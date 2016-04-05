whois2010 написав:З тексту стає зрозуміло, що мав би загинути "ухилянт", щоб залишився живим умовний спец-оператор дрону. Для ухилянтів це буде неабияким стимулом бігти в ТЦК.
Недоукомплектованість підрозділів теж призводить до додаткових втрат. Якби ухилянти не ховались і батальйон був би доукомплектований, були норм резерви - то не факт, що взагалі довелось би штурмувати ту посадку.
По-перше. Росіяни у будь-якому разі винні. Бо вони почали війну і будь-яка трагедія на їх совісті
По-друге. Генштаб фактично підтвердив, що це ЗСУ збили літак. Що цілком природньо. Військовий літак біля лінії фронту біля військового аеродрому. Абсолютно логічна і легітимна ціль.
По-третє. ГУР підтвердив, що обмін планувався.
Але що ще дуже важливе каже ГУР. Що зазвичай, коли росіяни перевозили полонених літаками, вони узгоджували з українською стороною маршрут. Тобто в рамках підготовки обміну казали нам, що «от у цьому літаку летять полонені, тому не збивайте його якщо що». Але цього разу росіяни нічого не сказали.
Про що це може говорити? Є кілька варіантів
Перший: обмін готувався без залучення авіації. І росіяни вигадали цю історію після збиття літака щоб перекрити чергову ганьбу із власною авіацією. Про це, наприклад, говорить зроблений на колінках список полонених від росіян, в якому багато прізвищ людей, що вже були обміняни. І росіяни вирішили перетворити власну ганьбу на свою інформаційну зброю.
Другий: росіяни готували провокацію і спеціально не вказали про необхідність забезпечити безпеку літака. При цьому, вони або спеціально злили маршрут літака через своїх агентів, щоб бути впевненими що ЗСУ його зіб є, чи завдяки роботі своєї розвідки знали, що ЗСУ готують чергову акцію «зкидок» для російської військової авіації. На цей сценарій вказує швидкість і синхронність, з якою російська сторона почала працювати в інформаційному полі відразу після падіння літака. Зазвичай у них це забирає набагато більше часу.
Якщо це російська провокація, то навіщо вона їм була потрібна? Скоріш за все комбінований ефект. Вони намагаються розхитати ситуацію всередині Україні і їх пропаганда дуже активно працює. Вони бачать, що тема полонених дуже чутлива для українського суспільства, тому вирішили бити у цю больову точку. Також, враховуючи їх зовнішньо інформаційну активність, можливо, ця акція могла бути спрямована на те, щоб стримати передання Україні нових засобів ППО, поява яких дуже дорого коштує російській армії. Така собі операція помсти за збитий А-50 над Азовським морем.
Який висновок? Ми напевно ніколи не дізнаємось, що саме сталось. Війна наповнена трагедіями. І щоб це не було ми маємо знати, що винні росіяни. І точно не робити того, до чого російська пропаганда намагається нас підштовхнути. Тобто зберігати єдність. І знати, хто наш ворог. Підступний. Безпринципний. Жорстокий і сильний ворог.
Сергій Фурса
Висновок для мене тільки один - Україна також постійно бреше. Я це замічав не раз і не два а вже більше 10 разів. Навіщо постійно брехати - я не розумію. І схоже це йде від самого Зе. Не могли б говорящі голови постійно брехати без вказівки зверху.
Это сильно принципиально? -- штурман был пьян (сильно) и летел такой "прямой". 60 км -- это сколько? -- минут 10 полета?
Это сильно принципиально. Самолет, выполнивший взлет с а/п Белгород везти пленных мог только если их туда посадили как подставу, а не как кандидатов на замену. ЗСУ может и должно сбивать транспортники, которые возят все, кроме своих пленных солдат. В чем нарушение со стороны ЗСУ , если там даже были пленные? А вот нарушение в виде подставы со стороны кацапов есть, если они там были таки. И тут уже нарушение правил войны.
Не понял аргумента: самолет вез ВП. Все необходимые документы были поданы. На юридический язык "подстава" как переводится? Это если не углубляться в вопрос "а действетельно ли это был взлет, а не посадка?"...
Ну вот вроде так выходит, что никого, кроме них там и не было...
vitaliiangel Не хочу знімати ні з кого відповідальність. В кожного своя доля відповідальності, починаючи від Залужного і закінчуючи сержантом у навчальному центрі. Але коли людей треба на вчора - то якість навчання прогнозовано буде нижчою. І тому,що інструктори на фронті, і тому, що часу на навчання менше.
sashaqbl написав:і тому, що часу на навчання менше.
что мешало формировать резерв и обучать с 2014г? Что мешает сейчас каждому м 25-50 выдать автомат и обучить с ним обращаться? правдивые ответы на эти вопросы, думаю, испортят вам настроение. Одна рука за подготовку и оборону, а другая... против. Требуются неподготовленные, иначе бы подготавливали. Поэтому бусики.
sashaqbl написав:І тому,що інструктори на фронті
9 женщин не могут родить ребёнка за месяц. На подготовку инструкторов и на подготовку ими бойцов нужно время. Которого уже нет.
sashaqbl написав:Тому, коли ухилянтів бусифікують,
получается в проблемах описанных выше виноват ухылянт? Почему не бусификуют тех, кто пролюбил возможность сформировать и обучить резерв.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 26 січ, 2024 11:27, всього редагувалось 4 разів.
Hotab написав:не уведомляя. Это и есть нарушение правил войны.
Так за відсутності увідомлення претензії рашиків не мають взагілі ніяких підстав. Навіть за наявності полонених, тіл.
Тобто зараз може складатися така ситуація: оскільки (якщо було) таке увідомлення, то хз в якій формі. Не бамажка ж з мокрими печатками. Може в цих перемовних процесах лише по тлф говорять. Або увідомлення було лише по тлф. І хз, як оце все зафіксовано, щоб вважатися залізними доказами наявності.
От і триває час: рашики намагаються "зробити" залізні докази; наші можуть розбиратися а що насправді є.
Це якщо справді були полонені в отому літаку і були хоч якісь увідомлення. Хоч якісь. І нашій стороні дійсно недоречно самим першим доказувати, що увідомлення не було. Доказувати, коли не висунуті претензії-докази рашиків про наявність увідомлення.
А якщо в рашиків їх і нема, то і логічне отаке, як відбувається. З обох сторін))) Ми хоч не в дурній ситуації на відміну від рашиків. Вони досі ніяк не можуть внятно зформулювати. Але якщо їм все ж таки вдасться, то все стане навпаки.
Ту чисто по-підпід'їздному)) поки цікаво лише одне: хто вразив А-50, Іл-22 ми визначили миттєво, а от з 76-м досі встановлюємо. Саме це є підгрунтям для виникнення різноманітних версій.
Вот именно. Т.е. очень похоже на то, что у обоих сторон произошел прокол: кгб-шники то ли из-за секретности то ли из-за общей дурости не смогли на борт обещанный груз посадить. В результате теперь сильно чешут репу на предмет "что можно выжать из пустуго самолета???". В чем прокол другой стороны, думаю говорить не нужно? Поэтому вангую: обе стороны сейчас будут всячески замять эту "Блестящую Спец-Операцию"...
"З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей.", - зауважив Арахамія.
Теж мені криза. Одразу з покладеним мандатом виписувати повістку і проблеми нема.