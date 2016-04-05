hume написав:Очень много гениальных командиров уровня советской школы.
А причём тут советская школа?))) Тут банально командир осёл )) Который даже в детстве не играл на компе в стратежки, что не смог привильно юнитов подобрать ))
Когда-то услышал от одного военного фразу, которая звучала приблизительно так " маленькая советская армия проиграет большой советской армии". Я не придал значение этой фразе. Когда услышал её от другого военного, но уже во времена широкомасштабного наступления я понял о чем речь. Многие из наших гениальных военных уровня комбатов принимают решения на основе советской базы, со всеми вытекающими. К сожалению у нас нет таких человеческих ресурсов, нужно интеллектом..
ПС Вроде как военные хотят полицию потрясти на предмет личного состава для передовой.
Hennady написав:Очевидно, що це за підказкою місцевих, які знають, що та труба там є, в якому стані та куди виходить. + ця історія із вагітною із Маріуполя...
Місцеві всіма силами наближають "асвабаждєніє"
Стосовно місцевих, Вже не раз чув від знайомих хто на Сумському-Чернігівському кордоні і на Запорізькому (Оріхово), що кількість місцевих колаборантів просто нереальна, і позиції зливають кацапам і узкій мір чекають.
Так що наратив, що то тільки в "дирії" лишились маргінали що за кацапів, в реальності досить інший. Тут їх не менше, а мо й більше
Нало было еще больше городов там переименовать а потом удивляться "а откуда же они берутся". Вот Новгородское переименовали в Нью-Йорк - можно лишь предпологать какая это пощечина местным кто там родился и вырос в этом Новгородском - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BD%D0%B0)
звісно треба було залишити Жданов, Артемовськ, Славяногорськ. а те що значно більшу частину своєї історії місто називалося Нью-йорк - то таке. шо там з приводу колаборантів?
й гадаю, на Чернігівське-Сумській ділянці про колаборантів перебільшення
katso написав:Очевидно, що це за підказкою місцевих, які знають, що та труба там є, в якому стані та куди виходить. + ця історія із вагітною із Маріуполя...
Місцеві всіма силами наближають "асвабаждєніє"
Стосовно місцевих, Вже не раз чув від знайомих хто на Сумському-Чернігівському кордоні і на Запорізькому (Оріхово), що кількість місцевих колаборантів просто нереальна, і позиції зливають кацапам і узкій мір чекають.
Так що наратив, що то тільки в "дирії" лишились маргінали що за кацапів, в реальності досить інший. Тут їх не менше, а мо й більше
Нало было еще больше городов там переименовать а потом удивляться "а откуда же они берутся". Вот Новгородское переименовали в Нью-Йорк - можно лишь предпологать какая это пощечина местным кто там родился и вырос в этом Новгородском - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BD%D0%B0)[/quote] звісно треба було залишити Жданов, Артемовськ, Славяногорськ. а те що значно більшу частину своєї історії місто називалося Нью-йорк - то таке. шо там з приводу колаборантів?
й гадаю, на Чернігівське-Сумській ділянці про колаборантів перебільшення[/quote]
А на рахунок Оріхіва , то хвора фантазія . Міста зовсім нема і в самому місті залишилось декілька людей які навіть нічого про війскових не знають , тому що ті хто знай де . Навіть собак повивозили звідти . Ох уж этот руцкій мир Почитайте уважно там якесь місто оріхіво , на самому разі оріхів . Даже сбрехати складно не вміє -мудак .
По сбитию ИЛа мы сейчас фактически можем видеть ролевую игру "Мафия", которая старается блефовать и посеять сомнения, возможно, касательно сбития по дальнейшим целям.
Не один раз сообщается, что россия нарушает правила войны. Вот только какую ответственность она понесёт за это?.. Фактически уже б не стоило постоянно писать об этом, просто один раз сказать и всё. Ну ничего не измениться, если повторять это по несколько раз.
Hennady написав:Очевидно, що це за підказкою місцевих, які знають, що та труба там є, в якому стані та куди виходить. + ця історія із вагітною із Маріуполя...
Місцеві всіма силами наближають "асвабаждєніє"
Стосовно місцевих, Вже не раз чув від знайомих хто на Сумському-Чернігівському кордоні і на Запорізькому (Оріхово), що кількість місцевих колаборантів просто нереальна, і позиції зливають кацапам і узкій мір чекають.
Так що наратив, що то тільки в "дирії" лишились маргінали що за кацапів, в реальності досить інший. Тут їх не менше, а мо й більше
Нало было еще больше городов там переименовать а потом удивляться "а откуда же они берутся". Вот Новгородское переименовали в Нью-Йорк - можно лишь предпологать какая это пощечина местным кто там родился и вырос в этом Новгородском - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BD%D0%B0)
чому ж ви скромно мовчали в свій час і не питали, навіщо совіти переіменовували міста? різні ворошиловгради, кіроворогради, жданови і т.п. там же теж хтось народився і виріс, чи вам тільки тепер цікаво? якась однобока у вас цікавість.