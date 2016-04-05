vitaliiangel написав:
даже пустой ил - невозобновляемый ресурс. Обычно бьют не по документам, а по морде.
увы, но с гум-конвоями/военнопленными оно работает с точностью до наоборот
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:44
увы, но с гум-конвоями/военнопленными оно работает с точностью до наоборот
Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:51
у меня нет мнения были ли пленные на борту, все русские тг каналы дружно заткнулись на эту тему, вот последнее что там пишут
Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:59
Ок -- одна половина уже есть. Ждем, что будет в украинских
Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:06
Висновок для мене тільки один - Україна також постійно бреше. Я це замічав не раз і не два а вже більше 10 разів.
Навіщо постійно брехати - я не розумію.
І схоже це йде від самого Зе. Не могли б говорящі голови постійно брехати без вказівки зверху.[/quote]
Яка вражаюча промова !
Крижаний душ для всіх мужновладців !
...... а чого ви не дописали що нам всім треба перейти на бік росії ?
Це ваша постіна перлина ! Ну а ось потім ......
Ви прямо на очах з,їсте свій війсковий квіток з яким ви пройшли війну і належним чином пред,явите на анліз кал і мочу .
Щоб наслідків не було
Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:23
увы, но с гум-конвоями/военнопленными оно работает с точностью до наоборот [/quote]
Мабуть ви дуже класний спец , який був на обмінах і знає всі процедури обміну .
Я наприклад декілька разів був і то лякаюсь якусь дурню написати , а ви так сміливо ..... ОБМАНЮЮТЬ і все !
І щоб хто не писав , всі неправі -ОБМАНЮЮТЬ
......все наоборот .....,
дозвольте спитати , а як повинно бути ?
Я обов,язково передам на розгляд" мненіє наріда ".
Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А чому ніхто (тут) не розглядає версію по типу вагнергейту?
На борту мали бути рос.віпи. Ми про це взнали, запланували збити саме цей борт, але "вірний" андрій борисович попередив "братів", що цим рейсом не варто летіти. І борт полетів пустим і був збитим.
І тепер розборки: у них - хто здав інфу, що там мали бути такі пасажири, а у нас - хто попередив і чому зірвалася операція. Тому з обох сторін вичікують з подачею інформації.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:29
Потому как эти разборки никак не мешают признанию "кто самолет заземлил". Ну и непонятки с ВП...
Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:30
в країні військові дії з 2014'року. При Порошенко не було мобілізації, будівництва фортифікаційних споруд, не було навчання і підготовка кадрів. При Зеленському, в 2019; також дії для фронту були незначні. Втратили до повномасштабного вторгнення час , десь 8 років. Хто винен? Турчинов - віддав Крим, Порошенко - заморозив конфлікт але питання озброєння і оборони ні, Зеленський - не намагався слухати західних порадників і зосередився на внутрішній владі. Називати українців в стресовій ситуації в середині держави ухилянтами , а українців за кордоном називати "квіточками" ?
Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:32
А шо мля если не?(с) Звідки така впевненість? Кацапські змі повідомили?
Докази є? Немає. Фотошоп/відеомонтаж залиште собі та іншим кацапам, які довіряють телевізору.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:40
я не памятаю від Андрія подібних закликів.
Схоже на фразу вирвану з контексту.. і ви нею постійно користуєтесь
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