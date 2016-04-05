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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6485648664876488
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:37

hume ,

Меня только смущает огненный столб от загоревшегося топлива, а это было топливо, речь не идёт овторичных детонациях. То есть, самоле́т, скорее всего был с полными баками, а с полными баками обычно улетают.





теоретически посадка с непустыми баками тоже возможна. Например если знаешь, что на точке посадки топлива нет или мало (из-за сложностей логистики и тд). Но тут явно ситуация после взлета по ряду факторов
Что касается возбуждения СБУ, почему «зрадо*бы» не допускают что нарушение правил и обычаев войны ищут со стороны кацапов , которые вдоль линии фронта возят ИЗ Белгорода пленных (как минимум на словах, я не верю что они там были) не уведомляя. Это и есть нарушение правил войны.
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