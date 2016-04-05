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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6501650265036504>
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:19

  moveton написав:
  andrijk777 написав:Є багато об'єктивних причин чому Польща змогла, а Україна ні. І головна з них це абсолютно різні стартові умови в 1991 році.
Ню ню. Не буду спрашивать в чью пользу разница, но что такого ужасного было в стартовых условиях Украины в 1991м? Я помню тогда носились с убедительной таблицей из которой следовало, что достаточно перестать с Россией торговать и заживём, как у бога за пазухой.
Найбільша перевага Польщі - це наявність прошарку приватних власників.
В них в сільському господарстві навіть в 1945-1990 - працювали приватники (фермери)
Ну і те що совок в Україні чавив приватну власність 70 років ( на відміну від легшого пресу в Польщі на протязі 45 років) - також дав про себе знати.
На момент переходу на капіталістичні рейки в Польщі ще були живі ті хто до 1939 мав власні бізнеси і в цих людей були діти віком в 30-50 років( найкраща пора для ведення бізнесу)
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:22

Бетон
В приличном обществе, считается правилом хорошего тона приводить ссылки
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:22

  stm написав:
  NatiK написав:Hotab
Ну Ви ж самі чудово розумієте :D : були б норм відповідальність за несплату податків, платили б усі.
А так за 30 років навіть норм законодавчої бази нема.

В Саратове нет яиц, курицы, овощей и фруктов, а казалось бы страна гороздо богаче нашего и обходящая санкции, а морковка с прилавков пропала...


справа в том, що "казалось"

в центрах цивілізації -міста з населенням 500к + дійсно було майже все як у світі (тільки дорожче), наприклад я порівнював ціни на продукти в пітері і Одесі (коли працював з росіянами), десь мінімум на 15-20% у них було дорожче (але і середня зарплата по пітері була у 1,5раза вище), тобто рівень життя у Одесі/Варшаві/Пітері/Києві був +/-10% майже однаковий

до речі у нас гречка впала в ціні до 22грн/кг, рік тому 45
сонячна олія стала дешевше у 3 рази (майже немає експорту)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:22

  Бетон написав:Издание отмечает, что местный суд назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания по статье 75 УК, указав, что тот пошел воевать по собственному желанию и получил две контузии, однако Верховный Суд решил, что военнослужащий заслуживает реальных 5 лет в тюрьме.
  moveton написав:Государству все нужны
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:25

budivelnik
Також Польща не пережила свого часу фізичного винищення «куркулів» , інтелігенції та просто ініціативних людей.
Не виховувались поляки в школах, де вчили «не висувайся, будь скромнішим»

Багато чинників.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:26

  prodigy написав:олігархи роками розкрадали млрд , а 1млн фопов -це електорат, тому не має питань до них по податкам))
Скажу Вам страшну річ
1 Я з доходів своїх працівників що у відсотках , що в абсолютних сумах - плачу меншу кількість податків ніж це робиться на заводах олігархів.
Звідси висновок- олігархи для Держави більш вигідні ніж ФОПи ( з точки зору оподаткування своїх працівників)
2 Якщо взяти список Форбс зі 100 найбагатшими Українцями і сплюсувати їх власність то вийде що вони володіють сумою в 30 млрд доларів...
Не всі з них 100% своєї власності - вкрали.
Є й такі що заробили.
Тоді простий розрахунок показує
а - вкрасти вони могли в 1990-2000 рік
б - ВВП за 30 років України становить приблизно
30 років*150 млрд доларів = 4500 млрд доларів
3 Таким чином
30 млрд/4500 млрд = менше 1%.
Виходить що олігархи максимум могли вкрасти 1%....
Ви сильно збіднієте якщо б у Вас на протязі 30 років крали по 1% ?

От і виходить
Вплив олігархату на статки пересічного - сильно перебільшений
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:29

  pesikot написав:Бетон
В приличном обществе, считается правилом хорошего тона приводить ссылки

Исправлюсь
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:29

  Xenon написав:
Потенциальное соглашение по границе, от которого зависит финансирование Украины, обречено на провал, — спикер Палаты представителей США Джонсон

Не хвилюйтеся, вже погодили допомогу на 50млрд євро від ЄС та найближчими днями відправлять Україні 5млрд євро.

ПС. Ситуація зі збиттям Ілу прояснилася:
1) рф не дає згоду на проведення міжнародного розслідування
2) пуйло заявив, що літак збили ЗСУ.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:32

  Прохожий написав:
  Hotab написав:andrijk777 ,
З Білгорода до кордону треба прямо літаком везти

Ви в літаках літали хоч раз? Про що ви взагалі? З якого Білгород до кордону? Де на кордоні ВПП для ІЛа? З Білгорода не возять на обмін нікуди. Білгород може бути лише кінцевою точкою .
Літак, який злітає з Білгорода, може мати (я вважаю що не було їх там) полонених на борту лише для якоїсь гри. Але ніяк не з метою обміну.

лично мне непонятны эти пляски
есть видео с места падения
где тела?
куда делись если были, испарились???
кацапы вбросили а "полезные идиоты" который день разбрасывают вентилятором...

люди нервуються, що кацапи раптово знайдуть ці тіла. я за це більше переймаються.

якщо москалі можуть зробити якесь лайно - вони його зроблять. там дна немає. напевне, як нацистська Німеччина в 40х роках чи гірше
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  moveton написав:Активное большинство почему-то захотело от совка с его гарантированным трудоустройством отказаться.

ніколи не мав бажання їхати згідно розподілу від міністерства на Сахалін/або Камчатку? і це ще пароплавні компанії (т.с. цивілізація)
нефтегазовий технікум Одеси по закінченню навчання направляв до Нефтеюганську (але не в місто, а в тайгу -жили в бараках, які студенти самі будували під час короткого літа)
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