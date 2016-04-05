budivelnik написав:

Ці мільйони - це гримаси статистики...Наприклад забули про чоловіків в Вишах/коледжах..і все , а це приблизно 0,6-1 млн осіб...Краще зайти з другого боку і спробувати оцінити кількість тих хто на думку авторів Законопроекту цим проектом скористається...отжемінімум 18 млрд грн/20 000 / 12 місяців=максимум 155 млрд грн/20000/12місяців=Отже ні про яких там додаткових 125грн/година - не йдетьсяЙдеться про або власників бізнесів, або про штучних суперкваліфікованих спеціалістів втрата яких реально покладе весь бізнес( будь-то СТО чи Хлібопекарня)- не важливо.При цьому якщо в Законопроекті буде норма що тільки 50% мають право на броню...то бізнес ним не зможе скористатись взагалі ( Ви як власник - одного бронюєте а іншого ні...тоді той інший йде від Вас і Ви втрачаєте право на бронювання першого..А забронювати всіх (навіть у випадку коли фінресурс знайдеться)- Ви не можете.ОтжеЗаконопроект це краще ніж нічого і пару десятків тисяч ним скористаються...Але з моєї точки зору якщо знизити планку з 20000/місяць до 10000/місяць - то надходження до бюджету будуть в 2-3 рази більшимиа кількість отримавших броню буде становити менше 300 000 осіб які сплатять 45 млрд/рік збору.