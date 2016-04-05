|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:19
moveton написав: andrijk777 написав:
Є багато об'єктивних причин чому Польща змогла, а Україна ні. І головна з них це абсолютно різні стартові умови в 1991 році.
Ню ню. Не буду спрашивать в чью пользу разница, но что такого ужасного было в стартовых условиях Украины в 1991м? Я помню тогда носились с убедительной таблицей из которой следовало, что достаточно перестать с Россией торговать и заживём, как у бога за пазухой.
Найбільша перевага Польщі - це наявність прошарку приватних власників.
В них в сільському господарстві навіть в 1945-1990 - працювали приватники (фермери)
Ну і те що совок в Україні чавив приватну власність 70 років ( на відміну від легшого пресу в Польщі на протязі 45 років) - також дав про себе знати.
На момент переходу на капіталістичні рейки в Польщі ще були живі ті хто до 1939 мав власні бізнеси і в цих людей були діти віком в 30-50 років( найкраща пора для ведення бізнесу)
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27052
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 2938 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:22
Бетон
В приличном обществе, считается правилом хорошего тона приводить ссылки
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9049
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:22
stm написав: NatiK написав:Hotab
Ну Ви ж самі чудово розумієте
: були б норм відповідальність за несплату податків, платили б усі.
А так за 30 років навіть норм законодавчої бази нема.
В Саратове нет яиц, курицы, овощей и фруктов, а казалось бы страна гороздо богаче
нашего и обходящая санкции, а морковка с прилавков пропала...
справа в том, що "казалось"
в центрах цивілізації -міста з населенням 500к + дійсно було майже все як у світі (тільки дорожче), наприклад я порівнював ціни на продукти в пітері і Одесі (коли працював з росіянами), десь мінімум на 15-20% у них було дорожче (але і середня зарплата по пітері була у 1,5раза вище), тобто рівень життя у Одесі/Варшаві/Пітері/Києві був +/-10% майже однаковий
до речі у нас гречка впала в ціні до 22грн/кг, рік тому 45
сонячна олія стала дешевше у 3 рази (майже немає експорту)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10625
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3219 раз.
- Подякували: 3260 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:22
Бетон написав:
Издание отмечает, что местный суд назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания по статье 75 УК, указав, что тот пошел воевать по собственному желанию и получил две контузии, однако Верховный Суд решил, что военнослужащий заслуживает реальных 5 лет в тюрьме.
moveton написав:
Государству все нужны
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21855
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2363 раз.
- Подякували: 3331 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:25
budivelnik
Також Польща не пережила свого часу фізичного винищення «куркулів» , інтелігенції та просто ініціативних людей.
Не виховувались поляки в школах, де вчили «не висувайся, будь скромнішим»
Багато чинників.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10808
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2144 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:26
prodigy написав:
олігархи роками розкрадали млрд , а 1млн фопов -це електорат, тому не має питань до них по податкам))
Скажу Вам страшну річ
1 Я з доходів своїх працівників що у відсотках , що в абсолютних сумах - плачу меншу кількість податків ніж це робиться на заводах олігархів.
Звідси висновок- олігархи для Держави більш вигідні ніж ФОПи ( з точки зору оподаткування своїх працівників)
2 Якщо взяти список Форбс зі 100 найбагатшими Українцями і сплюсувати їх власність то вийде що вони володіють сумою в 30 млрд доларів...
Не всі з них 100% своєї власності - вкрали.
Є й такі що заробили.
Тоді простий розрахунок показує
а - вкрасти вони могли в 1990-2000 рік
б - ВВП за 30 років України становить приблизно
30 років*150 млрд доларів = 4500 млрд доларів
3 Таким чином
30 млрд/4500 млрд = менше 1%.
Виходить що олігархи максимум могли вкрасти 1%....
Ви сильно збіднієте якщо б у Вас на протязі 30 років крали по 1% ?
От і виходить
Вплив олігархату на статки пересічного - сильно перебільшений
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27052
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 2938 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:29
pesikot написав:Бетон
В приличном обществе, считается правилом хорошего тона приводить ссылки
Исправлюсь
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 1712
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:29
Xenon написав:
Потенциальное соглашение по границе, от которого зависит финансирование Украины, обречено на провал, — спикер Палаты представителей США Джонсон
Не хвилюйтеся, вже погодили допомогу на 50млрд євро від ЄС та найближчими днями відправлять Україні 5млрд євро.
ПС. Ситуація зі збиттям Ілу прояснилася:
1) рф не дає згоду на проведення міжнародного розслідування
2) пуйло заявив, що літак збили ЗСУ.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4582
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1181 раз.
- Подякували: 1326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:32
Прохожий написав: Hotab написав:andrijk777
,
З Білгорода до кордону треба прямо літаком везти
Ви в літаках літали хоч раз? Про що ви взагалі? З якого Білгород до кордону? Де на кордоні ВПП для ІЛа? З Білгорода не возять на обмін нікуди. Білгород може бути лише кінцевою точкою .
Літак, який злітає з Білгорода, може мати (я вважаю що не було їх там) полонених на борту лише для якоїсь гри. Але ніяк не з метою обміну.
лично мне непонятны эти пляски
есть видео с места падения
где тела?
куда делись если были, испарились???
кацапы вбросили а "полезные идиоты" который день разбрасывают вентилятором...
люди нервуються, що кацапи раптово знайдуть ці тіла. я за це більше переймаються.
якщо москалі можуть зробити якесь лайно - вони його зроблять. там дна немає. напевне, як нацистська Німеччина в 40х роках чи гірше
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5139
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 547 раз.
- Подякували: 1292 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:34
moveton написав:
Активное большинство почему-то захотело от совка с его гарантированным трудоустройством отказаться.
ніколи не мав бажання їхати згідно розподілу від міністерства на Сахалін/або Камчатку? і це ще пароплавні компанії (т.с. цивілізація)
нефтегазовий технікум Одеси по закінченню навчання направляв до Нефтеюганську (але не в місто, а в тайгу -жили в бараках, які студенти самі будували під час короткого літа)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10625
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3219 раз.
- Подякували: 3260 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1490
|165562
|
Вів 23 січ, 2024 00:28
Hotab
|
|6076
|553986
|
|
|1
|22117
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|