Меня только смущает огненный столб от загоревшегося топлива, а это было топливо, речь не идёт овторичных детонациях. То есть, самоле́т, скорее всего был с полными баками, а с полными баками обычно улетают.
теоретически посадка с непустыми баками тоже возможна. Например если знаешь, что на точке посадки топлива нет или мало (из-за сложностей логистики и тд). Но тут явно ситуация после взлета по ряду факторов
Что касается возбуждения СБУ, почему «зрадо*бы» не допускают что нарушение правил и обычаев войны ищут со стороны кацапов , которые вдоль линии фронта возят ИЗ Белгорода пленных (как минимум на словах, я не верю что они там были) не уведомляя. Это и есть нарушение правил войны.