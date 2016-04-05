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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6487648864896490
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:44

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:
  vitaliiangel написав:сбить пустой ил врага - хорошая новость. Зачем её заминать?

Потому, что по документам -- он должен был быть не пустым. Ну т.е. ситуация из разряда коцнули машину скорой помощи -- а в ней никого, кроме водителя не оказалось.

даже пустой ил - невозобновляемый ресурс. Обычно бьют не по документам, а по морде.

увы, но с гум-конвоями/военнопленными оно работает с точностью до наоборот :(
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:51

  _hunter написав:но с гум-конвоями/военнопленными оно работает с точностью до наоборот
у меня нет мнения были ли пленные на борту, все русские тг каналы дружно заткнулись на эту тему, вот последнее что там пишут https://t.me/vchkogpu/45418
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:59

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:но с гум-конвоями/военнопленными оно работает с точностью до наоборот
у меня нет мнения были ли пленные на борту, все русские тг каналы дружно заткнулись на эту тему, вот последнее что там пишут https://t.me/vchkogpu/45418

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Ок -- одна половина уже есть. Ждем, что будет в украинских :)
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:06

  andrijk777 написав:

Висновок для мене тільки один - Україна також постійно бреше. Я це замічав не раз і не два а вже більше 10 разів.
Навіщо постійно брехати - я не розумію.
І схоже це йде від самого Зе. Не могли б говорящі голови постійно брехати без вказівки зверху.[/quote]

Яка вражаюча промова !
Крижаний душ для всіх мужновладців !
...... а чого ви не дописали що нам всім треба перейти на бік росії ?
Це ваша постіна перлина ! Ну а ось потім ......
Ви прямо на очах з,їсте свій війсковий квіток з яким ви пройшли війну і належним чином пред,явите на анліз кал і мочу .
Щоб наслідків не було
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:23

  _hunter написав:
  _hunter написав:

даже пустой ил - невозобновляемый ресурс. Обычно бьют не по документам, а по морде.


увы, но с гум-конвоями/военнопленными оно работает с точностью до наоборот :([/quote]

Мабуть ви дуже класний спец , який був на обмінах і знає всі процедури обміну .

Я наприклад декілька разів був і то лякаюсь якусь дурню написати , а ви так сміливо ..... ОБМАНЮЮТЬ і все !
І щоб хто не писав , всі неправі -ОБМАНЮЮТЬ
......все наоборот .....,
дозвольте спитати , а як повинно бути ?
Я обов,язково передам на розгляд" мненіє наріда ".
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А чому ніхто (тут) не розглядає версію по типу вагнергейту?
На борту мали бути рос.віпи. Ми про це взнали, запланували збити саме цей борт, але "вірний" андрій борисович попередив "братів", що цим рейсом не варто летіти. І борт полетів пустим і був збитим.
І тепер розборки: у них - хто здав інфу, що там мали бути такі пасажири, а у нас - хто попередив і чому зірвалася операція. Тому з обох сторін вичікують з подачею інформації.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:29

  Hennady написав:А чому ніхто (тут) не розглядає версію по типу вагнергейту?
На борту мали бути рос.віпи. Ми про це взнали, запланували збити саме цей борт, але "вірний" андрій борисович попередив "братів", що цим рейсом не варто летіти. І борт полетів пустим і був збитим.
І тепер розборки: у них - хто здав інфу, що там мали бути такі пасажири, а у нас - хто попередив і чому зірвалася операція. Тому з обох сторін вичікують з подачею інформації.

Потому как эти разборки никак не мешают признанию "кто самолет заземлил". Ну и непонятки с ВП...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:30

  sashaqbl написав:vitaliiangel
Не хочу знімати ні з кого відповідальність.
В кожного своя доля відповідальності, починаючи від Залужного і закінчуючи сержантом у навчальному центрі.
Але коли людей треба на вчора - то якість навчання прогнозовано буде нижчою. І тому,що інструктори на фронті, і тому, що часу на навчання менше.
в країні військові дії з 2014'року. При Порошенко не було мобілізації, будівництва фортифікаційних споруд, не було навчання і підготовка кадрів. При Зеленському, в 2019; також дії для фронту були незначні. Втратили до повномасштабного вторгнення час , десь 8 років. Хто винен? Турчинов - віддав Крим, Порошенко - заморозив конфлікт але питання озброєння і оборони ні, Зеленський - не намагався слухати західних порадників і зосередився на внутрішній владі. Називати українців в стресовій ситуації в середині держави ухилянтами , а українців за кордоном називати "квіточками" ?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:32

  _hunter написав:.. самолет вез ВП. Все необходимые документы были поданы.

А шо мля если не?(с) Звідки така впевненість? Кацапські змі повідомили?
  _hunter написав:Это если не углубляться в вопрос "а действетельно ли это был взлет, а не посадка?"...
Ну вот вроде так выходит, что никого, кроме них там и не было...

Докази є? Немає. Фотошоп/відеомонтаж залиште собі та іншим кацапам, які довіряють телевізору.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:40

  холява написав:
  andrijk777 написав:

Висновок для мене тільки один - Україна також постійно бреше. Я це замічав не раз і не два а вже більше 10 разів.
Навіщо постійно брехати - я не розумію.
І схоже це йде від самого Зе. Не могли б говорящі голови постійно брехати без вказівки зверху.

Яка вражаюча промова !
Крижаний душ для всіх мужновладців !
...... а чого ви не дописали що нам всім треба перейти на бік росії ?
Це ваша постіна перлина ! Ну а ось потім ...


я не памятаю від Андрія подібних закликів.
Схоже на фразу вирвану з контексту.. і ви нею постійно користуєтесь
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