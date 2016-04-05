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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:09
Letusrock написав: Water написав:
В чому питання для СТО сплатити 20 штук? Питань немає, це плюс від 125 гривень за час роботи такого працівника, сплата яких ляже на плечі клієнтів.
і так і ні.
є СТО з мільйонними оборотами де половина працівників працюють неоформлені а решта на мінімалці. для них доплата 20тис на кожного працівника буде шоком
Так працюють не тільки СТО, 20 тис на МІСЯЦЬ це не з кишені людини на мінімалці, а з рахунку СТО. Питання- звдки СТО візьме лишніх 20 штук? Правильно, з клієнтів.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:11
andrijk777 написав: maxprofit написав:
Варіант, який розглядається зараз – до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.
20000 в місяць чи в рік?
1,5% военного вы платите в месяц или в год?
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:11
fler написав: _hunter написав:
.. самолет вез ВП. Все необходимые документы были поданы.
А шо мля если не?(с) Звідки така впевненість? Кацапські змі повідомили?
_hunter написав:
Это если не углубляться в вопрос "а действетельно ли это был взлет, а не посадка?"...
Ну вот вроде так выходит, что никого, кроме них там и не было...
Докази є? Немає. Фотошоп/відеомонтаж залиште собі та іншим кацапам, які довіряють телевізору.
При обсуждения сбития ИЛа все СМИ избегают косвенных подтверждений выдвигаемых версий из Украины и расии, которые классически являются противоположными. Удивляться этому не нужно как и искать объективную правду в пропаганде с любой стороны.
Сегодня в телеграмм канале выложили видео с места падения ИЛа с демонстрацией кусков тел погибших. Тел было немного - ориентировочно штук 5-6. Идентификацию формы, которая была на погибших, произвести по видео неверное невозможно, я не эксперт тем более. Но известно, что на таких ИЛах в Белгород доставляли ракеты к С-300, С-400. А этими ракетами руские террористы обстреливают Харьков и область по мере накопления и подвоза. Так как накапливать ракеты в Белгороде стало опасно в последние полгода, благодаря ЗСУ, вероятно москва приняла решение оперативно снабжать ВС рф ракетами в Белгородской области за счет грузовых авиаперевозок. Учитывая определенное количественное усиление ракетных обстрелов Харькова с конца декабря, предполагаю, что для поддержания силы обстрелов Харькова и области ВС рф нужно было один рейс ИЛа в ~10 дней.
Но после падения/сбития Ила я наблюдал и обнаружил, что применения оккупантами С-300 по Харьковской области с этого дня резко сократилось (возможно дозапускали что-то вроде оставшегося неприкосновенного запаса). Из чего я сделал вывод, что сбитый ИЛ таки перевозил эти ракеты в Белгородскую область.
Но кто его сбил пока не ясно. Вполне возможно, что и сами руские. Ракета С-300, переделанная под ракету типа земля-земля требует умелых рук и идеальных условий в радиоэфире.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:13
vitaliiangel написав: Water написав:
В чому питання для СТО сплатити 20 штук?
вообще нет вопросов, эти 20тыс будут включены в тариф дя пэрэсичного. Тот кто ремонтирует мерседесы их даже не заметит, на 100уе счёт больше или меньше. А тем кто попроще, (например инвалидам для которых авто = возможность передвигаться в аптеку или магаз) лишние 100уе к счёту зайдут на ура. Хуле мы же богатые. Надо еще каждому безработному 20тыщ налога вменить.
Слушне питання, але тут справа не у інвалідах, справа у подорожчанні всіх послуг. Для людей з обмеженими можливостями були рішення пригнать авто з-за кордону, фінансуйте для таких людей можливість придбання нового авта на гарантії.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:14
Letusrock написав: Water написав:
В чому питання для СТО сплатити 20 штук? Питань немає, це плюс від 125 гривень за час роботи такого працівника, сплата яких ляже на плечі клієнтів.
і так і ні.
є СТО з мільйонними оборотами де половина працівників працюють неоформлені
а решта на мінімалці. для них доплата 20тис на кожного працівника буде шоком
нехай оформлюють...
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:14
stm написав: andrijk777 написав: maxprofit написав:
Варіант, який розглядається зараз – до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.
20000 в місяць чи в рік?
1,5% военного вы платите в месяц или в год?
Це хто як, з деяких депозитів 1.5% сплачуються кожен день. Тобто депозитчикам вкатать 20 штук сплачувать кожен день?
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:21
Letusrock написав: холява написав: andrijk777 написав:
Висновок для мене тільки один - Україна також постійно бреше. Я це замічав не раз і не два а вже більше 10 разів.
Навіщо постійно брехати - я не розумію.
І схоже це йде від самого Зе. Не могли б говорящі голови постійно брехати без вказівки зверху.
Яка вражаюча промова !
Крижаний душ для всіх мужновладців !
...... а чого ви не дописали що нам всім треба перейти на бік росії
?
Це ваша постіна перлина ! Ну а ось потім ...
я не памятаю від Андрія подібних закликів.
Схоже на фразу вирвану з контексту.. і ви нею постійно користуєтесь
це андрій писав про можливі варіанти для України (десь 5-7 тому): один з них "перейти на бік рф "
пан Холява (як і я) маємо гарну пам'ять
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:21
Water написав:
Питання- звдки СТО візьме лишніх 20 штук? Правильно, з клієнтів.
Просто все хотят богатеть быстро и ничего не делать) И так цены крутят нехилые, так пусть в бюджет несут деньги!
А мы потребители выберем где цены более подходящие
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:23
А так выходит у пересичного условно ЗП 20к грн в мес, а какой-то рукожоп с СТО меньше 30-50к грн в месяц отказывается колхозить ))) Ну как так?
Востаннє редагувалось Andrey2512
в П'ят 26 січ, 2024 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Andrey2512
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