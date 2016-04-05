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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 64986499650065016502 ... 6504>
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:34

  budivelnik написав:
  maxprofit написав:
  budivelnik написав:Ці мільйони - це гримаси статистики...
Наприклад забули про чоловіків в Вишах/коледжах..і все , а це приблизно 0,6-1 млн осіб...
Краще зайти з другого боку і спробувати оцінити кількість тих хто на думку авторів Законопроекту цим проектом скористається...
отже
мінімум 18 млрд грн/20 000 / 12 місяців=75 000 осіб
максимум 155 млрд грн/20000/12місяців=646 800 осіб

Отже ні про яких там додаткових 125грн/година - не йдеться
Йдеться про або власників бізнесів, або про штучних суперкваліфікованих спеціалістів втрата яких реально покладе весь бізнес( будь-то СТО чи Хлібопекарня)- не важливо.

При цьому якщо в Законопроекті буде норма що тільки 50% мають право на броню...то бізнес ним не зможе скористатись взагалі ( Ви як власник - одного бронюєте а іншого ні...тоді той інший йде від Вас і Ви втрачаєте право на бронювання першого..А забронювати всіх (навіть у випадку коли фінресурс знайдеться)- Ви не можете.

Отже
Законопроект це краще ніж нічого і пару десятків тисяч ним скористаються...
Але з моєї точки зору якщо знизити планку з 20000/місяць до 10000/місяць - то надходження до бюджету будуть в 2-3 рази більшими
а кількість отримавших броню буде становити менше 300 000 осіб які сплатять 45 млрд/рік збору.
А який тоді лишиться мобресурс, якщо 300000 будуть платити за бронь, 600000 - вже заброньовані на сьогоднішній день, а ще 600000 виїхало за кордон ?
Десь 1,5 млн чоловіків ?
Ви самі себе пробуєте заплутати...
Моб ресурс України - 9 млн
З нього знаходиться в Україні - 7 млн
З них вже в ЗСУ - 1 млн..

Отже залишилось - 6 млн.
Якщо до 0,6 млн вже заброньованих додати 0,3 млн ( а ще краще відмінити безкоштовну бронь і знизити планку до 10000 грн/місяць)
То залишиться 5 млн .. з яких планується мобілізувати тільки 10% (500 000)
і 120 млрд одаткових гривень від заброньованого млн.

Мені здається, Ви наводили таблицю, де загальна кількість працюючих складала 11 млн. осіб. Тобто чоловіків десь 5 млн.
Чи я помиляюсь ?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:34

  Hotab написав:Это не СССР, государство может только создать условие для работы, но не гарантировать ее каждому.
меня всю жизнь тренинговали любую работу оценивать по результату (KPI). То сколько человекочасов её герочески делало значения не имеет, если на выходе результат - ноль. Ещё учили, если не справляешься с задачей - складываешь полномочия.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:38

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:«Зато не на бирже, скажите спасибо».
молодец, а давай попробуем мыслить хотя бы на 2 шага. безработица есть или нет? Даже довоенный период возьми. То есть обеспечить работой государство было не в силах, но претензии к безработным есть. Безработным надо было найти то, чего нет (работы) и туда трудоустроиться.

Может быть лучше было снизить безработицу , а потом с неработающих уже спрашивать, налоги, ЕСВ и прочее. Типа на вот тебе работа, почему не работаешь?

Получается прикольная ситуация, государство закрывало 30 лет глаза на то что 10% населения неизвестно чем занимаются (по факту никому не нужны), но было насрать, а теперь это же самое преподносится уже как измена.

Ні.
Получается прикольная ситуация, якщо ти працював офіційно, платив податки, то ти світишся і тебе можна піймати і відправити на фронт.
А якщо ти працював неофіційно, податків не платив то піймати тебе важче!
Получается "Не працюйте люди офіційно" і буде вам щастя!
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:42

  maxprofit написав:Мені здається, Ви наводили таблицю, де загальна кількість працюючих складала 11 млн. осіб. Тобто чоловіків десь 5 млн.
Чи я помиляюсь ?
1 Загальна кількість ОФІЦІЙНО працюючих в 2021 році становила коло 12+млн осіб
2 Загальна кількість чоловіків віком 18-60 років - приблизно 10 млн осіб
3 ЗСУ - 1 млн осіб...з яких приблизно 70 000 осіб -жінки

Як бачите станом на сьогодні в Україні знаходиться приблизно 6 млн чоловіків 18-60 років.

Взагалі я не можу стверджувати на 100% що в нас 5 млн...6 млн чи 7 млн - чоловіків призовного віку.
Але з тих данних які є+ трошки логіки в мене вийшло - 6 млн.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:43

  vitaliiangel написав:
  andrijk777 написав:А якщо ти працював неофіційно, податків не платив то піймати тебе важче!
Получается "Не працюйте люди офіційно" і буде вам щастя!
повторю вопрос, что сделало государство, чтобы не было безработицы и работающих неофициально? Кто загнал людей в этот тупик? Ухылянты безработные сами себя загнали?

Питання аналогічне питанню: "Чому ми не живемо так як США?"
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:44

  vitaliiangel написав:повторю вопрос, что сделало государство, чтобы не было безработицы и работающих неофициально? Кто загнал людей в этот тупик? Ухылянты безработные сами себя загнали?

Вроде как государство всяческими финмонами и не особенно жирными пособиями по безработице сделало всё, что могло, чтобы работали и официально. Так что получается, что ухылянты, раз больше никто не остаётся.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:44

  andrijk777 написав:
  vitaliiangel написав:
  andrijk777 написав:А якщо ти працював неофіційно, податків не платив то піймати тебе важче!
Получается "Не працюйте люди офіційно" і буде вам щастя!
повторю вопрос, что сделало государство, чтобы не было безработицы и работающих неофициально? Кто загнал людей в этот тупик? Ухылянты безработные сами себя загнали?

Питання аналогічне питанню: "Чому ми не живемо так як США?"

зачем сразу США, берите Польшу 1991года и сравнивайте. Какие там принимались решения, а какие у нас. Где держали людей за быдло, в Польше или у нас? Где из под палки выбирали чивокуню и прочее прочее.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 26 січ, 2024 18:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:46

  budivelnik написав:макспрофіт
Гляньте офіційну табличку з мінфіну
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/
рік _населення _ активне ______працююче _ не працююче
2000 ___ 48923,2 ___ 21150,7 ___ 18520,7 ___ 2630,0
2001 ___ 48457,1 ___ 20893,6 ___ 18453,3 ___ 2440,3
2002 ___ 48003,5 ___ 20669,5 ___ 18540,9 ___ 2128,6
2003 ___ 47622,4 ___ 20618,1 ___ 18624,1 ___ 1994,0
2004 ___ 47280,8 ___ 20582,5 ___ 18694,3 ___ 1888,2
2005 ___ 46929,5 ___ 20481,7 ___ 18886,5 ___ 1595,2
2006 ___ 46646,0 ___ 20545,9 ___ 19032,2 ___ 1513,7
2007 ___ 46372,7 ___ 20606,2 ___ 19189,5 ___ 1416,7
2008 ___ 46143,7 ___ 20675,7 ___ 19251,7 ___ 1424,0
2009 ___ 45962,9 ___ 20321,6 ___ 18365,0 ___ 1956,6
2010 ___ 45778,5 ___ 20220,7 ___ 18436,5 ___ 1784,2
2011 ___ 45633,6 ___ 20247,9 ___ 18516,2 ___ 1731,7
2012 ___ 45553,0 ___ 20393,5 ___ 18736,9 ___ 1656,6
2013 ___ 45426,2 ___ 20478,2 ___ 18901,8 ___ 1576,4
2014 ___ 42928,9 ___ 19035,2 ___ 17188,1 ___ 1847,1
2015 ___ 42760,5 ___ 17396,0 ___ 15742,0 ___ 1654,0
2016 ___ 42584,5 ___ 17303,6 ___ 15626,1 ___ 1677,5
2017 ___ 42386,4 ___ 17193,2 ___ 15495,9 ___ 1697,3
2018 ___ 42153,2 ___ 17296,2 ___ 15718,6 ___ 1577,6
2019 ___ 41902,4 ___ 17381,8 ___ 15894,9 ___ 1486,9
2020 ___ 41588,4 ___ 16917,8 ___ 15244,5 ___ 1673,3
2021 ___ 41167,3 ___ 16666,8 ___ 14957,3 ___ 1709,5

Ви десь в цій табличці бачите
а - щоб на протязі року більше 2 млн осіб які не працюють
б - Ви погоджуєтесь з тими цифрами загальної кількості населення яке наведенне в табличці

Знайшов Вашу таблицю - тут мобрезерв десь 8 млн. Так ? 8-2(за межами України)-1( в СОУ/ЗСУ)-1(будуть заброньовані) = 4 млн.
Десь з "вільних" 4 млн чоловіків армія потребує 0,5 млн . Так ?
Але ж ще є багатодітні та інші інваліди та доглядачи за батьками - скільки їх "відбракувати" треба від 4 млн. ?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:49

  moveton написав:Вроде как государство всяческими финмонами и не особенно жирными пособиями по безработице сделало всё, что могло, чтобы работали и официально.
ловко вы всех безработных причислили к работающим неофициально. На предприятиях где работал я таких не было, потому что штрафы заоблачные. Но вы себе думайте. Подгоняйте формулу под нужный результат.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:что сделало государство, чтобы не было безработицы и работающих неофициально?
Назвіть хоча б одну державу де рівень безробіття був 0...
Тоді й зрозумієте прислівя.
Будь який дурень задасть стільки запитань що й сто мудреців не дадуть на них відповіді.

Так для довідки 2020 рік
місце_країна_рівень безробіття
1 ЮАР 28,7%
...
10 Македония 18,4%
...
19 Черногория 15,9%
20 Гайана 15,8%
21 Испания 15,7%
....
30 Кабо-Верде 13,4%
......
40 Аргентина 11,7%
41 Джибути 11,6%
42 Чили 11,5%
43 Пуэрто-Рико 11,2%
44 Иран 11,0%
45 Мавритания 10,7%
46 Египет 10,5%
47 Конго 10,3%
48 Панама 10,2%
49 Марокко 10,2%
50 Гамбия 9,6%
51 Канада 9,5%
52 Украина 9,5%
.....
66 Литва 8,4%
.....
69 США 8,3%
70 Саудовская Аравия 8,2%
71 Латвия 8,2%
72 Киргизия 7,9%
73 Финляндия 7,8%
.......
79 Таджикистан 7,5%
80 Эритрея 7,4%
.......
89 Люксембург 7,0%
90 Кувейт 6,8%
.....
93 Австралия 6,6%
......
99 Казахстан 6,1%
100 Бельгия 6,0%
.....
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