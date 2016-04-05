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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:28
sens написав: холява написав:
Пане" pesikot"
В нього є протоколи (МО)згідно яких він у документальний спосіб довів що хлопець не має відсрочки від служби
.
Закони затвержені Мін Оборони .
Він просто констатує .
з чого зроблено припущення
Чи всі цивільні від 18 до 60 років чоловічої статі та жінки з медичною освітою ухилянти
незалежно від наявних документів , належних доказів
Так, всі стоять на обліку .
Навіть працівники лабараторій не з вищою освітою .
.... я на всякий випадок ще раз розповім , що "вимолив" собі мобілізацію , тому що вже давненько знаходився на пенсії .
І щеб з задоволенням служив би , як би не вік .
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:29
_hunter написав:
При этом да -- главный вопрос:
Так а вразив літак-то хто?))
-- почему УП сначала заявила "по нашим источникам в ЗСУ", а потом резко поредактировали новость.
Чуть менее главный вопрос:
Он сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны и другие военачальники рассказали ему «о применении Воздушных сил», а выяснением судьбы пленных занимается Главное управление разведки Минобороны; все обстоятельства расследует Служба безопасности Украины.
-- расследуют -- это молодцы, но выяснить по инстанциям "вы стреляли?" -- это дело часов
, а не дней...
так спитайте в УП - це лише ЗМІ, можуть редагувати свої новини.
вияснити - так. а доповісти терміново hunter
- ні. hunter
може й рік чекати, скажуть, коли буде треба.
тому не додумуйте, що наші визнали...
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:31
stm
Одна МСЕК дала один висновок, інша дасть другий.
А хто визначить --- який істинний?))
Суддя просто візьме останній, як актуальний. І все.
А може і не вимагати повторної МСЕК.
У суді позивач надасть докази спростовування висновку першої ВЛК.
Там головне в чому позов.
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detroytred
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:34
detroytred написав:
stm
Одна МСЕК дала один висновок, інша дасть другий.
А хто визначить --- який істинний?))
Суддя просто візьме останній, як актуальний. І все.
А може і не вимагати повторної МСЕК.
У суді позивач надасть докази спростовування висновку першої ВЛК.
Там головне в чому позов.
Кассация - это 5 судей назначающих новую МСЕК. С каждым уровнем суда цена растет кратно ))) Судья, потом 5 судей, потом верховный суд. Судья - это неплохая должность причём с рангом более неплохая)))
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:39
холява написав: sens написав: холява написав:
Пане" pesikot"
В нього є протоколи (МО)згідно яких він у документальний спосіб довів що хлопець не має відсрочки від служби
.
Закони затвержені Мін Оборони .
Він просто констатує .
з чого зроблено припущення
Чи всі цивільні від 18 до 60 років чоловічої статі та жінки з медичною освітою ухилянти
незалежно від наявних документів , належних доказів
Так, всі стоять на обліку .
Навіть працівники лабараторій не з вищою освітою .
.... я на всякий випадок ще раз розповім , що "вимолив" собі мобілізацію , тому що вже давненько знаходився на пенсії .
І щеб з задоволенням служив би , як би не вік .
Знову невірне тлумачення - що означає "всі"? Мене теж цікавить взяти на роботу фахівця , не вишукувати пенсіонерів,людей з вадами чи з закордонними паспортами?)
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:40
sens написав: холява написав:
Пане" pesikot"
В нього є протоколи (МО)згідно яких він у документальний спосіб довів що хлопець не має відсрочки від служби
.
Закони затвержені Мін Оборони .
Він просто констатує .
з чого зроблено припущення
Чи всі цивільні від 18 до 60 років чоловічої статі та жінки з медичною освітою ухилянти
незалежно від наявних документів , належних доказів
Так і є...
Всі хто за 23міс не доповз до ТЦК зі всіма своїми документами і доказами.
А чому не доповзли? А бо знають, що слабенькі ті документи і докази. Взагалі ніякі.
Звісно ж для хитродупеньких (які давно і масово пишуть ніби під копірку “депутатів на фронт! міністрів!! президента!!!”) байдуже чому саме “відкос” від строкової, важко здобутий, виплеканий, ще десятиліття тому..., а не працює під час війни...
Їм це просто болить. Я розумію. Важко жити у мінливому світі.
Але іншого світу у нас нема. Таке життя...
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:42
stm написав:
Кассация - это 5 судей назначающих новую МСЕК. С каждым уровнем суда цена растет кратно ))) Судья, потом 5 судей, потом верховный суд. Судья - это неплохая должность причём с рангом более неплохая)))
Сорянчик, виходжу з обговорення, бо загубив ніть.
Я відштовхуюсь, що позивач не має мети позову -- повторної комісії.
І суддя не буде її призначати, бо навіщо-то.
Мета позову до суду яка?
Спростувати рішення ВЛК, яке є.
Для цього треба в суд надати докази порушень. З якими погодиться суддя.
А вимагати повторної іншої ВЛК можна наче ж і без суду. Звернення до вищої інстанції і все.
Якщо не помиляюсь.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:43
холява написав:
Так, всі стоять на обліку .
Навіть працівники лабараторій не з вищою освітою .
Усі, крім тих, хто виключений.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:46
Bobua написав: sens написав: холява написав:
Пане" pesikot"
В нього є протоколи (МО)згідно яких він у документальний спосіб довів що хлопець не має відсрочки від служби
.
Закони затвержені Мін Оборони .
Він просто констатує .
з чого зроблено припущення
Чи всі цивільні від 18 до 60 років чоловічої статі та жінки з медичною освітою ухилянти
незалежно від наявних документів , належних доказів
Так і є...
Всі хто за 23міс не доповз до ТЦК зі всіма своїми документами і доказами.
А чому не доповзли? А бо знають, що слабенькі ті документи і докази. Взагалі ніякі.
Звісно ж для хитродупеньких (які давно і масово пишуть ніби під копірку “депутатів на фронт! міністрів!! президента!!!”) байдуже чому саме “відкос” від строкової, важко здобутий, виплеканий, ще десятиліття тому..., а не працює під час війни...
Їм це просто болить. Я розумію. Важко жити у мінливому світі.
Але іншого світу у нас нема. Таке життя...
Вас в телемарафоні на ТВ зранку треба ,з таким підходом. Ніхто не виправдовує жодну категорію, треба розуміти ваші права,а не тільки вимагати від вас обов'язки. Мені теж по душі ідея айтівця щодо мобілізації - хто більше отримає від держави льгот тому і в пріоритети бути на Захист,це справедливо
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:46
Hotab написав:_hunter
,
detroytred все по-полочкам разложил
Що він розложив?
Ви заявляєте вкотре, що про проліт ІЛа було повідомлено. Він «розложив», що ні.
Так звідки ваші твердження?
Збили ясно що ЗСУ. І хай решту збивають в небі Білгородщини
Хоттаб , Вітаю .
Я в котрий раз вже наголошую , що наші люди мають особливий склад у голові .
Всі мають розуміння в політіці , медицині ,веденні боевих дій , мобілізаціі , не винятком стала авіація .
Яки б ти аргументи не приводив , працюючі і маючи фах , обов,язково знайдеться знаток інтернета який розповість і як трупи треба укладати і як на посадку заходити .
Феномен .
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