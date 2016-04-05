budivelnik написав:Ці мільйони - це гримаси статистики... Наприклад забули про чоловіків в Вишах/коледжах..і все , а це приблизно 0,6-1 млн осіб... Краще зайти з другого боку і спробувати оцінити кількість тих хто на думку авторів Законопроекту цим проектом скористається... отже мінімум 18 млрд грн/20 000 / 12 місяців=75 000 осіб максимум 155 млрд грн/20000/12місяців=646 800 осіб
Отже ні про яких там додаткових 125грн/година - не йдеться Йдеться про або власників бізнесів, або про штучних суперкваліфікованих спеціалістів втрата яких реально покладе весь бізнес( будь-то СТО чи Хлібопекарня)- не важливо.
При цьому якщо в Законопроекті буде норма що тільки 50% мають право на броню...то бізнес ним не зможе скористатись взагалі ( Ви як власник - одного бронюєте а іншого ні...тоді той інший йде від Вас і Ви втрачаєте право на бронювання першого..А забронювати всіх (навіть у випадку коли фінресурс знайдеться)- Ви не можете.
Отже Законопроект це краще ніж нічого і пару десятків тисяч ним скористаються... Але з моєї точки зору якщо знизити планку з 20000/місяць до 10000/місяць - то надходження до бюджету будуть в 2-3 рази більшими а кількість отримавших броню буде становити менше 300 000 осіб які сплатять 45 млрд/рік збору.
А який тоді лишиться мобресурс, якщо 300000 будуть платити за бронь, 600000 - вже заброньовані на сьогоднішній день, а ще 600000 виїхало за кордон ? Десь 1,5 млн чоловіків ?
Ви самі себе пробуєте заплутати... Моб ресурс України - 9 млн З нього знаходиться в Україні - 7 млн З них вже в ЗСУ - 1 млн..
Отже залишилось - 6 млн. Якщо до 0,6 млн вже заброньованих додати 0,3 млн ( а ще краще відмінити безкоштовну бронь і знизити планку до 10000 грн/місяць) То залишиться 5 млн .. з яких планується мобілізувати тільки 10% (500 000) і 120 млрд одаткових гривень від заброньованого млн.
Мені здається, Ви наводили таблицю, де загальна кількість працюючих складала 11 млн. осіб. Тобто чоловіків десь 5 млн. Чи я помиляюсь ?
Hotab написав:Это не СССР, государство может только создать условие для работы, но не гарантировать ее каждому.
меня всю жизнь тренинговали любую работу оценивать по результату (KPI). То сколько человекочасов её герочески делало значения не имеет, если на выходе результат - ноль. Ещё учили, если не справляешься с задачей - складываешь полномочия.
Hotab написав:«Зато не на бирже, скажите спасибо».
молодец, а давай попробуем мыслить хотя бы на 2 шага. безработица есть или нет? Даже довоенный период возьми. То есть обеспечить работой государство было не в силах, но претензии к безработным есть. Безработным надо было найти то, чего нет (работы) и туда трудоустроиться.
Может быть лучше было снизить безработицу , а потом с неработающих уже спрашивать, налоги, ЕСВ и прочее. Типа на вот тебе работа, почему не работаешь?
Получается прикольная ситуация, государство закрывало 30 лет глаза на то что 10% населения неизвестно чем занимаются (по факту никому не нужны), но было насрать, а теперь это же самое преподносится уже как измена.
Ні. Получается прикольная ситуация, якщо ти працював офіційно, платив податки, то ти світишся і тебе можна піймати і відправити на фронт. А якщо ти працював неофіційно, податків не платив то піймати тебе важче! Получается "Не працюйте люди офіційно" і буде вам щастя!
maxprofit написав:Мені здається, Ви наводили таблицю, де загальна кількість працюючих складала 11 млн. осіб. Тобто чоловіків десь 5 млн. Чи я помиляюсь ?
1 Загальна кількість ОФІЦІЙНО працюючих в 2021 році становила коло 12+млн осіб 2 Загальна кількість чоловіків віком 18-60 років - приблизно 10 млн осіб 3 ЗСУ - 1 млн осіб...з яких приблизно 70 000 осіб -жінки
Як бачите станом на сьогодні в Україні знаходиться приблизно 6 млн чоловіків 18-60 років.
Взагалі я не можу стверджувати на 100% що в нас 5 млн...6 млн чи 7 млн - чоловіків призовного віку. Але з тих данних які є+ трошки логіки в мене вийшло - 6 млн.
vitaliiangel написав:повторю вопрос, что сделало государство, чтобы не было безработицы и работающих неофициально? Кто загнал людей в этот тупик? Ухылянты безработные сами себя загнали?
Вроде как государство всяческими финмонами и не особенно жирными пособиями по безработице сделало всё, что могло, чтобы работали и официально. Так что получается, что ухылянты, раз больше никто не остаётся.
Ви десь в цій табличці бачите а - щоб на протязі року більше 2 млн осіб які не працюють б - Ви погоджуєтесь з тими цифрами загальної кількості населення яке наведенне в табличці
Знайшов Вашу таблицю - тут мобрезерв десь 8 млн. Так ? 8-2(за межами України)-1( в СОУ/ЗСУ)-1(будуть заброньовані) = 4 млн. Десь з "вільних" 4 млн чоловіків армія потребує 0,5 млн . Так ? Але ж ще є багатодітні та інші інваліди та доглядачи за батьками - скільки їх "відбракувати" треба від 4 млн. ?