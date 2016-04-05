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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:46
stm написав:
Как по мне с сохранением истории правок, пускай правит, так веселее для подлога документов, что является преступлением
Нічого веселого в цьому немає.
Коли комбриг з юристом бригади прямо в одному з приміщень суду підробляють документи; позивач тицяє суддю у цей факт, наводить прямі ознаки підробки, а суддя продовжує робити вигляд, що нічого не бачить. Ніякого злочину.
Так там позивач не з простих...
А тут якийсь-то пересічний.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:49
sens написав:
В ЗСУ хіба заради виплат йдуть служити ?
Slon_Nosov написав: moveton написав:
Такой кипиш, как будто с каждого собираются по 20к грн в месяц собирать. Вроде, всего лишь дать выбор: или платишь или идёшь на фронт и заодно там зарабатываешь пятикратно больше этих не реальных денег. Чем это хуже того, что сейчас, когда первого варианта нет?
Ще раз, там не платять п'ятикратно!
Ці 100 000 поділи на кількісьт діб на нулі, по факту небагато людей вважають +-3300 грн на день мотивацією ризикувати життям.
Водій на маршрутці отримує більше...
Про затримку виплат одразу попереджають?) Ризикувати заради грошей , мотивації інші повинні бути , чи не так ???
Дуже гарне питання, ті хто не за гроші закінчуються, ті хто за 3300 також...
Так що маємо те, що маємо...
Зайвий раз писати про 100 000 не треба, це як слова чиновника про воювати лопатами, який сам точно ніяк воювати не буде...
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:52
moveton написав: барабашов написав:
В известных мне других ЧПшных сферах 240кгрн/год это нереальные деньги сейчас
Такой кипиш, как будто с каждого собираются по 20к грн в месяц собирать. Вроде, всего лишь дать выбор: или платишь или идёшь на фронт и заодно там зарабатываешь пятикратно больше этих не реальных денег. Чем это хуже того, что сейчас, когда первого варианта нет?
Я не говорил что зарабатываю менее 20кгрн
Я пишу что ЛИШНИХ 2400000 нет(в год)
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барабашов
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:52
stm написав: moveton написав: барабашов написав:
В известных мне других ЧПшных сферах 240кгрн/год это нереальные деньги сейчас
Такой кипиш, как будто с каждого собираются по 20к грн в месяц собирать. Вроде, всего лишь дать выбор: или платишь или идёшь на фронт и заодно там зарабатываешь пятикратно больше этих не реальных денег. Чем это хуже того, что сейчас, когда первого варианта нет?
Это изначально провальная затея. Очень мало бизнесов выживут если изъять 50% сотрудников мужиков, не более 10% - это выживаемость. Действительно эффективный бизнес не держит лишних людей. Неэффективный останется при любых раскладах на админ ресурсе.
Далее, средства уйдут в бюджет где не пострадал ни один сотрудник министерства обороны в деле Гриневичей.
Ойойойой...
50%
Це 5млн чоловіків від наявних 10млн в тилах...?
Але навіщо так багато? Куди їх всіх??
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:53
В ЗСУ хіба заради виплат йдуть служити ?
Slon_Nosov написав: moveton написав:
Такой кипиш, как будто с каждого собираются по 20к грн в месяц собирать. Вроде, всего лишь дать выбор: или платишь или идёшь на фронт и заодно там зарабатываешь пятикратно больше этих не реальных денег. Чем это хуже того, что сейчас, когда первого варианта нет?
Ще раз, там не платять п'ятикратно!
Ці 100 000 поділи на кількісьт діб на нулі, по факту небагато людей вважають +-3300 грн на день мотивацією ризикувати життям.
Водій на маршрутці отримує більше...
Про затримку виплат одразу попереджають?) Ризикувати заради грошей , мотивації інші повинні бути , чи не так ???[/quote]
Дуже гарне питання, ті хто не за гроші закінчуються, ті хто за 3300 також...
Так що маємо те, що маємо...
Зайвий раз писати про 100 000 не треба, це як слова чиновника про воювати лопатами, який сам точно ніяк воювати не буде...[/quote]
100000 дають не всім,не вчасно і т.і. Мене демотивує відношення мого пенсійного банку - економіст в 15-00 черзі з 6 чоловік заявляє - я обслуговуюю 1 клієнта за 1 годину. По відношенню з боку банка назва останнього вже зрозуміло?)
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:54
stm написав: detroytred написав:
А що за карточкі? Поясніть.
В сенсі заборонено горизонтальне переміщення???
Да хоч з посади на паралельну посаду переназначай до схочу.
Чи малось на увазі між частинами?
Так і тоді наказом відповідного начальника без проблем.
Проблема лише у бажанні перепризначеннь. Командирами, начальниками.
Хоч вертикально, хоч горизонтально.
Але горизонтально наявне легше ж.
Так горизонтальное - это без решения командира, ему присылают цедулу сверху на оформление приказа о переводе на такую же позицию в другое подразделение
Если ещё рандомно на ту же позицию, в подразделении которое ты не знаешь и твой командир ой как не уверен, что это будет его кум - жирррр, но и подчинённому бегать каждый день между подразделениями зась, 1-2 раза в год
Не зрозумів.
Що таке ЦЕУ (цінна вказівка) *сверху на оформление приказа о переводе на такую же позицию в другое подразделение*???
Кому надсилають її?
Якщо командиру цього всл, який переводиться, то які проблеми?
А самому цьому всл звісно ніхто її не надсилає.
Я вже заплутався.
В чому саме проблема з переміщенняями на рівнозначні посади хоч в підрозділі, хоч між підрозділами тим паче в одній!!! частині?
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detroytred
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:55
stm написав: moveton написав: барабашов написав:
В известных мне других ЧПшных сферах 240кгрн/год это нереальные деньги сейчас
Такой кипиш, как будто с каждого собираются по 20к грн в месяц собирать. Вроде, всего лишь дать выбор: или платишь или идёшь на фронт и заодно там зарабатываешь пятикратно больше этих не реальных денег. Чем это хуже того, что сейчас, когда первого варианта нет?
Это изначально провальная затея. Очень мало бизнесов выживут если изъять 50% сотрудников мужиков, не более 10% - это выживаемость. Действительно эффективный бизнес не держит лишних людей. Неэффективный останется при любых раскладах на админ ресурсе.
Далее, средства уйдут в бюджет где не пострадал ни один сотрудник министерства обороны в деле Гриневичей.
Ойойойой...
50%
Це 5млн чоловіків від наявних 10млн в тилах...?
Але навіщо так багато? Куди їх всіх??
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:05
барабашов написав: moveton написав: барабашов написав:
В известных мне других ЧПшных сферах 240кгрн/год это нереальные деньги сейчас
Такой кипиш, как будто с каждого собираются по 20к грн в месяц собирать. Вроде, всего лишь дать выбор: или платишь или идёшь на фронт и заодно там зарабатываешь пятикратно больше этих не реальных денег. Чем это хуже того, что сейчас, когда первого варианта нет?
Я не говорил что зарабатываю менее 20кгрн
Я пишу что ЛИШНИХ 2400000 нет(в год)
вы там, вроде, лишний нолик поставили?
Это, кстати, очень интересный вопрос -- а действительно ли их НЕТ? -- или как в том анекдоте "пора доллары сдавать"? И действительно ли сотрудник/работник не может за 50% ЗП поработать -- в условиях войны-то -- когда альтернатива (пока теоретическая) -- работать на "госах" за "трудодни"?..
Кафешки/барберы -- те да, наверное эту бронь проигнорят. Но как там выше писали -- крупное СТО -- с сотнями машин в месяц? -- даже особо и не заметят нового "налога".
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_hunter
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:08
_hunter написав: stm написав: _hunter написав:
А так же в суд (т.к. судья в медецинских делах не копенгаген) вызывается эксперт -- который, сюрприз, подтверждает изначальное заключение от ВЛК.
Ну на крайняк заявит о 10%й амортизации за время пользования.
При этом сразу после первого рапорта командира или Бахмут защищать отправят или (если он уже под Бахмутом) -- еще какую веселость придумают.
Хантер, вам не повезло со знаниями или географической областью проживания, на сегодня по мелким делам судья для рассмотрения ставится рандомно Эл.системой. Почему о мелких говорю,
крупные дела думаю можно подкрутить не меньше системы рада, когда Председатель ВР имеет право в эл.системе править дату эл.документа. Как по мне с сохранением истории правок, пускай правит, так веселее для подлога документов, что является преступлением
Эмм... Это вы точно мне на мой пост отвечаете? -- где вы связь между рандомным судьей и медициной усмотрели??? -- намекаете, что есть судьи-"многостаночники": мало того, что со вторым высшим медицинским образованием -- так еще и практикующие доктора?
Намекаю, что рандомно выбранный суд назначает кто будет проводить ВЛК, это не связанные вещи с первой ВЛК. Независимый судья, и, зависимый тоже, при любых раскладах должны назначить независимую ВЛК, а не ту которая давала заключение (а в теории это ещё не один, а несколько людей), которые не связанны с первой ВЛК. Чувствуете как растут денежные ставки? Как пример, справки МСЕК выдают минимум 5 врачей, подписывается глав врачём. Другая МСЕК это ещё 5 врачей и глав.врач. Итого: 12 человек отвечающих законодательно за подлог. Должно быть дорого и богато. У нас почему-то ВЛК - это соц.опрос на что жалуетесь, хотя это независимая комиссия мед.представителей с официальной печатью главного.
Санитар-бухарь с УБД - это диагноз системе. Дважды подтвержденный разными начальниками санитар-бухарь не должен получить УБД. Заметьте, я не говорю об отстранении(у нас нехватка персонала), т.е. человек имеет право исправиться на переводе и таки получить УБД или не исправится и не получить УБД
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stm
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:14
_hunter
,
detroytred все по-полочкам разложил
Що він розложив?
Ви заявляєте вкотре, що про проліт ІЛа було повідомлено. Він «розложив», що ні.
Так звідки ваші твердження?
Збили ясно що ЗСУ. І хай решту збивають в небі Білгородщини
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