Water написав:Держава казала- сплачуйте податки, а відсотків 90 сантехніків, будівельників, гаражних майстрів, таксистів, перукарів сиділи у тіні і тупо казали- йух вам, а не податки. За оптимізаторів ПДВ та інших я промовчу. При всьому цьому їхні діти десь навчались, батьки, дідусі/бабусі отримували пенсію.
Ваш коментар недоречний, оскільки у держави, на відміну від сантехіка Васі, весь арсенал примусу до сплати податків: законодавчий орган, купа правоохоронних органів (суд, прокуратура, антикорупційні і т.д.).
Water написав:Держава казала- сплачуйте податки, а відсотків 90 сантехніків, будівельників, гаражних майстрів, таксистів, перукарів сиділи у тіні і тупо казали- йух вам, а не податки. За оптимізаторів ПДВ та інших я промовчу. При всьому цьому їхні діти десь навчались, батьки, дідусі/бабусі отримували пенсію.
Ваш коментар недоречний, оскільки у держави, на відміну від сантехіка Васі, весь арсенал примусу до сплати податків: законодавчий орган, купа правоохоронних органів (суд, прокуратура, антикорупційні і т.д.).
vitaliiangel написав:Ещё учили, если не справляешься с задачей - складываешь полномочия.
moveton написав:Вроде как государство всяческими финмонами и не особенно жирными пособиями по безработице сделало всё, что могло, чтобы работали и официально.
ловко вы всех безработных причислили к работающим неофициально. На предприятиях где работал я таких не было, потому что штрафы заоблачные. Но вы себе думайте. Подгоняйте формулу под нужный результат.
Я, вроде, упомянул размер пособия по безработице, чтобы мысль понятнее была. Но если так уж нужно разжевать... Очевидно, я безработных к работающим не официально не причисляю. Вполне законный способ жизни, но пособие такое, что не сильно на него протянешь, а это стимулирует работать. Ну а кто работает, того уже финмон ловит, чтобы официально было. Можно в вину государству поставить только слабовато работавший до недавнего времени финмон, но, парадокс, большинству его ужесточение почему-то как раз не нравится
Ви десь в цій табличці бачите а - щоб на протязі року більше 2 млн осіб які не працюють б - Ви погоджуєтесь з тими цифрами загальної кількості населення яке наведенне в табличці
Знайшов Вашу таблицю - тут мобрезерв десь 8 млн. Так ? 8-2(за межами України)-1( в СОУ/ЗСУ)-1(будуть заброньовані) = 4 млн. Десь з "вільних" 4 млн чоловіків армія потребує 0,5 млн . Так ? Але ж ще є багатодітні та інші інваліди та доглядачи за батьками - скільки їх "відбракувати" треба від 4 млн. ?
1 А чому Ви прирівнюєте працююче і мобрезерв? Треба порівнювати активне... 16667/2=8,35 млн чоловіки За кордоном 6 млн..але чоловіків офіційно (військовозобовязаних - 0,6 млн) 8,35-0,6=7,35 в Україні - 0,9 млн ЗСУ ( не забувайте що в ЗСУ є й жінки) =6,45 млн Зараз заброньовані 0,6 млн+0,3 млн( прогноз мій якщо опустять до 10000 грн/місяць) Залишається до ВЛК - 5,55 млн осіб.... Тепер не забувайте що серед тих хто заброньований або виїхав точно така сама пропорцій військовозобовязаних(не пройдуть ВЛК) як і серед тих 5,55 млн що залишилась.. Тому навіть якщо ВЛК признає 90% тих хто залишився негодними - то буде мобілізовано кожен десятий=500 000 про які в останній час йде мова.
я не знаю к чему стимулирует пособие но в период 20-24л я по полгода сидел на сухарях в поисках работы и везде одно и тоже "извините люди не нужны, вакантных мест нет". Если вы с рождения были государству нужны - значит и сейчас ваше место на фронте.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 26 січ, 2024 19:03, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Є багато об'єктивних причин чому Польща змогла, а Україна ні. І головна з них це абсолютно різні стартові умови в 1991 році.
Ню ню. Не буду спрашивать в чью пользу разница, но что такого ужасного было в стартовых условиях Украины в 1991м? Я помню тогда носились с убедительной таблицей из которой следовало, что достаточно перестать с Россией торговать и заживём, как у бога за пазухой.