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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64916492649364946495>
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:34

  stm написав:Очень мало бизнесов выживут если изъять 50% сотрудников мужиков, не более 10% - это выживаемость.

Тавишо, невже хтось подумав за бізнес? :shock:
І у ТЦКбусіку показать онлайн кабінет Мінздоха? :)
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:39

  stm написав:Нужно понимать основы сколько недоимки в ротах и каких специальностей, сколько на эти специальности обучаются, какие качества желательны на эти военные должности.

~90% це піхота.
У меня знакомый просто потому что надо занимается перепрограммированием дронов. Официально, его в любой момент могут забрать и не поставить на перепрошивку дроноводов, а отправить в ближайший штурм посадки.

Так і є, якщо виповзе на НП переслать дрона до ЗСУ і випадково натрапить на шалений бус- вирогідність вашого варіанту дуже велика.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:43

  холява написав:Пане" pesikot"
В нього є протоколи (МО)згідно яких він у документальний спосіб довів що хлопець не має відсрочки від служби .
Закони затвержені Мін Оборони .
Він просто констатує .


з чого зроблено припущення :?:
Чи всі цивільні від 18 до 60 років чоловічої статі та жінки з медичною освітою ухилянти незалежно від наявних документів , належних доказів :?:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:47

  Water написав:
  stm написав:Нужно понимать основы сколько недоимки в ротах и каких специальностей, сколько на эти специальности обучаются, какие качества желательны на эти военные должности.

~90% це піхота.

А ті, кого сьогодні збирають бусики незламності - 40+, в піхоту якраз відсотків на 90 і не годяться. Звідси і усі проблеми - неможливість наповнити піхотні підрозділи, бо туди для результату потрібні здорові і витривалі, реально здорові, а не зцілені в ТЦК.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:54

  Schmit написав:
  Water написав:
  stm написав:Нужно понимать основы сколько недоимки в ротах и каких специальностей, сколько на эти специальности обучаются, какие качества желательны на эти военные должности.

~90% це піхота.

А ті, кого сьогодні збирають бусики незламності - 40+, в піхоту якраз відсотків на 90 і не годяться. Звідси і усі проблеми - неможливість наповнити піхотні підрозділи, бо туди для результату потрібні здорові і витривалі, реально здорові, а не зцілені в ТЦК.

Командир имеет право написать 1) рапорт наверх "у меня бухарь/нарик 100% здоровый от ВЛК" и второй через одну голову наверх "у меня бухарь/нарик 100% здоровый от ВЛК".
Тогда в суде данные рапорты объединяются по сговору лиц :)
У нас не разрешено перемещение между подразделениями - горизонтальное, поэтому командиры из Одессы могут забирать физически карточки не самых умных подчинённых или требовать откаты. (Известный мне факт, когда до 2022 молодой, неумный человек подписал контракт, у него физически отобрали карту и выбили код и он сбежал в посадки Киевской области). Официально он дезертир со всеми вытекающими.
ПС: его неумность не в подписании контракта, может не все поймут, то я уточняю )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:04

  vitaliiangel написав:
  sashaqbl написав:і тому, що часу на навчання менше.
что мешало формировать резерв и обучать с 2014г? Что мешает сейчас каждому м 25-50 выдать автомат и обучить с ним обращаться?
.


“каждиє” у кількості 10млн вже 23міс не можуть дійти до військоматів-полігонів, для отримання автоматів... :(

А жаль.
І справді вже могло би бути мільйони 4 навчених поводитись...
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:06

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Поэтому вангую: обе стороны сейчас будут всячески замять эту "Блестящую Спец-Операцию"...
сбить пустой ил врага - хорошая новость. Зачем её заминать?

Так нада. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:11

  stm написав:
  Schmit написав:
  Water написав:~90% це піхота.

А ті, кого сьогодні збирають бусики незламності - 40+, в піхоту якраз відсотків на 90 і не годяться. Звідси і усі проблеми - неможливість наповнити піхотні підрозділи, бо туди для результату потрібні здорові і витривалі, реально здорові, а не зцілені в ТЦК.

Командир имеет право написать 1) рапорт наверх "у меня бухарь/нарик 100% здоровый от ВЛК" и второй через одну голову наверх "у меня бухарь/нарик 100% здоровый от ВЛК".
Тогда в суде данные рапорты объединяются по сговору лиц :)
\\\

А так же в суд (т.к. судья в медецинских делах не копенгаген) вызывается эксперт -- который, сюрприз, подтверждает изначальное заключение от ВЛК. :D Ну на крайняк заявит о 10%й амортизации за время пользования.
При этом сразу после первого рапорта командира или Бахмут защищать отправят или (если он уже под Бахмутом) -- еще какую веселость придумают.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хантер, звідки фантазії що взагалі хтось повідомляв про гуманітарний рейс? (Факт погодженого обміну в цей день взагалі і близько не є резервуванням коридору для рейсу)
Звідки ви знаєте, що саме цей рейс бронювався? (Бо просто заявка «сьогодні будуть везти літаком полонених, не стріляйте» - не працює. Бо в день може бути і 10 посадок ІЛа в Бєлгороді. І для них нема автоматичної індульгенції.
Обслуга комплексу ППО прекрасно бачить місце та напрямок польоту ІЛа, які підстави їм (чи їх командуванню) його не збивати?? На ньому навіть теоретично не має бути полонених.
Що за дурь ви читаєте на рашаканалах і що у вашій голові?

Підставою я називаю навмисне розміщення полонених в зоні поразки противника . По юридичному - це порушення правил і законів війни.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 26 січ, 2024 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:13

Джерело: Уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Момент юридичний, що коли проводиться транспортування, переміщення військовополонених, зміна їх місця утримання, вони зобов’язані інформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста. Я тому і звернувся офіційно, хочу отримати офіційну відповідь від МКЧХ, що Російська Федерація повідомляла про те, що вони будуть перевозити в той чи інший спосіб українських військовополонених в цей день. Я на 99 відсотків переконаний, що нікого вони не інформували, бо вони ніколи це не роблять, як і порушують інші норми Женевської конвенції".
https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/26/7438975/

Джерело: речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Подібна інформація (про полонених - ред.) має бути публічною і передаватись, зокрема з боку Росії, до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який повинен верифікувати стан здоров’я, умови та місцезнаходження полонених. Наскільки відомо наразі, такої інформацію до Червоного Хреста передано не було".
https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/26/7438995/

Минулого разу, 3 січня, коли Україна повернула 230 своїх захисників, Росія також використовувала авіасполучення для переміщення наших полонених. Але тоді було заздалегіть попереджено Україну, і було прохання забезпечити режим тиші, тому що сідає борт з військовополоненими українцями. Звичайно, Україна дотрималась цього, і обмін був успішно реалізований.

Стосовно вчорашніх заходів... Такої інформації від агресора ні в усному, ні в письмовому вигляді не надходило.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/25/7438861/

Звідти ж:
*Україна зі свого боку вжила всіх заходів для того, щоб вчорашній обмін відбувся.

Цивільний транспорт з російськими полоненими знаходився на місці, це Сумський напрямок. Все було готове для обміну. Відповідні служби попереджені, забезпечений режим тиші на напрямку. Прикордонники, Сили безпеки і оборони – всі відпрацювали належним чином.*
___________________________________

Навіщо наші наполягають, що рашики порушували раніше і порушили зараз норму Женевської конвенції про "інформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста."?

Тут ключове, що наші визнають, мали увідомлення про обмін на сумському напрямку і все для цього підготували.
А про авіаперевезення вполонених "інформації від агресора ні в усному, ні в письмовому вигляді не надходило".
Крапка.
_______________________________
Так а вразив літак-то хто?))
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