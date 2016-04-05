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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6484648564866487
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 23:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Деякі українські військовополонені, які, за твердженнями держави-агресора Росії, були на літаку Іл-76, вже обміняні. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише SkyNews у четвер, 25 січня.
https://ukranews.com/ua/news/980299-dey ... e-lubinets

Тавишо, чому так швидко й ще вроді не міжнародний суд? Сказав А, далі шо?
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 23:34

Отже, що ми знаємо про літак

По-перше. Росіяни у будь-якому разі винні. Бо вони почали війну і будь-яка трагедія на їх совісті

По-друге. Генштаб фактично підтвердив, що це ЗСУ збили літак. Що цілком природньо. Військовий літак біля лінії фронту біля військового аеродрому. Абсолютно логічна і легітимна ціль.

По-третє. ГУР підтвердив, що обмін планувався.

Але що ще дуже важливе каже ГУР. Що зазвичай, коли росіяни перевозили полонених літаками, вони узгоджували з українською стороною маршрут. Тобто в рамках підготовки обміну казали нам, що «от у цьому літаку летять полонені, тому не збивайте його якщо що». Але цього разу росіяни нічого не сказали.

Про що це може говорити? Є кілька варіантів

Перший: обмін готувався без залучення авіації. І росіяни вигадали цю історію після збиття літака щоб перекрити чергову ганьбу із власною авіацією. Про це, наприклад, говорить зроблений на колінках список полонених від росіян, в якому багато прізвищ людей, що вже були обміняни. І росіяни вирішили перетворити власну ганьбу на свою інформаційну зброю.

Другий: росіяни готували провокацію і спеціально не вказали про необхідність забезпечити безпеку літака. При цьому, вони або спеціально злили маршрут літака через своїх агентів, щоб бути впевненими що ЗСУ його зіб є, чи завдяки роботі своєї розвідки знали, що ЗСУ готують чергову акцію «зкидок» для російської військової авіації. На цей сценарій вказує швидкість і синхронність, з якою російська сторона почала працювати в інформаційному полі відразу після падіння літака. Зазвичай у них це забирає набагато більше часу.

Якщо це російська провокація, то навіщо вона їм була потрібна? Скоріш за все комбінований ефект. Вони намагаються розхитати ситуацію всередині Україні і їх пропаганда дуже активно працює. Вони бачать, що тема полонених дуже чутлива для українського суспільства, тому вирішили бити у цю больову точку. Також, враховуючи їх зовнішньо інформаційну активність, можливо, ця акція могла бути спрямована на те, щоб стримати передання Україні нових засобів ППО, поява яких дуже дорого коштує російській армії. Така собі операція помсти за збитий А-50 над Азовським морем.

Який висновок? Ми напевно ніколи не дізнаємось, що саме сталось. Війна наповнена трагедіями. І щоб це не було ми маємо знати, що винні росіяни. І точно не робити того, до чого російська пропаганда намагається нас підштовхнути. Тобто зберігати єдність. І знати, хто наш ворог. Підступний. Безпринципний. Жорстокий і сильний ворог.

Сергій Фурса
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 00:39

  V2 написав:Але що ще дуже важливе каже ГУР. Що зазвичай, коли росіяни перевозили полонених літаками, вони узгоджували з українською стороною маршрут. Тобто в рамках підготовки обміну казали нам, що «от у цьому літаку летять полонені, тому не збивайте його якщо що». Але цього разу росіяни нічого не сказали.

Про що це може говорити? Є кілька варіантів

Перший...


А есть еще вариант что ГУР врет. Ну или говорит правду только правду но не всю правду, как сейчас принято чтоб на вранье не поймали. В пользу этого варианта кстати работает и тот факт что СБУ завели дело - что они еще могут расследовать кроме того как передавалсь информация об обмене и почему не дошла до ПВО? Зачем только врать непонятно - ведь правильно сказано кто бы не сбил самолет - виноваты те кто начал войну, то есть РФ
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 04:26

  V2 написав:І щоб це не було ми маємо знати, що винні росіяни
деградация набирает обороты. Когда через 2 года кто то повторяет как мантру, кто именно развязал войну, он - идиот. Потому, что это общеизвестный факт, как то что трава зелёная. Под общеизвестными фактами удобно маскировать текущие проблемы фронта и уходить от их решения . Этим страдает не только Фурса, у Золкина те же самые выводы. Блогер это диагноз, если не знаешь ответа, хотя бы молчи. Как же тут промолчишь, такой хайп, просмотры, репосты.
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