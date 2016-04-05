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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 649965006501650265036504>
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Держава казала- сплачуйте податки, а відсотків 90 сантехніків, будівельників, гаражних майстрів, таксистів, перукарів сиділи у тіні і тупо казали- йух вам, а не податки. За оптимізаторів ПДВ та інших я промовчу.
При всьому цьому їхні діти десь навчались, батьки, дідусі/бабусі отримували пенсію.

Ваш коментар недоречний, оскільки у держави, на відміну від сантехіка Васі, весь арсенал примусу до сплати податків: законодавчий орган, купа правоохоронних органів (суд, прокуратура, антикорупційні і т.д.).
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:56

  NatiK написав:
  Water написав:Держава казала- сплачуйте податки, а відсотків 90 сантехніків, будівельників, гаражних майстрів, таксистів, перукарів сиділи у тіні і тупо казали- йух вам, а не податки. За оптимізаторів ПДВ та інших я промовчу.
При всьому цьому їхні діти десь навчались, батьки, дідусі/бабусі отримували пенсію.

Ваш коментар недоречний, оскільки у держави, на відміну від сантехіка Васі, весь арсенал примусу до сплати податків: законодавчий орган, купа правоохоронних органів (суд, прокуратура, антикорупційні і т.д.).

  vitaliiangel написав:Ещё учили, если не справляешься с задачей - складываешь полномочия.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:56

  vitaliiangel написав:
  moveton написав:Вроде как государство всяческими финмонами и не особенно жирными пособиями по безработице сделало всё, что могло, чтобы работали и официально.
ловко вы всех безработных причислили к работающим неофициально. На предприятиях где работал я таких не было, потому что штрафы заоблачные. Но вы себе думайте. Подгоняйте формулу под нужный результат.

И шо, всю ЗП платили в белую ?

Или платили ЗП минималку, а остальное в конвертах ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:56

  vitaliiangel написав:
  moveton написав:Вроде как государство всяческими финмонами и не особенно жирными пособиями по безработице сделало всё, что могло, чтобы работали и официально.
ловко вы всех безработных причислили к работающим неофициально. На предприятиях где работал я таких не было, потому что штрафы заоблачные. Но вы себе думайте. Подгоняйте формулу под нужный результат.

Я, вроде, упомянул размер пособия по безработице, чтобы мысль понятнее была. Но если так уж нужно разжевать... Очевидно, я безработных к работающим не официально не причисляю. Вполне законный способ жизни, но пособие такое, что не сильно на него протянешь, а это стимулирует работать. Ну а кто работает, того уже финмон ловит, чтобы официально было. Можно в вину государству поставить только слабовато работавший до недавнего времени финмон, но, парадокс, большинству его ужесточение почему-то как раз не нравится :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:57

  vitaliiangel написав:
  andrijk777 написав:Питання аналогічне питанню: "Чому ми не живемо так як США?"

зачем сразу США, берите Польшу 1991года и сравнивайте. Какие там принимались решения, а какие у нас. Где держали людей за быдло, в Польше или у нас? Где из под палки выбирали чивокуню и прочее прочее.

Є багато об'єктивних причин чому Польща змогла, а Україна ні. І головна з них це абсолютно різні стартові умови в 1991 році.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:57

NatiK , ясно. Трахали недостаточно.
Ну счас нормально отрахают, нечего обижаться (не лично вам, а вообще)
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:01

  maxprofit написав:
  budivelnik написав:макспрофіт
Гляньте офіційну табличку з мінфіну
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/
рік _населення _ активне ______працююче _ не працююче
2000 ___ 48923,2 ___ 21150,7 ___ 18520,7 ___ 2630,0
2001 ___ 48457,1 ___ 20893,6 ___ 18453,3 ___ 2440,3
2002 ___ 48003,5 ___ 20669,5 ___ 18540,9 ___ 2128,6
2003 ___ 47622,4 ___ 20618,1 ___ 18624,1 ___ 1994,0
2004 ___ 47280,8 ___ 20582,5 ___ 18694,3 ___ 1888,2
2005 ___ 46929,5 ___ 20481,7 ___ 18886,5 ___ 1595,2
2006 ___ 46646,0 ___ 20545,9 ___ 19032,2 ___ 1513,7
2007 ___ 46372,7 ___ 20606,2 ___ 19189,5 ___ 1416,7
2008 ___ 46143,7 ___ 20675,7 ___ 19251,7 ___ 1424,0
2009 ___ 45962,9 ___ 20321,6 ___ 18365,0 ___ 1956,6
2010 ___ 45778,5 ___ 20220,7 ___ 18436,5 ___ 1784,2
2011 ___ 45633,6 ___ 20247,9 ___ 18516,2 ___ 1731,7
2012 ___ 45553,0 ___ 20393,5 ___ 18736,9 ___ 1656,6
2013 ___ 45426,2 ___ 20478,2 ___ 18901,8 ___ 1576,4
2014 ___ 42928,9 ___ 19035,2 ___ 17188,1 ___ 1847,1
2015 ___ 42760,5 ___ 17396,0 ___ 15742,0 ___ 1654,0
2016 ___ 42584,5 ___ 17303,6 ___ 15626,1 ___ 1677,5
2017 ___ 42386,4 ___ 17193,2 ___ 15495,9 ___ 1697,3
2018 ___ 42153,2 ___ 17296,2 ___ 15718,6 ___ 1577,6
2019 ___ 41902,4 ___ 17381,8 ___ 15894,9 ___ 1486,9
2020 ___ 41588,4 ___ 16917,8 ___ 15244,5 ___ 1673,3
2021 ___ 41167,3 ___ 16666,8 ___ 14957,3 ___ 1709,5

Ви десь в цій табличці бачите
а - щоб на протязі року більше 2 млн осіб які не працюють
б - Ви погоджуєтесь з тими цифрами загальної кількості населення яке наведенне в табличці

Знайшов Вашу таблицю - тут мобрезерв десь 8 млн. Так ? 8-2(за межами України)-1( в СОУ/ЗСУ)-1(будуть заброньовані) = 4 млн.
Десь з "вільних" 4 млн чоловіків армія потребує 0,5 млн . Так ?
Але ж ще є багатодітні та інші інваліди та доглядачи за батьками - скільки їх "відбракувати" треба від 4 млн. ?
1 А чому Ви прирівнюєте працююче і мобрезерв?
Треба порівнювати активне...
16667/2=8,35 млн чоловіки
За кордоном 6 млн..але чоловіків офіційно (військовозобовязаних - 0,6 млн)
8,35-0,6=7,35 в Україні
- 0,9 млн ЗСУ ( не забувайте що в ЗСУ є й жінки) =6,45 млн
Зараз заброньовані 0,6 млн+0,3 млн( прогноз мій якщо опустять до 10000 грн/місяць)
Залишається до ВЛК - 5,55 млн осіб....
Тепер не забувайте що серед тих хто заброньований або виїхав точно така сама пропорцій військовозобовязаних(не пройдуть ВЛК) як і серед тих 5,55 млн що залишилась..
Тому навіть якщо ВЛК признає 90% тих хто залишився негодними - то буде мобілізовано кожен десятий=500 000 про які в останній час йде мова.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:01

  moveton написав:а это стимулирует работать.
я не знаю к чему стимулирует пособие но в период 20-24л я по полгода сидел на сухарях в поисках работы и везде одно и тоже "извините люди не нужны, вакантных мест нет". Если вы с рождения были государству нужны - значит и сейчас ваше место на фронте.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 26 січ, 2024 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:01

Потенциальное соглашение по границе, от которого зависит финансирование Украины, обречено на провал, — спикер Палаты представителей США Джонсон
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  andrijk777 написав:Є багато об'єктивних причин чому Польща змогла, а Україна ні. І головна з них це абсолютно різні стартові умови в 1991 році.

Ню ню. Не буду спрашивать в чью пользу разница, но что такого ужасного было в стартовых условиях Украины в 1991м? Я помню тогда носились с убедительной таблицей из которой следовало, что достаточно перестать с Россией торговать и заживём, как у бога за пазухой.
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