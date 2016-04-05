|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 26 січ, 2024 17:58
andrijk777
,
З Білгорода до кордону треба прямо літаком везти
Ви в літаках літали хоч раз? Про що ви взагалі? З якого Білгорода до кордону? Де на кордоні ВПП для ІЛа? З Білгорода не возять на обмін нікуди. Білгород може бути лише кінцевою точкою для літака з полоненими .
Літак, який злітає з Білгорода, може мати (я вважаю що не було їх там) полонених на борту лише для якоїсь гри. Але ніяк не з метою обміну.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10808
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2144 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:00
ВЧК-ОГПУ стали известны подробности удара ракеты Himars по военному полигону Восточный под Иловайском, во время которого погибли 24 человека. 24 января на территории воинской части № 78528, что недалеко от села Покровка, проходили занятия по обучению военнослужащих обращению с БПЛА. Своеобразный экзамен. Их привезли на двух автобусах. После «экзамена» военнослужащие собрались у припаркованных уазиков, микроавтобусов и т.п. В 14.40 по этому скоплению военных и машин ударил снаряд реактивной системы Himars. В ходе удара моментально погибли 22 военнослужащих. Их сразу обнаружили. А тела ещё двоих нашли позднее. Трое военнослужащих РФ с минновзрывными ранениями были госпитализированы. Кроме того, в ходе удара были разрушены два УАЗ Патриот, УАЗ 452 (буханка) и Форд транзит. На них, судя по всему, собирались вывозить участников программы обучения работе с БПЛА.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21854
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2363 раз.
- Подякували: 3331 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:02
Hotab написав:andrijk777
,
З Білгорода до кордону треба прямо літаком везти
Ви в літаках літали хоч раз? Про що ви взагалі? З якого Білгород до кордону? Де на кордоні ВПП для ІЛа? З Білгорода не возять на обмін нікуди. Білгород може бути лише кінцевою точкою .
Літак, який злітає з Білгорода, може мати (я вважаю що не було їх там) полонених на борту лише для якоїсь гри. Але ніяк не з метою обміну.
лично мне непонятны эти пляски
есть видео с места падения
где тела?
куда делись если были, испарились???
кацапы вбросили а "полезные идиоты" который день разбрасывают вентилятором...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13407
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 908 раз.
- Подякували: 1432 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:02
moveton
,
что на одного человека в армии должно приходиться 5-6 гражданских налогоплательщиков.
«плательщиков». Куда входят уставшие от работы за первую часть жизни? Не работающие нигде, а со всяких пассивных доходов (на которые живут) с них как с козла молока? Ни фронт, ни тыл.
«Зато не на бирже, скажите спасибо».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10808
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2144 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:11
Hotab написав:
«Зато не на бирже, скажите спасибо».
молодец, а давай попробуем мыслить хотя бы на 2 шага. безработица есть или нет? Даже довоенный период возьми. То есть обеспечить работой государство было не в силах, но претензии к безработным есть. Безработным надо было найти то, чего нет (работы) и туда трудоустроиться.
Может быть лучше было снизить безработицу , а потом с неработающих уже спрашивать, налоги, ЕСВ и прочее. Типа на вот тебе работа, почему не работаешь?
Получается прикольная ситуация, государство закрывало 30 лет глаза на то что 10% населения неизвестно чем занимаются (по факту никому не нужны), но было насрать, а теперь это же самое преподносится уже как измена.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 26 січ, 2024 18:15, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21854
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2363 раз.
- Подякували: 3331 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:11
maxprofit написав: budivelnik написав:
Ці мільйони - це гримаси статистики...
Наприклад забули про чоловіків в Вишах/коледжах..і все , а це приблизно 0,6-1 млн осіб...
Краще зайти з другого боку і спробувати оцінити кількість тих хто на думку авторів Законопроекту цим проектом скористається...
отже
мінімум 18 млрд грн/20 000 / 12 місяців=75 000 осіб
максимум 155 млрд грн/20000/12місяців=646 800 осіб
Отже ні про яких там додаткових 125грн/година - не йдеться
Йдеться про або власників бізнесів, або про штучних суперкваліфікованих спеціалістів втрата яких реально покладе весь бізнес( будь-то СТО чи Хлібопекарня)- не важливо.
При цьому якщо в Законопроекті буде норма що тільки 50% мають право на броню...то бізнес ним не зможе скористатись взагалі ( Ви як власник - одного бронюєте а іншого ні...тоді той інший йде від Вас і Ви втрачаєте право на бронювання першого..А забронювати всіх (навіть у випадку коли фінресурс знайдеться)- Ви не можете.
Отже
Законопроект це краще ніж нічого і пару десятків тисяч ним скористаються...
Але з моєї точки зору якщо знизити планку з 20000/місяць до 10000/місяць - то надходження до бюджету будуть в 2-3 рази більшими
а кількість отримавших броню буде становити менше 300 000 осіб які сплатять 45 млрд/рік збору.
А який тоді лишиться мобресурс, якщо 300000 будуть платити за бронь, 600000 - вже заброньовані на сьогоднішній день, а ще 600000 виїхало за кордон ?
Десь 1,5 млн чоловіків ?
Ви самі себе пробуєте заплутати...
Моб ресурс України - 9 млн
З нього знаходиться в Україні - 7 млн
З них вже в ЗСУ - 1 млн..
Отже залишилось - 6 млн.
Якщо до 0,6 млн вже заброньованих додати 0,3 млн ( а ще краще відмінити безкоштовну бронь і знизити планку до 10000 грн/місяць)
То залишиться 5 млн .. з яких планується мобілізувати тільки 10% (500 000)
і 120 млрд одаткових гривень від заброньованого млн.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27052
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 2938 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:14
vitaliiangel написав:
То есть обеспечить работой государство было не в силах, но претензии к безработным есть. Безработным надо было найти то, чего нет (работы) и туда трудоустроиться.
Может быть лучше было снизить безработицу , а потом с неработающих уже спрашивать, налоги, ЕСВ и прочее.
Ну вот государство как раз исправилось и стало принудительно трудоустраивать. Почему-то не всем нравится
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4102
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 459 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:15
vitaliiangel ,
Это не СССР, государство может только создать условие для работы, но не гарантировать ее каждому.
То, что ты ее себе нашел сам, совсем не означает, что ты себя освободил от налогов.
Твоя чашка кофе в бюджет Ирпень - это тоже «освободил». Ты всегда можешь начать донатить 20 кгрн в месяц, типа для очистки совести. Но твоя позиция «если я заплачу 100 кгрн налогов, мы все равно не победим»
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10808
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2144 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:17
vitaliiangel написав:
Получается прикольная ситуация, государство закрывало 30 лет глаза на то что 10% населения неизвестно чем занимаются (по факту никому не нужны), а теперь это же самое преподносится как измена.
Дійсно прикольно....
Найгірше жили пенсіонери за 2000 грн місяць
Держава ДОЗВОЛИЛА ЗАКОНОДАВЧО знаходитись на єдиному першої групи з сплатою в 300 грн/місяць ПДФО+ 1300 ЄСВ ( собі коханому на пенсію) і при цьому отримувати від такої діяльності близько 1,1 млн грн виручки в рік
То навряд чи ця група не могла заробити в місяць 3000 грн щоб жити як пенсіонери і точно заробляла в рази більше..але нічого не платила.
Так що крокодилячі сльози якраз в цьому випадку лити не варто.
ПС
А безробіття було/є і буде при будь-яких режимах..( крім сталінського , там відразу в концтабір запроторили)
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27052
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 2938 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:17
vitaliiangel написав:
Получается прикольная ситуация, государство закрывало 30 лет глаза на то что 10% населения неизвестно чем занимаются (по факту никому не нужны), но было насрать, а теперь это же самое преподносится уже как измена.
Держава казала- сплачуйте податки, а відсотків 90 сантехніків, будівельників, гаражних майстрів, таксистів, перукарів сиділи у тіні і тупо казали- йух вам, а не податки. За оптимізаторів ПДВ та інших я промовчу.
При всьому цьому їхні діти десь навчались, батьки, дідусі/бабусі отримували пенсію.
Востаннє редагувалось Water
в П'ят 26 січ, 2024 18:19, всього редагувалось 1 раз.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2127
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1490
|165559
|
Вів 23 січ, 2024 00:28
Hotab
|
|6076
|553980
|
|
|1
|22116
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|