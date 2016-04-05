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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 17:24
Тобі сказати в унісон з ким ти це співаєшь чи сам здогадаєшься ? )
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pesikot
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 17:25
Актор "Кварталу" Пікалов виступав на концертах, хоча є військовослужбовцем Нацгвардії
Так, згідно із документом, Пікалова було призвано на військову службу за призовом під час мобілізації до Нацгвардії 28 лютого 2022 року. З цього дня і до 17 січня 2024 року він проходив військову службу у частині 3066 Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.
"Станом на 24.01.2024 Пікалов О.В. проходить військову службу в Іміджево-видавничому центрі Національної гвардії України", - йдеться у документі.
Там зазначили, що Пікалов також отримував грошове забезпечення за період проходження служби.
Актор "Квартал-95" Євген Кошовий службу у Нацгвардії не проходить та не проходив раніше, додали у відповіді.
Водночас відомо, що за час своєї служби Пікалов брав участь у концертах студії.
Якось несправедливо. лисий нагороду отримав, а пікалов і в нацгвардії гроші отримує, і на концертах кварталу працює, а нагороди немає досі!
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 17:32
Water написав: барабашов написав:
Вы когда хоть раз выполняли кузовные работы после аварии(не тотала с трупами, а обычной аварии с хорошо покоцанной кузовнёй из-за гололёда допустим или нищего долбойопа в другом авто) на официальном дилерском ПОЛНОСТЬЮ БЕЛОМ СТО?
Це тому-що ви КАСКу придбать пожлобились.
Вы никогда не интересовались %-ным соотношением цены страховки от цены авто,в данном случае дилерского не топового Прадо? И тем вариантом, что в случае вашей вины в повреждениях, автоматом приезжающие сотрудники ГАИ(иначе как для страховки зафиксировать инцидент с авто) подают на лишение вас прав как виновника ДТП(с яблоней на кладбище, со стеной в гаражном кооперативе), и суд пачками с их подачи лишал в то время водителей-терпил прав? Кроме того авто были не кредитные и смысла страховать их по полной не имело, ущерб третьим лицам(обязаловка) всегда была но и по ней мне проще было пойти на компромисс в водителем хорошо царапнувшего меня Богдана, чтоб ни у него не было проблем с работой, ни у меня с долгим ремонтом дверей через страховую и дилера(до конца гарантии был ещё почти год).
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барабашов
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 17:41
Water написав: Hotab написав:
Збили ясно що ЗСУ. І хай решту збивають в небі Білгородщини
Тоді потрібно не бути страусом, а потрібно було зразу на цьому марафоні виступать Залужному, казать шо:
1. Стріляли по ворожому борту, тому-що...
2. Літак не сідав, а злітав.
3. Показать когось з ППОшників, який не промазав.
4. Запросити прилітати ще.
5. Взять інтерв`ю з однією людиною, ..
Шо ще Залужному робити?
)) Може звітувати по телевізору по кожній операції на фронті?))
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fler
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 17:43
budivelnik написав: maxprofit написав:
...Так, у Раді пропонують ввести додаткову сплату до військового збору за кожного заброньованого працівника. Варіант, який розглядається зараз – до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.
Наталуха пояснив, що привʼяУ чорновику документа вказується, що мінімум 3,4 млн чоловіків мають невстановлений статус для економіки України: не працевлаштовані, не перебувають у силах оборони, не перебувають за кордоном та не мають інвалідності.
Фіксована ставка за бронювання, за різними сценаріями, може принести від 18 млрд грн до 155 млрд грн на рік.
Де вони беруть ту статистику, якщо шановний Будівельник
наводив дані про лише 1 млн безробітних ??
Ці мільйони - це гримаси статистики...
Наприклад забули про чоловіків в Вишах/коледжах..і все , а це приблизно 0,6-1 млн осіб...
Краще зайти з другого боку і спробувати оцінити кількість тих хто на думку авторів Законопроекту цим проектом скористається...
отже
мінімум 18 млрд грн/20 000 / 12 місяців=75 000 осіб
максимум 155 млрд грн/20000/12місяців=646 800 осіб
Отже ні про яких там додаткових 125грн/година - не йдеться
Йдеться про або власників бізнесів, або про штучних суперкваліфікованих спеціалістів втрата яких реально покладе весь бізнес( будь-то СТО чи Хлібопекарня)- не важливо.
При цьому якщо в Законопроекті буде норма що тільки 50% мають право на броню...то бізнес ним не зможе скористатись взагалі ( Ви як власник - одного бронюєте а іншого ні...тоді той інший йде від Вас і Ви втрачаєте право на бронювання першого..А забронювати всіх (навіть у випадку коли фінресурс знайдеться)- Ви не можете.
Отже
Законопроект це краще ніж нічого і пару десятків тисяч ним скористаються...
Але з моєї точки зору якщо знизити планку з 20000/місяць до 10000/місяць - то надходження до бюджету будуть в 2-3 рази більшими
а кількість отримавших броню буде становити менше 300 000 осіб які сплатять 45 млрд/рік збору.
А який тоді лишиться мобресурс, якщо 300000 будуть платити за бронь, 600000 - вже заброньовані на сьогоднішній день, а ще 600000 виїхало за кордон ?
Десь 1,5 млн чоловіків ?
Востаннє редагувалось maxprofit
в П'ят 26 січ, 2024 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 17:43
fler написав: Water написав: Hotab написав:
Збили ясно що ЗСУ. І хай решту збивають в небі Білгородщини
Тоді потрібно не бути страусом, а потрібно було зразу на цьому марафоні виступать Залужному, казать шо:
1. Стріляли по ворожому борту, тому-що...
2. Літак не сідав, а злітав.
3. Показать когось з ППОшників, який не промазав.
4. Запросити прилітати ще.
5. Взять інтерв`ю з однією людиною, ..
Шо ще Залужному робити?
)) Може звітувати по телевізору по кожній операції на фронті?))
причём прямо ватеру в клозет)))
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 17:43
барабашов написав:
Вы никогда не интересовались %-ным соотношением цены страховки от цены авто,в данном случае дилерского не топового Прадо?
Чому не цікавився, не тільки цікавився, а й страхував.
И тем вариантом, что в случае вашей вины в повреждениях, автоматом приезжающие сотрудники ГАИ(иначе как для страховки зафиксировать инцидент с авто) подают на лишение вас прав как виновника ДТП
Там воно вроді мінялось, особливо я не стикався в останні роки з ДТП 3*тьху, але ще є дзвінок у страхову. У вас повинен буть буклєтік з діями у разі ДТП.
ущерб третьим лицам(обязаловка) всегда была но и по ней мне проще было пойти на компромисс в водителем хорошо царапнувшего меня Богдана, чтоб ни у него не было проблем с работой, ни у меня с долгим ремонтом дверей через страховую и дилера(до конца гарантии был ещё почти год).
барабашов написав:
обычной аварии с хорошо покоцанной кузовнёй из-за гололёда допустим или нищего долбойопа в другом авто)
Так ви би якось визначились з ким конкретно було ДТП, чи це декілька різних випадків? Тоді співчуваю.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 17:50
fler написав: Water написав: Hotab написав:
Збили ясно що ЗСУ. І хай решту збивають в небі Білгородщини
Тоді потрібно не бути страусом, а потрібно було зразу на цьому марафоні виступать Залужному, казать шо:
1. Стріляли по ворожому борту, тому-що...
2. Літак не сідав, а злітав.
3. Показать когось з ППОшників, який не промазав.
4. Запросити прилітати ще.
5. Взять інтерв`ю з однією людиною, ..
Шо ще Залужному робити?
)) Може звітувати по телевізору по кожній операції на фронті?))
Нашо по кожній? По резонансній справі. Чи це буденне питання? Тоді у мене питань нема.
Маляр там би шось відповіла, чи вона відповідала, це тільки я не чув?
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Water
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 17:51
hunter
А що в РФ перестали ходити поїзди? З Білгорода до кордону треба прямо літаком везти? Ні. Поїздів(пасажирських) ще по-моєму ми ні разу не знищували. Ось хай поїздами і доставлять.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 17:57
maxprofit написав:
А який тоді лишиться мобресурс, якщо 300000 будуть платити за бронь, 600000 - вже заброньовані на сьогоднішній день, а ще 600000 виїхало за кордон ?
Десь 1,5 млн чоловіків ?
Пан премьер недавно утверждал, что на одного человека в армии должно приходиться 5-6 гражданских налогоплательщиков. Вот исходя из этого мобресурс и считать. Если выехавшие налоги платят, тогда мобресурс будет побольше. Может в итоге будет и полтора ляма. А может и больше. Или меньше.
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