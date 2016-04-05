RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6484648564866487>
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:41

  Andrey2512 написав:
  hume написав:Очень много гениальных командиров уровня советской школы.


А причём тут советская школа?))) Тут банально командир осёл )) Который даже в детстве не играл на компе в стратежки, что не смог привильно юнитов подобрать ))

Когда-то услышал от одного военного фразу, которая звучала приблизительно так " маленькая советская армия проиграет большой советской армии". Я не придал значение этой фразе. Когда услышал её от другого военного, но уже во времена широкомасштабного наступления я понял о чем речь. Многие из наших гениальных военных уровня комбатов принимают решения на основе советской базы, со всеми вытекающими. К сожалению у нас нет таких человеческих ресурсов, нужно интеллектом..

ПС
Вроде как военные хотят полицию потрясти на предмет личного состава для передовой.
hume
 
Повідомлень: 9420
З нами з: 27.12.12
Подякував: 940 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:53

  Прохожий написав:читать меееедленно шевеля губами...

Ось воно шо, у них є усілякі монян, а у нас хто з блохерів відповідного "рангу" є? Ось цей "блохерША" йде по Тернопілю й випадково зустрічає людину зі списку.
Це буде забитий кол в цю монян.
Water
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 21:01

  katso написав:
  Xenon написав:
  Hennady написав:Очевидно, що це за підказкою місцевих, які знають, що та труба там є, в якому стані та куди виходить.
+ ця історія із вагітною із Маріуполя...

Місцеві всіма силами наближають "асвабаждєніє" :(

Стосовно місцевих,
Вже не раз чув від знайомих хто на Сумському-Чернігівському кордоні і на Запорізькому (Оріхово), що кількість місцевих колаборантів просто нереальна, і позиції зливають кацапам і узкій мір чекають.

Так що наратив, що то тільки в "дирії" лишились маргінали що за кацапів, в реальності досить інший. Тут їх не менше, а мо й більше

Нало было еще больше городов там переименовать а потом удивляться "а откуда же они берутся". Вот Новгородское переименовали в Нью-Йорк :shock: - можно лишь предпологать какая это пощечина местным кто там родился и вырос в этом Новгородском - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BD%D0%B0)

звісно треба було залишити Жданов, Артемовськ, Славяногорськ. а те що значно більшу частину своєї історії місто називалося Нью-йорк - то таке. шо там з приводу колаборантів? :D

й гадаю, на Чернігівське-Сумській ділянці про колаборантів перебільшення
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5128
З нами з: 29.09.19
Подякував: 547 раз.
Подякували: 1292 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 21:11

  Shaman написав:
  katso написав:Очевидно, що це за підказкою місцевих, які знають, що та труба там є, в якому стані та куди виходить.
+ ця історія із вагітною із Маріуполя...

Місцеві всіма силами наближають "асвабаждєніє" :(

Стосовно місцевих,
Вже не раз чув від знайомих хто на Сумському-Чернігівському кордоні і на Запорізькому (Оріхово), що кількість місцевих колаборантів просто нереальна, і позиції зливають кацапам і узкій мір чекають.

Так що наратив, що то тільки в "дирії" лишились маргінали що за кацапів, в реальності досить інший. Тут їх не менше, а мо й більше

Нало было еще больше городов там переименовать а потом удивляться "а откуда же они берутся". Вот Новгородское переименовали в Нью-Йорк :shock: - можно лишь предпологать какая это пощечина местным кто там родился и вырос в этом Новгородском - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BD%D0%B0)[/quote]
звісно треба було залишити Жданов, Артемовськ, Славяногорськ. а те що значно більшу частину своєї історії місто називалося Нью-йорк - то таке. шо там з приводу колаборантів? :D

й гадаю, на Чернігівське-Сумській ділянці про колаборантів перебільшення[/quote]

А на рахунок Оріхіва , то хвора фантазія .
Міста зовсім нема і в самому місті залишилось декілька людей які навіть нічого про війскових не знають , тому що ті хто знай де .
Навіть собак повивозили звідти .
Ох уж этот руцкій мир
Почитайте уважно там якесь місто оріхіво , на самому разі оріхів .
Даже сбрехати складно не вміє -мудак .
холява
2
 
Повідомлень: 4130
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4103 раз.
Подякували: 4465 раз.
 
Профіль
4
20
1
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 21:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По сбитию ИЛа мы сейчас фактически можем видеть ролевую игру "Мафия", которая старается блефовать и посеять сомнения, возможно, касательно сбития по дальнейшим целям.

Не один раз сообщается, что россия нарушает правила войны. Вот только какую ответственность она понесёт за это?.. Фактически уже б не стоило постоянно писать об этом, просто один раз сказать и всё. Ну ничего не измениться, если повторять это по несколько раз.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5782
З нами з: 08.03.18
Подякував: 539 раз.
Подякували: 1068 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 22:04

  pesikot написав:
  sens написав:
  pesikot написав:Bobua
достатньо визнати свою помилку що між Державами немає стану війни і тому рішення ВЛК є незаконною

Ще один "немає стану війни" ... іди за кораблем ...

Війна є. Де-факто. Стосовно війни, це і де-юре

Питання по Історії України - в якому році почалася війна між Україною та РФ?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15529
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 854 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 22:08

  sens написав:
  pesikot написав:Ще один "немає стану війни" ... іди за кораблем ...

Війна є. Де-факто. Стосовно війни, це і де-юре

Питання по Історії України - в якому році почалася війна між Україною та РФ?

Україна – демократична країна.
feecold
 
Повідомлень: 5
З нами з: 14.08.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 22:11

  katso написав:
  Xenon написав:
  Hennady написав:Очевидно, що це за підказкою місцевих, які знають, що та труба там є, в якому стані та куди виходить.
+ ця історія із вагітною із Маріуполя...

Місцеві всіма силами наближають "асвабаждєніє" :(

Стосовно місцевих,
Вже не раз чув від знайомих хто на Сумському-Чернігівському кордоні і на Запорізькому (Оріхово), що кількість місцевих колаборантів просто нереальна, і позиції зливають кацапам і узкій мір чекають.

Так що наратив, що то тільки в "дирії" лишились маргінали що за кацапів, в реальності досить інший. Тут їх не менше, а мо й більше


Нало было еще больше городов там переименовать а потом удивляться "а откуда же они берутся". Вот Новгородское переименовали в Нью-Йорк :shock: - можно лишь предпологать какая это пощечина местным кто там родился и вырос в этом Новгородском - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1 ... 0%BD%D0%B0)


чому ж ви скромно мовчали в свій час і не питали, навіщо совіти переіменовували міста? різні ворошиловгради, кіроворогради, жданови і т.п. там же теж хтось народився і виріс, чи вам тільки тепер цікаво? якась однобока у вас цікавість.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 22:20

путін гарантуватиме безпеку і не проти вступу України до НАТО, але території не віддасть, – Bloomberg.

кремль хоче вирішити конфлікт дипломатично, але, якщо треба, битиметься за українські землі до останнього патрону.


https://www.bloomberg.com/news/articles ... end-to-war
Xenon
 
Повідомлень: 4310
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 22:28

напоминаю свой прогноз, война закончится незадолго до выборов президента рф или сразу после них.
Зображення
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21835
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2363 раз.
Подякували: 3331 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6484648564866487>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1490 165478
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 00:28
Hotab
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 553840
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 22103
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.