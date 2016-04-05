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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:04
Hotab
Ну Ви ж самі чудово розумієте
: були б норм відповідальність за несплату податків, платили б усі.
А так за 30 років навіть норм законодавчої бази нема.
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NatiK
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:04
andrijk777 написав:
Є багато об'єктивних причин чому Польща змогла, а Україна ні. І головна з них це абсолютно різні стартові умови в 1991 році.
у них климат лучше, полезных ископаемых больше? какие объективные причины.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:11
NatiK написав:Hotab
Ну Ви ж самі чудово розумієте
: були б норм відповідальність за несплату податків, платили б усі.
А так за 30 років навіть норм законодавчої бази нема.
Просто виходить парадоксально, одна і та ж людина каже, що це держава сама винувата , що у неї мʼякий член.
Але коли держава зібралась дістати великий чорний дилдо, публіка зразу пищить «волюнтаризм! Ми вийдемо на бунт! Не можна всіх нагнути!»
І це та людина, яка звільнила сама себе від сплати податків. Ну хоч прояснила глибину травми : «сидів з 20-24 на сухарях».
Проте це скоріше каже про рівень знань і кваліфікації.
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Hotab
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:12
vitaliiangel написав:
ВЧК-ОГПУ стали известны подробности удара ракеты Himars по военному полигону Восточный под Иловайском, во время которого погибли 24 человека. 24 января на территории воинской части № 78528, что недалеко от села Покровка, проходили занятия по обучению военнослужащих обращению с БПЛА. Своеобразный экзамен. Их привезли на двух автобусах. После «экзамена» военнослужащие собрались у припаркованных уазиков, микроавтобусов и т.п. В 14.40 по этому скоплению военных и машин ударил снаряд реактивной системы Himars. В ходе удара моментально погибли 22 военнослужащих. Их сразу обнаружили. А тела ещё двоих нашли позднее. Трое военнослужащих РФ с минновзрывными ранениями были госпитализированы. Кроме того, в ходе удара были разрушены два УАЗ Патриот, УАЗ 452 (буханка) и Форд транзит. На них, судя по всему, собирались вывозить участников программы обучения работе с БПЛА.
там якийсь видомий орк злив координати "экзамену" в Покровке у відкритий доступ
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:13
NatiK написав:Hotab
Ну Ви ж самі чудово розумієте
: були б норм відповідальність за несплату податків, платили б усі.
А так за 30 років навіть норм законодавчої бази нема.
Серьозно?
стаття 165 - 17000-85000 грн штраф за ведення господарської діяльності без реєстрації
265 КЗпП за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору
Розміри штрафів за неоформлення трудових відносин прив'язані до розміру мінімальної зарплати, встановленої в поточному році (у 2023 р – 6700 грн): 10 мінімальних зарплат за перше порушення – 67 000 грн; 30 мінімальних зарплат за друге порушення за 2 роки – знову нинішні 201 000 грн.
То як багато-мало?
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 26 січ, 2024 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:14
NatiK написав:Hotab
Ну Ви ж самі чудово розумієте
: були б норм відповідальність за несплату податків, платили б усі.
А так за 30 років навіть норм законодавчої бази нема.
В Саратове нет яиц, курицы, овощей и фруктов, а казалось бы страна гороздо богаче нашего и обходящая санкции, а морковка с прилавков пропала...
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:15
budivelnik написав: vitaliiangel написав:
Получается прикольная ситуация, государство закрывало 30 лет глаза на то что 10% населения неизвестно чем занимаются (по факту никому не нужны), а теперь это же самое преподносится как измена.
Дійсно прикольно....
Найгірше жили пенсіонери за 2000 грн місяць
Держава ДОЗВОЛИЛА ЗАКОНОДАВЧО знаходитись на єдиному першої групи з сплатою в 300 грн/місяць ПДФО+ 1300 ЄСВ ( собі коханому на пенсію) і при цьому отримувати від такої діяльності близько 1,1 млн грн виручки в рік
То навряд чи ця група не могла заробити в місяць 3000 грн щоб жити як пенсіонери і точно заробляла в рази більше..але нічого не платила.
Так що крокодилячі сльози якраз в цьому випадку лити не варто.
ПС
А безробіття було/є і буде при будь-яких режимах..( крім сталінського , там відразу в концтабір запроторили)
олігархи роками розкрадали млрд , а 1млн фопов -це електорат, тому не має питань до них по податкам))
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:17
шо це? і чим воно відрізняється від війскового квитка??
В Україні запровадять сертифікати військовозобов'язаних, – Арахамія
За його словами, держава має розуміти, який у неї мобілізаційний ресурс.
Діятиме це для осіб мобілізаційного віку, тобто наразі для громадян від 27 до 60 років. Раніше планувалося, що їх матиме кожна особа призовного віку. Запрацює він через 4 місяці.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:18
vitaliiangel написав: moveton написав:
а это стимулирует работать.
я не знаю к чему стимулирует пособие но в период 20-24л я по полгода сидел на сухарях в поисках работы и везде одно и тоже "извините люди не нужны, вакантных мест нет".
Вот к поиску работы (возможно, организации своего бизнеса) и стимулирует. Только не пособие, а его малый размер. Конечно, не все сразу найдут. Гипотетически, кто-то не впишется в рынок совсем и помрёт с голоду. Но такова цена капиталистических реформ. То, что при капитализме имеется безработица, выгнанные рабочие живут в коробках из под телевизоров и т.п. СССР честно предупреждал и хвастался, что при его строе такого нет. Активное большинство почему-то захотело от совка с его гарантированным трудоустройством отказаться.
vitaliiangel написав:
Если вы с рождения были государству нужны - значит и сейчас ваше место на фронте.
Государству все нужны
Только это не значит, что в ответ будут какие-то плюшки. Государство - это не благотворительный фонд, а скорее его противоположность.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:19
Верховный Суд Украины решил, что военнослужащий, получивший две контузии, и после лечения в стационаре не вернулся вовремя на службу, заслуживает 5 лет тюрьмы.
Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».
Издание отмечает, что местный суд назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания по статье 75 УК, указав, что тот пошел воевать по собственному желанию и получил две контузии, однако Верховный Суд решил, что военнослужащий заслуживает реальных 5 лет в тюрьме.
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