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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6485648664876488
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:37

hume ,

Меня только смущает огненный столб от загоревшегося топлива, а это было топливо, речь не идёт овторичных детонациях. То есть, самоле́т, скорее всего был с полными баками, а с полными баками обычно улетают.





теоретически посадка с непустыми баками тоже возможна. Например если знаешь, что на точке посадки топлива нет или мало (из-за сложностей логистики и тд). Но тут явно ситуация после взлета по ряду факторов
Что касается возбуждения СБУ, почему «зрадо*бы» не допускают что нарушение правил и обычаев войны ищут со стороны кацапов , которые вдоль линии фронта возят ИЗ Белгорода пленных (как минимум на словах, я не верю что они там были) не уведомляя. Это и есть нарушение правил войны.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:21

  Hotab написав:не уведомляя. Это и есть нарушение правил войны.

Так за відсутності увідомлення претензії рашиків не мають взагілі ніяких підстав. Навіть за наявності полонених, тіл.

Тобто зараз може складатися така ситуація: оскільки (якщо було) таке увідомлення, то хз в якій формі. Не бамажка ж з мокрими печатками.
Може в цих перемовних процесах лише по тлф говорять. Або увідомлення було лише по тлф. І хз, як оце все зафіксовано, щоб вважатися залізними доказами наявності.

От і триває час: рашики намагаються "зробити" залізні докази; наші можуть розбиратися а що насправді є.

Це якщо справді були полонені в отому літаку і були хоч якісь увідомлення. Хоч якісь.
І нашій стороні дійсно недоречно самим першим доказувати, що увідомлення не було. Доказувати, коли не висунуті претензії-докази рашиків про наявність увідомлення.

А якщо в рашиків їх і нема, то і логічне отаке, як відбувається. З обох сторін)))
Ми хоч не в дурній ситуації на відміну від рашиків. Вони досі ніяк не можуть внятно зформулювати.
Але якщо їм все ж таки вдасться, то все стане навпаки.

Ту чисто по-підпід'їздному)) поки цікаво лише одне: хто вразив А-50, Іл-22 ми визначили миттєво, а от з 76-м досі встановлюємо. Саме це є підгрунтям для виникнення різноманітних версій.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:54

  Hotab написав:теоретически посадка с непустыми баками тоже возможна. Например если знаешь, что на точке посадки топлива нет или мало (из-за сложностей логистики и тд).

ось посадка з непустими баками

"Момент, когда самолет Iran Air позавчера приземлился во время шторма в аэропорту Лондона.
Эксперт по полетам в лондонском аэропорту объясняет на видео, что, поскольку иранские самолеты не могут получить топливо в аэропортах, им приходится брать с собой топливо для полета туда и обратно, и это делает самолет тяжелее."

Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ту чисто по-підпід'їздному)) поки цікаво лише одне: хто вразив А-50, Іл-22 ми визначили миттєво, а от з 76-м досі встановлюємо. Саме це є підгрунтям для виникнення різноманітних версій.


може чекають, поки росіяни нафантазують три короби
а потім дістануть докази з рукаву , надані партнерами.
А-50 пірнув і .... все, а тут все на полі . перед очима.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:31

  hume написав:
  Andrey2512 написав:
  hume написав:Очень много гениальных командиров уровня советской школы.




ПС
Вроде как военные хотят полицию потрясти на предмет личного состава для передовой.

Доречі, у нас на 40000 зеків та 20000 підозрюваних,що сидять у СІЗО, - 50000 конвоїрів та наглядачів. Ось ще готовий мобрезерв на фронт.
Плюс купа 40-річних пенсіонерів СБУ-ГУР-МВД, які на спецобліку своїх контор, але не на військовому обліку. Теж готовий мобрезерв.
Генштаб ще з літа просить це підкріплення, але до сих пір віз і нині там...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:42

По загиблим дронщикам, дуже класно підмітили в ТГ каналі:
Смерть дронщиків на передку — хто винен?

🤬 Я думаю, уже всі бачили історію, як у нас двох операторів дронів відправили в піхоту та вони загинули. Ситуація дуже погана, думаю, кожен із цим згоден. Але окрім дурних дій командирів є ще одна сторона, яку обов'язково треба висвітлити.

☝️ У смерті цих хлопців винне не тільки командування, а ще й ухилянти. Так-так, ті ухилянти, які беруть повістку та не з'являються в ТЦК. Вони створюють порочне коло: немає багато новобранців, аби поповнити ряди піхоти -> немає ким захищати позиції в окопах -> доводиться відправляти спеціалістів по дронах, у яких, до речі, перша спеціальність у БЗВП — стрілець.

🤷‍♂️ Якби ніхто не сидів у тіні та йшов тоді, коли йому приходила повістка — не було би проблем. Які, знову ж таки, можна вирішити в новому законопроєкті про мобілізацію, але його знову відкладають, бо бояться відповідальності за непопулярні рішення. А ті люди, які й до цього ухилялися, тепер будуть світити цим випадком як виправданням того, що вони не воюють та не хочуть воювати.

☝️ Коли ви не з'являєтеся у військкоматі, то пам'ятайте, що через це непідготовлений спеціаліст гине десь на фронті. Не забувайте про це.

sashaqbl
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