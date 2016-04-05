вот как раз если вот это "читать меееедленно шевеля губами":
на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак. За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії.
Закрадывается подозрение: а не провал ли это?..
Хантер, ясніше виражайте свою думку, а то можна двояко зрозуміти: 1)"Українська розвідка планувала збити кацаполіт із кацаповисокопосадовцями, нехтуючи 65+ українськими військовополоненими" або 2)"Українська розвідка планувала збити кацаполіт із кацаповисокопосадовцями, але рф розвела як кошенят, і натомість там опинилися 65+ українських військовополонених". Шо каже методичка?
Bobua написав:Але навіть обмежено придатних мобілізовують, мабуть, бо забагато ухилянтів в Україні й підтримки для них у медіа...
“На каво работаєтє, таварісч”???
Беремо мобілізовуємо 500 000 сердечників/гіпертоніків ..після першого тижня - 50 000 отримують інфаркт/інсульт Автоматично Держава зобовязана виплатити сімям 15 млн грн з яких 3 млн практично відразу = 50 000 * 3 млн = 150 млрд грн Ще на протязі трьох місяців приблизно 100 000 також хватане інфаркт/інсульт
На виході отримуємо Волося дибом в Марченка ( міністра фінансів) з питанням де йому взяти 450 млрд вже і 2250 млрд на протязі наступних трьох років Волосся дибом в Залужного Ріст бойових втрат на протязі останніх 3 місяців в 5-10 разів більше в порівнянні з попереднім періодом Волосся дибом в командирів які повинні забезпечити доставку тіл в тил...
вот как раз если вот это "читать меееедленно шевеля губами":
на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак. За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії.
Закрадывается подозрение: а не провал ли это?..
Хантер, ясніше виражайте свою думку, а то можна двояко зрозуміти: 1)"Українська розвідка планувала збити кацаполіт із кацаповисокопосадовцями, нехтуючи 65+ українськими військовополоненими" або 2)"Українська розвідка планувала збити кацаполіт із кацаповисокопосадовцями, але рф розвела як кошенят, і натомість там опинилися 65+ українських військовополонених". Шо каже методичка?
Bobua написав:Наразі я знаю, що навіть з мікроінсультом пускають на лікування і потім ще й додому на 30д. Або з неправильним тиском. А потім дають легше навантаження.
Наразі я знаю що 90% признаних обмежено придатними - є повністю не придатними і зможуть виконати функцію разового вогневого заслону і то у випадку якщо їм викопають окоп і піднесуть кулемет... Тому Якщо до реально годних по віку/здоровью 3 млн докинути частково годних 4 млн і повністю не годних 5 млн - то це просто кормушка для тих хто приймає рішення Так щоб Ви зрозуміли - визначити фізичне здоровя(годен/не годен) може навіть санітар при наявності бігової доріжки , пульсометра, тискоміру і медичної книжки Якщо вже дуже по-бідному то табуретки і пульсометра з тискоміром і медичної книжки...
Тому Я все життя для того щоб знайти серед сотень рішень - одне правильне Спочатку відкидав повністю погані, потім відносно погані..і отримавши 3-5 варіантів які залишились - вибирав єдино вірний...
Ви пропонуєте розглядати усі 100... - Чого бідний- бо .....
Это сильно принципиально? -- штурман был пьян (сильно) и летел такой "прямой". 60 км -- это сколько? -- минут 10 полета?
Это сильно принципиально. Самолет, выполнивший взлет с а/п Белгород везти пленных мог только если их туда посадили как подставу, а не как кандидатов на замену. ЗСУ может и должно сбивать транспортники, которые возят все, кроме своих пленных солдат. В чем нарушение со стороны ЗСУ , если там даже были пленные? А вот нарушение в виде подставы со стороны кацапов есть, если они там были таки. И тут уже нарушение правил войны.
Hennady написав:Очевидно, що це за підказкою місцевих, які знають, що та труба там є, в якому стані та куди виходить. + ця історія із вагітною із Маріуполя...
Місцеві всіма силами наближають "асвабаждєніє"
Стосовно місцевих, Вже не раз чув від знайомих хто на Сумському-Чернігівському кордоні і на Запорізькому (Оріхово), що кількість місцевих колаборантів просто нереальна, і позиції зливають кацапам і узкій мір чекають.
Так що наратив, що то тільки в "дирії" лишились маргінали що за кацапів, в реальності досить інший. Тут їх не менше, а мо й більше
Нало было еще больше городов там переименовать а потом удивляться "а откуда же они берутся". Вот Новгородское переименовали в Нью-Йорк - можно лишь предпологать какая это пощечина местным кто там родился и вырос в этом Новгородском - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BD%D0%B0)
Hennady написав:Очевидно, що це за підказкою місцевих, які знають, що та труба там є, в якому стані та куди виходить. + ця історія із вагітною із Маріуполя...
Місцеві всіма силами наближають "асвабаждєніє"
Стосовно місцевих, Вже не раз чув від знайомих хто на Сумському-Чернігівському кордоні і на Запорізькому (Оріхово), що кількість місцевих колаборантів просто нереальна, і позиції зливають кацапам і узкій мір чекають.
Так що наратив, що то тільки в "дирії" лишились маргінали що за кацапів, в реальності досить інший. Тут їх не менше, а мо й більше
Нало было еще больше городов там переименовать а потом удивляться "а откуда же они берутся". Вот Новгородское переименовали в Нью-Йорк - можно лишь предпологать какая это пощечина местным кто там родился и вырос в этом Новгородском - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BD%D0%B0)
А я дуже за Екатерінбург та Санкт-Петербург пережіваю , були же нормальні назви свердловск ,ленінград .