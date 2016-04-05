budivelnik написав:

maxprofit написав: ...Так, у Раді пропонують ввести додаткову сплату до військового збору за кожного заброньованого працівника. Варіант, який розглядається зараз – до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.



Наталуха пояснив, що привʼя

У чорновику документа вказується, що мінімум 3,4 млн чоловіків мають невстановлений статус для економіки України: не працевлаштовані, не перебувають у силах оборони, не перебувають за кордоном та не мають інвалідності.



Фіксована ставка за бронювання, за різними сценаріями, може принести від 18 млрд грн до 155 млрд грн на рік.

Де вони беруть ту статистику, якщо шановний Будівельник наводив дані про лише 1 млн безробітних ?? ...Так, у Раді пропонують ввести додаткову сплату до військового збору за кожного заброньованого працівника. Варіант, який розглядається зараз – до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.Наталуха пояснив, що привʼяФіксована ставка за бронювання, за різними сценаріями, може принести від 18 млрд грн до 155 млрд грн на рік.Де вони беруть ту статистику, якщо шановнийнаводив дані про лише 1 млн безробітних ??

Ці мільйони - це гримаси статистики...Наприклад забули про чоловіків в Вишах/коледжах..і все , а це приблизно 0,6-1 млн осіб...Краще зайти з другого боку і спробувати оцінити кількість тих хто на думку авторів Законопроекту цим проектом скористається...отжемінімум 18 млрд грн/20 000 / 12 місяців=максимум 155 млрд грн/20000/12місяців=Отже ні про яких там додаткових 125грн/година - не йдетьсяЙдеться про або власників бізнесів, або про штучних суперкваліфікованих спеціалістів втрата яких реально покладе весь бізнес( будь-то СТО чи Хлібопекарня)- не важливо.При цьому якщо в Законопроекті буде норма що тільки 50% мають право на броню...то бізнес ним не зможе скористатись взагалі ( Ви як власник - одного бронюєте а іншого ні...тоді той інший йде від Вас і Ви втрачаєте право на бронювання першого..А забронювати всіх (навіть у випадку коли фінресурс знайдеться)- Ви не можете.ОтжеЗаконопроект це краще ніж нічого і пару десятків тисяч ним скористаються...Але з моєї точки зору якщо знизити планку з 20000/місяць до 10000/місяць - то надходження до бюджету будуть в 2-3 рази більшимиа кількість отримавших броню буде становити менше 300 000 осіб які сплатять 45 млрд/рік збору.