Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:48

Пикейные жилеты тихого града Черноморска коснулись темы "всех на СТО на белую ЗРП и плюс 20кгрн с каждого тела там (с клиента)"

В других сферах промолчу, возможно там с миллионов в карман собственнику средние по стране 20-25кгрн в холодильник рабу.

Вы когда хоть раз выполняли кузовные работы после аварии(не тотала с трупами, а обычной аварии с хорошо покоцанной кузовнёй из-за гололёда допустим или нищего долбойопа в другом авто) на официальном дилерском ПОЛНОСТЬЮ БЕЛОМ СТО? Или капиталку двигателя там нормального, не с Сенса или Рено19 92г.в., а обычного турбомотора современного авто литра на 3++? Сделайте при этом курсе сейчас один раз, а потом, когда вам насчитают к тем нормочасам ещё 125грн/час - сядьте и посчитайте, не дешевле ли сжечь авто? Может быть адвокат какой крутозроблэнный или риэлтор суперфартовый и такой же наглый со своих 5% продажи и 50% аренды и откашляет 240кгрн/год лЁгко, абы не трогали и на Крит смотаться кости погреть можно было. В известных мне других ЧПшных сферах 240кгрн/год это нереальные деньги сейчас и их именно отложить на непроизводственные расходы за год практически невозможно(если конечно деньги зарабатывать а не с карт пиzdiть)

ПыСы - при Янеке и Юще чуть отрихтовать/покрасить крыло и заднюю ляду джипа и пикапа у дилера на СТО стоило под тысячу уе в каждом случае. Естественно делалось всё впятеро дешевле "в гаражах"(реально просто обычное СТО не с алкашами с кисточкой и кувалдой).

ПыСы2 - пёрся к дилеру потому что Прадо и Навара были ещё гарантийные(чтоб откашлять чуть на бутерброд чтоб не лишиться гарантии)