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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6489649064916492
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:24

  stm написав:
  Water написав:Це хто як, з деяких депозитів 1.5% сплачуються кожен день. Тобто депозитчикам вкатать 20 штук сплачувать кожен день? :D

Нараховують кожен день вы имели ввиду :)

Кожен день нараховують відсотки, з них утримують податки, у т.ч. 1.5% військових. Відповідно кожен день сплата відсотків із відрахованими податками.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:36

  Water написав:
  stm написав:
  Water написав:Це хто як, з деяких депозитів 1.5% сплачуються кожен день. Тобто депозитчикам вкатать 20 штук сплачувать кожен день? :D

Нараховують кожен день вы имели ввиду :)

Кожен день нараховують відсотки, з них утримують податки, у т.ч. 1.5% військових. Відповідно кожен день сплата відсотків із відрахованими податками.

Нет, спросите у Будивельника. Он знает как работает сервер минфина )
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пикейные жилеты тихого града Черноморска коснулись темы "всех на СТО на белую ЗРП и плюс 20кгрн с каждого тела там (с клиента)"
В других сферах промолчу, возможно там с миллионов в карман собственнику средние по стране 20-25кгрн в холодильник рабу.
Вы когда хоть раз выполняли кузовные работы после аварии(не тотала с трупами, а обычной аварии с хорошо покоцанной кузовнёй из-за гололёда допустим или нищего долбойопа в другом авто) на официальном дилерском ПОЛНОСТЬЮ БЕЛОМ СТО? Или капиталку двигателя там нормального, не с Сенса или Рено19 92г.в., а обычного турбомотора современного авто литра на 3++? Сделайте при этом курсе сейчас один раз, а потом, когда вам насчитают к тем нормочасам ещё 125грн/час - сядьте и посчитайте, не дешевле ли сжечь авто? Может быть адвокат какой крутозроблэнный или риэлтор суперфартовый и такой же наглый со своих 5% продажи и 50% аренды и откашляет 240кгрн/год лЁгко, абы не трогали и на Крит смотаться кости погреть можно было. В известных мне других ЧПшных сферах 240кгрн/год это нереальные деньги сейчас и их именно отложить на непроизводственные расходы за год практически невозможно(если конечно деньги зарабатывать а не с карт пиzdiть)
ПыСы - при Янеке и Юще чуть отрихтовать/покрасить крыло и заднюю ляду джипа и пикапа у дилера на СТО стоило под тысячу уе в каждом случае. Естественно делалось всё впятеро дешевле "в гаражах"(реально просто обычное СТО не с алкашами с кисточкой и кувалдой).
ПыСы2 - пёрся к дилеру потому что Прадо и Навара были ещё гарантийные(чтоб откашлять чуть на бутерброд чтоб не лишиться гарантии)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:55

  барабашов написав:Вы когда хоть раз выполняли кузовные работы после аварии(не тотала с трупами, а обычной аварии с хорошо покоцанной кузовнёй из-за гололёда допустим или нищего долбойопа в другом авто) на официальном дилерском ПОЛНОСТЬЮ БЕЛОМ СТО?

Це тому-що ви КАСКу придбать пожлобились. :D
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:00

  prodigy написав:це андрій писав про можливі варіанти для України (десь 5-7 тому): один з них "перейти на бік рф "

пан Холява (як і я) маємо гарну пам'ять

Варіанти не для України, а для США. Пам'ять може і хороша, але з розумінням прочитаного - проблеми.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:07

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:це андрій писав про можливі варіанти для України (десь 5-7 тому): один з них "перейти на бік рф "

пан Холява (як і я) маємо гарну пам'ять

Варіанти не для України, а для США. Пам'ять може і хороша, але з розумінням прочитаного - проблеми.

Андрій, я помню другое высказывание что для оркостана не проблема печать фублей. И тут вы угадали. Но это привело к тому что фнб до нападения в 2021 году 113млрд.$, потом 2023 официально 87млрд.$. А реальность, которую предполагают независимые товарищи - 5млрд.$ ликвидных активов.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:11

  барабашов написав:В известных мне других ЧПшных сферах 240кгрн/год это нереальные деньги сейчас

Такой кипиш, как будто с каждого собираются по 20к грн в месяц собирать. Вроде, всего лишь дать выбор: или платишь или идёшь на фронт и заодно там зарабатываешь пятикратно больше этих не реальных денег. Чем это хуже того, что сейчас, когда первого варианта нет?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:17

  moveton написав:
  барабашов написав:В известных мне других ЧПшных сферах 240кгрн/год это нереальные деньги сейчас

Такой кипиш, как будто с каждого собираются по 20к грн в месяц собирать. Вроде, всего лишь дать выбор: или платишь или идёшь на фронт и заодно там зарабатываешь пятикратно больше этих не реальных денег. Чем это хуже того, что сейчас, когда первого варианта нет?

Это изначально провальная затея. Очень мало бизнесов выживут если изъять 50% сотрудников мужиков, не более 10% - это выживаемость. Действительно эффективный бизнес не держит лишних людей. Неэффективный останется при любых раскладах на админ ресурсе.
Далее, средства уйдут в бюджет где не пострадал ни один сотрудник министерства обороны в деле Гриневичей.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:23

  stm написав:Это изначально провальная затея. Очень мало бизнесов выживут если изъять 50% сотрудников мужиков, не более 10% - это выживаемость. Действительно эффективный бизнес не держит лишних людей. Неэффективный останется при любых раскладах на админ ресурсе.

О какой затее речь? Мобилизации мужиков? Может и провальная и нужно было сразу сдаваться. Или хотя бы сейчас. Но это уже к вопросу о добавить возможность заплатить за бронь отношения не имеет.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:31

  moveton написав:
  stm написав:Это изначально провальная затея. Очень мало бизнесов выживут если изъять 50% сотрудников мужиков, не более 10% - это выживаемость. Действительно эффективный бизнес не держит лишних людей. Неэффективный останется при любых раскладах на админ ресурсе.

О какой затее речь? Мобилизации мужиков? Может и провальная и нужно было сразу сдаваться. Или хотя бы сейчас. Но это уже к вопросу о добавить возможность заплатить за бронь отношения не имеет.

Нужно понимать основы сколько недоимки в ротах и каких специальностей, сколько на эти специальности обучаются, какие качества желательны на эти военные должности.
У меня знакомый просто потому что надо занимается перепрограммированием дронов. Официально, его в любой момент могут забрать и не поставить на перепрошивку дроноводов, а отправить в ближайший штурм посадки.
Есть понятие у японцев перемещение персонала горизонтально (вы перемещаетесь между разными начальниками) и после вертикально (вы получаете повышение по службе). На каждом этапе идёт двойной опрос: начальник о сотруднике, сотрудник о начальнике. Угадайте почему это хорошая идея?
stm
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