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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6492649364946495>
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:15

  Hotab написав:Хантер, звідки фантазії що взагалі хтось повідомляв про гуманітарний рейс? (Факт погодженого обміну в цей день взагалі і близько не є резервуванням коридору для рейсу)
Звідки ви знаєте, що саме цей рейс бронювався? (Бо просто заявка «сьогодні будуть везти літаком полонених, не стріляйте» - не працює. Бо в день може бути і 10 посадок ІЛа в Бєлгороді. І для них нема автоматичної індульгенції.
Обслуга комплексу ППО прекрасно бачить місце та напрямок польоту ІЛа, які підстави їм (чи їх командуванню) його не збивати?? На ньому навіть теоретично не має бути полонених.
Що за дурь ви читаєте на рашаканалах і що у вашій голові?


*Минулого разу, 3 січня, коли Україна повернула 230 своїх захисників, Росія також використовувала авіасполучення для переміщення наших полонених. Але тоді було заздалегіть попереджено Україну, і було прохання забезпечити режим тиші, тому що сідає борт з військовополоненими українцями. Звичайно, Україна дотрималась цього, і обмін був успішно реалізований.*
https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/25/7438861/

ГУР, Юсов, УП.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:23

  stm написав:
  Schmit написав:
  Water написав:~90% це піхота.

А ті, кого сьогодні збирають бусики незламності - 40+, в піхоту якраз відсотків на 90 і не годяться. Звідси і усі проблеми - неможливість наповнити піхотні підрозділи, бо туди для результату потрібні здорові і витривалі, реально здорові, а не зцілені в ТЦК.

Командир имеет право написать 1) рапорт наверх "у меня бухарь/нарик 100% здоровый от ВЛК" и второй через одну голову наверх "у меня бухарь/нарик 100% здоровый от ВЛК".
Тогда в суде данные рапорты объединяются по сговору лиц :)
У нас не разрешено перемещение между подразделениями - горизонтальное, поэтому командиры из Одессы могут забирать физически карточки не самых умных подчинённых или требовать откаты. (Известный мне факт, когда до 2022 молодой, неумный человек подписал контракт, у него физически отобрали карту и выбили код и он сбежал в посадки Киевской области). Официально он дезертир со всеми вытекающими.
ПС: его неумность не в подписании контракта, может не все поймут, то я уточняю )))

А що за карточкі? Поясніть.

В сенсі заборонено горизонтальне переміщення???
Да хоч з посади на паралельну посаду переназначай до схочу.

Чи малось на увазі між частинами?
Так і тоді наказом відповідного начальника без проблем.

Проблема лише у бажанні перепризначеннь. Командирами, начальниками.
Хоч вертикально, хоч горизонтально.
Але горизонтально наявне легше ж.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 26 січ, 2024 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:25

Ось це результат толерування "яєць по 17 гривень" і оплесків корупціонерам.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:27

  _hunter написав:А так же в суд (т.к. судья в медецинских делах не копенгаген) вызывается эксперт -- который, сюрприз, подтверждает изначальное заключение от ВЛК. :D Ну на крайняк заявит о 10%й амортизации за время пользования.
При этом сразу после первого рапорта командира или Бахмут защищать отправят или (если он уже под Бахмутом) -- еще какую веселость придумают.

Хантер, вам не повезло со знаниями или географической областью проживания, на сегодня по мелким делам судья для рассмотрения ставится рандомно Эл.системой. Почему о мелких говорю, крупные дела думаю можно подкрутить не меньше системы рада, когда Председатель ВР имеет право в эл.системе править дату эл.документа. Как по мне с сохранением истории правок, пускай правит, так веселее для подлога документов, что является преступлением :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:37

  maxprofit написав:Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачатиме новий підхід до бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, пропонується ввести щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Про це йдеться у статті Forbes.

Зазначається, що головна відмінність нового підходу до бронювання від раніше запропонованої Офісом президента полягає у відмові від привʼязки до розміру заробітної плати та відрахувань ПДФО чи ЄСВ.

Депутати пропонують встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від посади. Головна умова – компанія має працювати в "білу" та сплачувати податки до бюджету.

"Встановлення будь-яких критеріїв (відносно заробітної плати – ред.) буде сприймається суспільством, як поділ на класи. На підприємстві можуть самостійно обирати, кого зі співробітників хочуть забронювати", – пояснив зміну концепції голова економічного комітету та співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха.

Як пояснив депутат, ідея законопроєкту – дати можливість бронювати важливий персонал всім підприємствам, а не лише тим, які Кабмін визначив критично важливими. До прикладу, СТО, які у тому числі ремонтують машини для військових, теж повинні мати можливість забронювати співробітників.

Так, у Раді пропонують ввести додаткову сплату до військового збору за кожного заброньованого працівника. Варіант, який розглядається зараз – до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.

Наталуха пояснив, що привʼязка до військово збору забезпечить швидке адміністрування податку і закріпить надходження коштів виключно на потреби військових.

Крім цього, працівники мають бути офіційно оформлені, а у компанії не повинно бути заборгованості по сплаті податків. Таким чином можна буде бронювати до 50% від військовозобовʼязаних працівників.

Запропонований механізм бронювання допоможе уникнути підвищення податків, адже зазначені кошти бізнес добровільно спрямовуватиме на потреби військових. також автори ініціативи вважають, що новий механізм виведе з тіні частину компаній, які будуть офіційно сплачувати податки та спонукати бізнес відмовитися від використання схеми з ФОП для оптимізації оподаткування.

У чорновику документа вказується, що мінімум 3,4 млн чоловіків мають невстановлений статус для економіки України: не працевлаштовані, не перебувають у силах оборони, не перебувають за кордоном та не мають інвалідності.

Фіксована ставка за бронювання, за різними сценаріями, може принести від 18 млрд грн до 155 млрд грн на рік.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/01/26/709191/

Де вони беруть ту статистику, якщо шановний Будівельник наводив дані про лише 1 млн безробітних ??

Для аналізу треба вирішити звідки така статистика,чому така цифра і яка мета для зменшення або збільшення показників... Не хочу шуткувати але проблема нагальна - люди обирають роботу де не треба робити додаткових рухів зі свого боку. Якщо ви як клієнт приходите в банк , а вам пропонують пройти флюорографію і принести медичну справку,що ви робите? Ідете в інший банк ,там де працюють під час тривоги і своя медсестра у відділенні
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:37

  Hotab написав:Хантер, звідки фантазії що взагалі хтось повідомляв про гуманітарний рейс? (Факт погодженого обміну в цей день взагалі і близько не є резервуванням коридору для рейсу)
Звідки ви знаєте, що саме цей рейс бронювався? (Бо просто заявка «сьогодні будуть везти літаком полонених, не стріляйте» - не працює. Бо в день може бути і 10 посадок ІЛа в Бєлгороді. І для них нема автоматичної індульгенції.
Обслуга комплексу ППО прекрасно бачить місце та напрямок польоту ІЛа, які підстави їм (чи їх командуванню) його не збивати?? На ньому навіть теоретично не має бути полонених.
Що за дурь ви читаєте на рашаканалах і що у вашій голові?

Підставою я називаю навмисне розміщення полонених в зоні поразки противника . По юридичному - це порушення правил і законів війни.

Пока начал писать ответ -- detroytred все по-полочкам разложил :)
При этом да -- главный вопрос:
Так а вразив літак-то хто?))

-- почему УП сначала заявила "по нашим источникам в ЗСУ", а потом резко поредактировали новость.
Чуть менее главный вопрос:
Он сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны и другие военачальники рассказали ему «о применении Воздушных сил», а выяснением судьбы пленных занимается Главное управление разведки Минобороны; все обстоятельства расследует Служба безопасности Украины.

-- расследуют -- это молодцы, но выяснить по инстанциям "вы стреляли?" -- это дело часов, а не дней...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:38

  moveton написав:
  барабашов написав:В известных мне других ЧПшных сферах 240кгрн/год это нереальные деньги сейчас

Такой кипиш, как будто с каждого собираются по 20к грн в месяц собирать. Вроде, всего лишь дать выбор: или платишь или идёшь на фронт и заодно там зарабатываешь пятикратно больше этих не реальных денег. Чем это хуже того, что сейчас, когда первого варианта нет?



Ще раз, там не платять п'ятикратно!
Ці 100 000 поділи на кількісьт діб на нулі, по факту небагато людей вважають +-3300 грн на день мотивацією ризикувати життям.
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Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:42

  Slon_Nosov написав:
  moveton написав:
  барабашов написав:В известных мне других ЧПшных сферах 240кгрн/год это нереальные деньги сейчас

Такой кипиш, как будто с каждого собираются по 20к грн в месяц собирать. Вроде, всего лишь дать выбор: или платишь или идёшь на фронт и заодно там зарабатываешь пятикратно больше этих не реальных денег. Чем это хуже того, что сейчас, когда первого варианта нет?



Ще раз, там не платять п'ятикратно!
Ці 100 000 поділи на кількісьт діб на нулі, по факту небагато людей вважають +-3300 грн на день мотивацією ризикувати життям.
Водій на маршрутці отримує більше...

В ЗСУ хіба заради виплат йдуть служити ? Про затримку виплат одразу попереджають?) Ризикувати заради грошей , мотивації інші повинні бути , чи не так ???
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:43

  detroytred написав:А що за карточкі? Поясніть.

В сенсі заборонено горизонтальне переміщення???
Да хоч з посади на паралельну посаду переназначай до схочу.

Чи малось на увазі між частинами?
Так і тоді наказом відповідного начальника без проблем.

Проблема лише у бажанні перепризначеннь. Командирами, начальниками.
Хоч вертикально, хоч горизонтально.
Але горизонтально наявне легше ж.

Так горизонтальное - это без решения командира, ему присылают цедулу сверху на оформление приказа о переводе на такую же позицию в другое подразделение :) Если ещё рандомно на ту же позицию, в подразделении которое ты не знаешь и твой командир ой как не уверен, что это будет его кум - жирррр, но и подчинённому бегать каждый день между подразделениями зась, 1-2 раза в год :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:43

  stm написав:
  _hunter написав:А так же в суд (т.к. судья в медецинских делах не копенгаген) вызывается эксперт -- который, сюрприз, подтверждает изначальное заключение от ВЛК. :D Ну на крайняк заявит о 10%й амортизации за время пользования.
При этом сразу после первого рапорта командира или Бахмут защищать отправят или (если он уже под Бахмутом) -- еще какую веселость придумают.

Хантер, вам не повезло со знаниями или географической областью проживания, на сегодня по мелким делам судья для рассмотрения ставится рандомно Эл.системой. Почему о мелких говорю, крупные дела думаю можно подкрутить не меньше системы рада, когда Председатель ВР имеет право в эл.системе править дату эл.документа. Как по мне с сохранением истории правок, пускай правит, так веселее для подлога документов, что является преступлением :)

Эмм... Это вы точно мне на мой пост отвечаете? -- где вы связь между рандомным судьей и медициной усмотрели??? -- намекаете, что есть судьи-"многостаночники": мало того, что со вторым высшим медицинским образованием -- так еще и практикующие доктора? :lol:
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