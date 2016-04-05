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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6483648464856486>
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:47

  _hunter написав:
  Прохожий написав:https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/25/7438869/
апд...
https://lb.ua/society/2024/01/25/595427 ... uvati.html
читать меееедленно шевеля губами...

вот как раз если вот это "читать меееедленно шевеля губами":
на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.
За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії.

Закрадывается подозрение: а не провал ли это?.. :roll:

Хантер, ясніше виражайте свою думку, а то можна двояко зрозуміти: 1)"Українська розвідка планувала збити кацаполіт із кацаповисокопосадовцями, нехтуючи 65+ українськими військовополоненими" або 2)"Українська розвідка планувала збити кацаполіт із кацаповисокопосадовцями, але рф розвела як кошенят, і натомість там опинилися 65+ українських військовополонених". Шо каже методичка?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Але навіть обмежено придатних мобілізовують, мабуть, бо забагато ухилянтів в Україні й підтримки для них у медіа...

“На каво работаєтє, таварісч”???
Беремо мобілізовуємо 500 000 сердечників/гіпертоніків ..після першого тижня - 50 000 отримують інфаркт/інсульт
Автоматично Держава зобовязана виплатити сімям 15 млн грн з яких 3 млн практично відразу = 50 000 * 3 млн = 150 млрд грн
Ще на протязі трьох місяців приблизно 100 000 також хватане інфаркт/інсульт

На виході отримуємо
Волося дибом в Марченка ( міністра фінансів) з питанням де йому взяти 450 млрд вже і 2250 млрд на протязі наступних трьох років
Волосся дибом в Залужного
Ріст бойових втрат на протязі останніх 3 місяців в 5-10 разів більше в порівнянні з попереднім періодом
Волосся дибом в командирів які повинні забезпечити доставку тіл в тил...

На каво работаєш таварісч?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:52

  fler написав:
  _hunter написав:
  Прохожий написав:https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/25/7438869/
апд...
https://lb.ua/society/2024/01/25/595427 ... uvati.html
читать меееедленно шевеля губами...

вот как раз если вот это "читать меееедленно шевеля губами":
на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.
За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії.

Закрадывается подозрение: а не провал ли это?.. :roll:

Хантер, ясніше виражайте свою думку, а то можна двояко зрозуміти: 1)"Українська розвідка планувала збити кацаполіт із кацаповисокопосадовцями, нехтуючи 65+ українськими військовополоненими" або 2)"Українська розвідка планувала збити кацаполіт із кацаповисокопосадовцями, але рф розвела як кошенят, і натомість там опинилися 65+ українських військовополонених". Шо каже методичка?

А вам из этих вариантов какой больше нравится?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 19:54

_hunter
Є список полонених які були на борту ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:01

  budivelnik написав:
  Bobua написав:Але навіть обмежено придатних мобілізовують, мабуть, бо забагато ухилянтів в Україні й підтримки для них у медіа...

“На каво работаєтє, таварісч”???
Беремо мобілізовуємо 500 000 сердечників/гіпертоніків ..?


Ви теж не розумієте значення фрази “з незначними порушеннями функцій”?

Бо значні -- це пункт “а” і гарантована непридатність.
А помірні -- то “б” і “Непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально”.

Чувак пройде ВЛК, туди впишуть діагноз, медики в медроті прочитають і пояснять командирам чого саме той солдат не зможе.

Наразі я знаю, що навіть з мікроінсультом пускають на лікування і потім ще й додому на 30д. Або з неправильним тиском. А потім дають легше навантаження.

Ви теж бажаєте аби так не було, а мобілізацію зривали якомога активніше?

“На каво работаєтє, таварісч”???
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:02

  Bobua написав:А де факто -- сучасні ВЛК найчастіше визнають придатним... Але тут навряд чи, бо чувак вже зміг проплатити розголос

Та ти шо ? Маєшь докази ? подавай в суд (с) твій
Не маєшь докази - затки свою пельку
  Bobua написав:, або працює корисним ідіотом на москвинів, які хочуть зірвати мобілізацію в Україні. :(

Зривають мобілізацію такі дурні, як ти
Бо хочуть давити, замість робити розумно

Раніше це називали "показать свою власть". Це від совка
А ми воююємо, щоб совка у нас не було
  Bobua написав:Але навіть обмежено придатних мобілізовують, мабуть, бо забагато ухилянтів в Україні й підтримки для них у медіа...

Кто на ком стоял ?
  Bobua написав:“На каво работаєтє, таварісч”???

Ти точно працюєшь своєю дурною макитрою на таварисчей
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 25 січ, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:08

  Bobua написав:Наразі я знаю, що навіть з мікроінсультом пускають на лікування і потім ще й додому на 30д. Або з неправильним тиском. А потім дають легше навантаження.
Наразі я знаю що 90% признаних обмежено придатними - є повністю не придатними і зможуть виконати функцію разового вогневого заслону і то у випадку якщо їм викопають окоп і піднесуть кулемет...
Тому
Якщо до реально годних по віку/здоровью 3 млн докинути частково годних 4 млн і повністю не годних 5 млн - то це просто кормушка для тих хто приймає рішення
Так щоб Ви зрозуміли - визначити фізичне здоровя(годен/не годен) може навіть санітар при наявності бігової доріжки , пульсометра, тискоміру і медичної книжки
Якщо вже дуже по-бідному
то табуретки і пульсометра з тискоміром і медичної книжки...

Тому
Я все життя для того щоб знайти серед сотень рішень - одне правильне
Спочатку відкидав повністю погані, потім відносно погані..і отримавши 3-5 варіантів які залишились - вибирав єдино вірний...

Ви пропонуєте розглядати усі 100... -
Чого бідний- бо .....
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:25

_hunter ,
Это сильно принципиально? -- штурман был пьян (сильно) и летел такой "прямой".
60 км -- это сколько? -- минут 10 полета?


Это сильно принципиально. Самолет, выполнивший взлет с а/п Белгород везти пленных мог только если их туда посадили как подставу, а не как кандидатов на замену.
ЗСУ может и должно сбивать транспортники, которые возят все, кроме своих пленных солдат. В чем нарушение со стороны ЗСУ , если там даже были пленные?
А вот нарушение в виде подставы со стороны кацапов есть, если они там были таки. И тут уже нарушение правил войны.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:34

  Xenon написав:
  Hennady написав:Очевидно, що це за підказкою місцевих, які знають, що та труба там є, в якому стані та куди виходить.
+ ця історія із вагітною із Маріуполя...

Місцеві всіма силами наближають "асвабаждєніє" :(

Стосовно місцевих,
Вже не раз чув від знайомих хто на Сумському-Чернігівському кордоні і на Запорізькому (Оріхово), що кількість місцевих колаборантів просто нереальна, і позиції зливають кацапам і узкій мір чекають.

Так що наратив, що то тільки в "дирії" лишились маргінали що за кацапів, в реальності досить інший. Тут їх не менше, а мо й більше


Нало было еще больше городов там переименовать а потом удивляться "а откуда же они берутся". Вот Новгородское переименовали в Нью-Йорк :shock: - можно лишь предпологать какая это пощечина местным кто там родился и вырос в этом Новгородском - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BD%D0%B0)
katso
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:38

  katso написав:
  Xenon написав:
  Hennady написав:Очевидно, що це за підказкою місцевих, які знають, що та труба там є, в якому стані та куди виходить.
+ ця історія із вагітною із Маріуполя...

Місцеві всіма силами наближають "асвабаждєніє" :(

Стосовно місцевих,
Вже не раз чув від знайомих хто на Сумському-Чернігівському кордоні і на Запорізькому (Оріхово), що кількість місцевих колаборантів просто нереальна, і позиції зливають кацапам і узкій мір чекають.

Так що наратив, що то тільки в "дирії" лишились маргінали що за кацапів, в реальності досить інший. Тут їх не менше, а мо й більше


Нало было еще больше городов там переименовать а потом удивляться "а откуда же они берутся". Вот Новгородское переименовали в Нью-Йорк :shock: - можно лишь предпологать какая это пощечина местным кто там родился и вырос в этом Новгородском - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BD%D0%B0)



А я дуже за Екатерінбург та Санкт-Петербург пережіваю , були же нормальні назви свердловск ,ленінград .
холява
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  #<1 ... 6483648464856486>
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