stm написав:Хантер, вам не повезло со знаниями или географической областью проживания, на сегодня по мелким делам судья для рассмотрения ставится рандомно Эл.системой. Почему о мелких говорю, крупные дела думаю можно подкрутить не меньше системы рада, когда Председатель ВР имеет право в эл.системе править дату эл.документа. Как по мне с сохранением истории правок, пускай правит, так веселее для подлога документов, что является преступлением
Эмм... Это вы точно мне на мой пост отвечаете? -- где вы связь между рандомным судьей и медициной усмотрели??? -- намекаете, что есть судьи-"многостаночники": мало того, что со вторым высшим медицинским образованием -- так еще и практикующие доктора?
Намекаю, что рандомно выбранный суд назначает кто будет проводить ВЛК, это не связанные вещи с первой ВЛК. Независимый судья, и, зависимый тоже, при любых раскладах должны назначить независимую ВЛК, а не ту которая давала заключение (а в теории это ещё не один, а несколько людей), которые не связанны с первой ВЛК. Чувствуете как растут денежные ставки? Как пример, справки МСЕК выдают минимум 5 врачей, подписывается глав врачём. Другая МСЕК это ещё 5 врачей и глав.врач. Итого: 12 человек отвечающих законодательно за подлог. Должно быть дорого и богато. У нас почему-то ВЛК - это соц.опрос на что жалуетесь, хотя это независимая комиссия мед.представителей с официальной печатью главного. Санитар-бухарь с УБД - это диагноз системе. Дважды подтвержденный разными начальниками санитар-бухарь не должен получить УБД. Заметьте, я не говорю об отстранении(у нас нехватка персонала), т.е. человек имеет право исправиться на переводе и таки получить УБД или не исправится и не получить УБД
>>> назначает кто будет проводить ВЛК, это не связанные вещи с первой ВЛК. Ааа... понял: вы решили сделать вид, что такой штуки как "врачебный сговор" не существует?
>>> Чувствуете как растут денежные ставки? Пока нет: всем и каждому в этой ВЛК абсолютно пофиг кого они назначили 100 годным. -- они же тому санитару-бухарю выплаты по УБД не из своего кармана выплачивать будут.
>>> Итого: 12 человек отвечающих законодательно за подлог. Т.е. вы предлагаете одну ВЛК другой судить?
>>> У нас почему-то ВЛК - это соц.опрос на что жалуетесь О! -- странно: вроде бы со мной спорите -- а пишите ровно то же, что и я
Цей "вопрос" не головний зовсім. Ще раз: літак воєнний? Воєнний! Ціль 100% легітимна. Усі "домовленості" це чисто ваші фантазії, поки що немає ніяких фактів/логічних міркувань що були якісь домовленості.
Мені взагалі якось дико чути що існують якісь домовленості між Україною і РФ. Одні люди вмирають, інші домовляються.
andrijk777 написав:Усі "домовленості" це чисто ваші фантазії, поки що немає ніяких фактів/логічних міркувань що були якісь домовленості.
Мені взагалі якось дико чути що існують якісь домовленості між Україною і РФ. Одні люди вмирають, інші домовляються.
Ну Ви дайотє)))
*Минулого разу, 3 січня, коли Україна повернула 230 своїх захисників, Росія також використовувала авіасполучення для переміщення наших полонених. Але тоді було заздалегіть попереджено Україну, і було прохання забезпечити режим тиші, тому що сідає борт з військовополоненими українцями. Звичайно, Україна дотрималась цього, і обмін був успішно реалізований.* https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/25/7438861/
ГУР вже наголосив, що в данному останньому випадку домовленостей по авіа не було. В данному випадку були лише по: *Україна зі свого боку вжила всіх заходів для того, щоб вчорашній обмін відбувся. Цивільний транспорт з російськими полоненими знаходився на місці, це Сумський напрямок. Все було готове для обміну. Відповідні служби попереджені, забезпечений режим тиші на напрямку. Прикордонники, Сили безпеки і оборони – всі відпрацювали належним чином.*.
З.и. раніше були навіть по авіа, а в цей раз не було по авіа. Були лише по суші. Домовленості))
Hotab написав:Збили ясно що ЗСУ. І хай решту збивають в небі Білгородщини
Тоді потрібно не бути страусом, а потрібно було зразу на цьому марафоні виступать Залужному, казать шо: 1. Стріляли по ворожому борту, тому-що... няких попереджень не було, й нам відомо шо перевозив цей літак. 2. Літак не сідав, а злітав. 3. Показать когось з ППОшників, який не промазав. 4. Запросити прилітати ще. 5. Взять інтерв`ю з однією людиною, яка є у москальському списку, але її раніше обміняли. 6. ЗЕдень народження з ППОшниками відсвяткувать.
maxprofit написав:...Так, у Раді пропонують ввести додаткову сплату до військового збору за кожного заброньованого працівника. Варіант, який розглядається зараз – до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.
Наталуха пояснив, що привʼя У чорновику документа вказується, що мінімум 3,4 млн чоловіків мають невстановлений статус для економіки України: не працевлаштовані, не перебувають у силах оборони, не перебувають за кордоном та не мають інвалідності.
Фіксована ставка за бронювання, за різними сценаріями, може принести від 18 млрд грн до 155 млрд грн на рік. Де вони беруть ту статистику, якщо шановний Будівельник наводив дані про лише 1 млн безробітних ??
Ці мільйони - це гримаси статистики... Наприклад забули про чоловіків в Вишах/коледжах..і все , а це приблизно 0,6-1 млн осіб... Краще зайти з другого боку і спробувати оцінити кількість тих хто на думку авторів Законопроекту цим проектом скористається... отже мінімум 18 млрд грн/20 000 / 12 місяців=75 000 осіб максимум 155 млрд грн/20000/12місяців=646 800 осіб
Отже ні про яких там додаткових 125грн/година - не йдеться Йдеться про або власників бізнесів, або про штучних суперкваліфікованих спеціалістів втрата яких реально покладе весь бізнес( будь-то СТО чи Хлібопекарня)- не важливо.
При цьому якщо в Законопроекті буде норма що тільки 50% мають право на броню...то бізнес ним не зможе скористатись взагалі ( Ви як власник - одного бронюєте а іншого ні...тоді той інший йде від Вас і Ви втрачаєте право на бронювання першого..А забронювати всіх (навіть у випадку коли фінресурс знайдеться)- Ви не можете.
Отже Законопроект це краще ніж нічого і пару десятків тисяч ним скористаються... Але з моєї точки зору якщо знизити планку з 20000/місяць до 10000/місяць - то надходження до бюджету будуть в 2-3 рази більшими а кількість отримавших броню буде становити менше 300 000 осіб які сплатять 45 млрд/рік збору.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 26 січ, 2024 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:Так і є... Всі хто за 23міс не доповз до ТЦК зі всіма своїми документами і доказами.
А чому не доповзли? А бо знають, що слабенькі ті документи і докази. Взагалі ніякі.
Звісно ж для хитродупеньких (які давно і масово пишуть ніби під копірку “депутатів на фронт! міністрів!! президента!!!”) байдуже чому саме “відкос” від строкової, важко здобутий, виплеканий, ще десятиліття тому..., а не працює під час війни... Їм це просто болить. Я розумію. Важко жити у мінливому світі. Але іншого світу у нас нема. Таке життя...
Послухай мене, ТЦКашнік
По-перше, якщо у вас в ТЦК повний бардак з документами, то це виключно ваша проблема і виключено ваша провина. І це ви зобов"язані навести лад с документами, а не влаштовувати показ шаленого бусіка
По-друге, писати на форумі такі заяви, так у Кримінальному Кодексу для тебе є кваліфікація таких заяв, це - наклєп
В-трете, навіть, якщо допустити, що хтось купив собі "відкос", то цей "відкос" хтось продав. А хто міг продати, га ? Не в підземному переході ж продали
detroytred написав:Впритул до того, що наші дійсно не збивали.
Якщо ми не збивали: 1. Борт злітав, а не сідав. 2. Інтерв`ю з ППОшником- якщо ми би побачили такий борт у зоні досяжності, ми би не промазали. 3. Інтерв`ю з людиною зі списку. 4. Подякувати москалям за самознищення, спробуйте ще.
Bobua Ні, друже, ні. Причина уваги до літака -- по ньому є питання. А з мобілізацією тощо все криштально ясно.
Ви покарання запропоновані бачили? Суд вирішує... (І це повинно так бути. Демократія) Справу про авто та кошти. Перепишуть авто та кошти... Або домовляться з судом, адвокатом про затягування судів. Які й так перепереперезавантажені...
І ще, як мінімум, 3 місяці. Після прийняття. А його ще розглядати правити будуть.
З.и. через суд це класно державі, наприклад, пенсії не перераховувати. Проблема пенсів. А от коли проблема в держави і добиватись їй, то через суд десятки-сотні тисяч, то це якесь безумство.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 26 січ, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз.