пельку заткнути ...
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 25 січ, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:08

  Прохожий написав:
  Water написав:Стосовно літака. Якщо з того списку полонених, які "летіли" на тому літаку, 17 людей обміняли ще 3 січня, чому-б сьогодні не записать відео хоч з одним з тих обміняних, шоб показать шо список це фейк. Чи це козир, який буде розіграний в міжнародному суді після міжнародного розслідування через стопіццот років?

https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/25/7438869/
апд...
https://lb.ua/society/2024/01/25/595427 ... uvati.html

читать меееедленно шевеля губами...

вот как раз если вот это "читать меееедленно шевеля губами":
на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.

За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії.

Закрадывается подозрение: а не провал ли это?.. :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:19

  detroytred написав:
  jump написав: Суд визнав право свідка Єгови не проходити військову службу під час воєнного стану
Суд виправдав громадянина, який звинувачувався в ухиленні від військової служби

https://varta1.com.ua/news/sud-viznav-p ... 76091.html

Хапайте більш кумедний випадок:
https://24tv.ua/sumshhini-zasudili-chol ... v_n2477389

За ухилення дають 3 роки.
А за *дифірамби очільнику Кремля, жити у Росії краще, ніж в Україні, ностальгував за Януковичем, поширював дезінформаційні наративи щодо Збройних сил України. погрожував одразу здатися у полон і видати росіянам позиції ЗСУ*;

Призовнику по мобілізації суд дав 1 рік умовно.
Цікаво: а призвали-то чи ні?))


С условкой? -- не имеют права.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:29

  _hunter написав:С условкой? -- не имеют права.

Тоді вагаюсь:
або суперкомедія, або нарешті почесний обов'язок реально визнаний таковим.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:42

  pesikot написав:
  Bobua написав:
  sens написав:Поки обговорення про літак , Гугл запропонував почитати як достатньо мати особисту інформацію і цивільного зробити рабом ... Вибачте солдатом.
https://www.poglyad.info/2024/01/24/vyk ... annya/amp/



Ну не тупіть, не тупіть же ж аж так...


У Кам’янському РТЦК та СП підтвердили, що по книзі призовників у 2021 році він був визнаний непридатним по статті 74в (непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час).


А підпункт “в” -- це майже ні про ніщо...
Це “з незначними порушеннями функцій”

Для гарантованої непридатності треба підпункт “а” (навіть не “б”)
Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення (Q00-Q99), їх наслідки
Стаття 74
...
полікістоз нирок зі значними порушеннями функцій або хронічною нирковою недостатністю незалежно від ступеня;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n1523



Ми повинні за кожне ухилянтське хитродупне тіло тут переживати?
І ті ми, що вже після поранень..?

...

Ти вже до обмежено придатних доколупуєшься, тільки щоб тобі було добре

Ти згоден відправити до війська кривих, хворих.

І це все на радість російської пропаганди, щоб вони потім казали, що в Україні забирають навіть хворих

... ?


Фу...

Яке кричуще нерозуміння ситуації і нездатність відкрити і почитати документ за посиланням.

Незрозуміло чим відрізняються “а, б, в, г”, і що кожна наступна буква -- то є здоровіший стан?
Незрозуміло, що є хворі, є ледь-ледь, а є і просто хитродупі?

Та стаття74в просто дала змогу йому уникнути строкової служби у минулому.

У віці як зараз беруть у військо -- по тій статті такий алгоритм:
Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

А де факто -- сучасні ВЛК найчастіше визнають придатним... Але тут навряд чи, бо чувак вже зміг проплатити розголос, або працює корисним ідіотом на москвинів, які хочуть зірвати мобілізацію в Україні. :(
Але навіть обмежено придатних мобілізовують, мабуть, бо забагато ухилянтів в Україні й підтримки для них у медіа...

“На каво работаєтє, таварісч”???
Bobua
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