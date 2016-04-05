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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64886489649064916492>
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:40

  холява написав:
  andrijk777 написав:

Висновок для мене тільки один - Україна також постійно бреше. Я це замічав не раз і не два а вже більше 10 разів.
Навіщо постійно брехати - я не розумію.
І схоже це йде від самого Зе. Не могли б говорящі голови постійно брехати без вказівки зверху.

Яка вражаюча промова !
Крижаний душ для всіх мужновладців !
...... а чого ви не дописали що нам всім треба перейти на бік росії ?
Це ваша постіна перлина ! Ну а ось потім ...


я не памятаю від Андрія подібних закликів.
Схоже на фразу вирвану з контексту.. і ви нею постійно користуєтесь
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:44

  fler написав:
  _hunter написав:.. самолет вез ВП. Все необходимые документы были поданы.

А шо мля если не?(с) Звідки така впевненість? Кацапські змі повідомили?
  _hunter написав:Это если не углубляться в вопрос "а действетельно ли это был взлет, а не посадка?"...
Ну вот вроде так выходит, что никого, кроме них там и не было...

Докази є? Немає. Фотошоп/відеомонтаж залиште собі та іншим кацапам, які довіряють телевізору.

>>> Звідки така впевненість?
Потому как Сам после "замаха на рубль" (вроде он там аж прямо Ставку сзывал) уже третий день небритые видосики на эту тему никак снять не может...

>>> Докази є? Немає.
Какие/чего Докази? -- что борт был гуманитарный? -- так читай выше.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:49

Letusrock

А я так дуже пам,ятаю .
Я про неї ще модератру писав .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачатиме новий підхід до бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, пропонується ввести щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Про це йдеться у статті Forbes.

Зазначається, що головна відмінність нового підходу до бронювання від раніше запропонованої Офісом президента полягає у відмові від привʼязки до розміру заробітної плати та відрахувань ПДФО чи ЄСВ.

Депутати пропонують встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від посади. Головна умова – компанія має працювати в "білу" та сплачувати податки до бюджету.

"Встановлення будь-яких критеріїв (відносно заробітної плати – ред.) буде сприймається суспільством, як поділ на класи. На підприємстві можуть самостійно обирати, кого зі співробітників хочуть забронювати", – пояснив зміну концепції голова економічного комітету та співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха.

Як пояснив депутат, ідея законопроєкту – дати можливість бронювати важливий персонал всім підприємствам, а не лише тим, які Кабмін визначив критично важливими. До прикладу, СТО, які у тому числі ремонтують машини для військових, теж повинні мати можливість забронювати співробітників.

Так, у Раді пропонують ввести додаткову сплату до військового збору за кожного заброньованого працівника. Варіант, який розглядається зараз – до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.

Наталуха пояснив, що привʼязка до військово збору забезпечить швидке адміністрування податку і закріпить надходження коштів виключно на потреби військових.

Крім цього, працівники мають бути офіційно оформлені, а у компанії не повинно бути заборгованості по сплаті податків. Таким чином можна буде бронювати до 50% від військовозобовʼязаних працівників.

Запропонований механізм бронювання допоможе уникнути підвищення податків, адже зазначені кошти бізнес добровільно спрямовуватиме на потреби військових. також автори ініціативи вважають, що новий механізм виведе з тіні частину компаній, які будуть офіційно сплачувати податки та спонукати бізнес відмовитися від використання схеми з ФОП для оптимізації оподаткування.

У чорновику документа вказується, що мінімум 3,4 млн чоловіків мають невстановлений статус для економіки України: не працевлаштовані, не перебувають у силах оборони, не перебувають за кордоном та не мають інвалідності.

Фіксована ставка за бронювання, за різними сценаріями, може принести від 18 млрд грн до 155 млрд грн на рік.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/01/26/709191/

Де вони беруть ту статистику, якщо шановний Будівельник наводив дані про лише 1 млн безробітних ??
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як пояснив голова Комітету Дмитра Наталуха, ідея полягає в тому, щоб дати можливість бронювати важливий персонал всім підприємствам, а не лише тим, які уряд визначив критично важливими. Наприклад, СТО, які у тому числі ремонтують машини для військових, теж повинні мати можливість забронювати співробітників.

Депутати пропонують ввести додаткову сплату до військового збору за кожного заброньованого працівника. Варіант, який розглядається зараз - до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.
https://biz.ligazakon.net/news/225183_u ... vdstrochku

В чому питання для СТО сплатити 20 штук? Питань немає, це плюс від 125 гривень за час роботи такого працівника, сплата яких ляже на плечі клієнтів.
Плюс дозволити бронювать самих себе всім самозайнятим, які роблять такі відрахування, плюс таким людям відкрити виїзд за кордон, передбачивши у разі несплати місячної абонплати якісь санкції.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:59

мінімум 3,4 млн чоловіків мають невстановлений статус для економіки України: не працевлаштовані, не перебувають у силах оборони, не перебувають за кордоном та не мають інвалідності.
3,4 млн свободных людей. Не так уж и плохо.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:В чому питання для СТО сплатити 20 штук? Питань немає, це плюс від 125 гривень за час роботи такого працівника, сплата яких ляже на плечі клієнтів.


і так і ні.
є СТО з мільйонними оборотами де половина працівників працюють неоформлені а решта на мінімалці. для них доплата 20тис на кожного працівника буде шоком
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:3,4 млн свободных людей. Не так уж и плохо.


тепер я зрозумів яка це вільна країна вільних людей))
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:05

  maxprofit написав: Варіант, який розглядається зараз – до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.

20000 в місяць чи в рік?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:07

  Water написав:В чому питання для СТО сплатити 20 штук?
вообще нет вопросов, эти 20тыс будут включены в тариф дя пэрэсичного. Тот кто ремонтирует мерседесы их даже не заметит, на 100уе счёт больше или меньше. А тем кто попроще, (например инвалидам для которых авто = возможность передвигаться в аптеку или магаз) лишние 100уе к счёту зайдут на ура. Хуле мы же богатые. Надо еще каждому безработному 20тыщ налога вменить.

А через 5 лет sashaqbl напишет
коли людей треба на вчора - то якість навчання прогнозовано буде нижчою.
так естественно от такого счастья даже отпетые патриоты заграницу убегут. Вообще учить будет некому и некого. Останутся одни мильонеры "100уе туда - 100уе сюда"

У всех негативных явлений (которые мы наблюдаем) есть причины, о которых не принято говорить. Но пока эти причины не будут устранены, никакого продвижения вперёд "на бусиках" не случится. Это иллюзия. Властям надо переосмыслить, всё ли было правильно с 2014 года. Выполнились ли обещания данные со сцены майдана.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 26 січ, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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